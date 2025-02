Materiał powstał we współpracy z MAIN (MAIN.PL)

Niektóre organizacje borykają się z niespodziewanie wysokimi kosztami, inne z trudnościami integracyjnymi, a jeszcze inne nie radzą sobie z kwestiami bezpieczeństwa i regulacji. Właśnie dlatego kompleksowe zrozumienie konsekwencji każdego z tych modeli usług chmurowych potrafi przesądzić o sukcesie całej infrastruktury IT.

Z tego porównania dowiesz się:

Jak rosnące zapotrzebowanie na zasoby wpływa na koszty w różnych modelach usług

Dlaczego kwestie bezpieczeństwa i regulacji mogą zablokować rozwój na wczesnym etapie

W jaki sposób szybkość wdrożeń może zostać zahamowana przez ograniczenia narzucone przez wybrane modele usług chmurowych

Które elementy należy wziąć pod uwagę, by nie przepłacać i jednocześnie zachować elastyczność

Skutki niekontrolowanego skalowania

Nieprzewidywalny wzrost wydatków bywa jedną z najbardziej dotkliwych konsekwencji źle zaprojektowanej infrastruktury IT. Pozornie korzystne rozwiązanie może po pewnym czasie znacząco obciążyć budżet, zwłaszcza gdy liczba użytkowników i skala przetwarzanych danych rosną szybciej, niż zakładano.

Jak poszczególne modele usług mogą wpływać na finanse organizacji?

On-premise

Spore koszty początkowe obejmujące zakup serwerów i oprogramowania w modelu on-premise niekoniecznie będą uzasadnione w dłuższej perspektywie, zwłaszcza jeśli dynamika wzrostu nie pokrywa się z początkowymi założeniami.

Planowanie infrastruktury z myślą o maksymalnym, ale rzadkim obciążeniu generuje koszty proporcjonalne do „zapasu”, który nie zawsze będzie w pełni wykorzystany.

IaaS

Rachunek w chmurze w modelu IaaS rośnie proporcjonalnie do liczby instancji i ilości danych, co pozwala na szybkie reagowanie na potrzeby firmy, ale z drugiej strony wymaga stałego nadzoru.

Korzystanie z modelu IaaS oznacza, że każda dodatkowa funkcja, taka jak backup czy zaawansowane opcje bezpieczeństwa, może wymagać osobnej subskrypcji.

PaaS

Dostawca platformy w modelu PaaS przejmuje obowiązki administracyjne, więc zespoły deweloperskie mogą niemal od razu przystąpić do pisania i wdrażania kodu.

Rozliczenie w PaaS jest wygodne na początku, jednak gdy firma zaczyna prowadzić intensywne eksperymenty, te mogą zacząć pochłaniać coraz większą część budżetu.

SaaS

Wiele firm wybiera model SaaS ze względu na znikome koszty początkowe, jednak przy większej skali działania miesięczne opłaty potrafią przewyższyć nawet klasyczne modele, jeśli nie ustalono limitów czy procedur zarządzania liczbą użytkowników.

W ramach podstawowej subskrypcji dostawca zwykle oferuje jedynie najpopularniejsze integracje, a rozbudowane scenariusze (np. synchronizacja z ERP) wymagają dopłat.

Najbardziej problematyczna okazuje się sytuacja, w której firma wybiera konkretny model z myślą o względnie niskich wydatkach startowych, a dopiero po czasie dostrzega, że koszty zaczynają lawinowo rosnąć.

Case agencji MullenLowe MediaHub

Przykładem przejścia z modelu on-premise na outsourcing w modelu IaaS jest historia agencji MullenLowe MediaHub, która przez pewien czas stawiała na własną infrastrukturę. Na pewnym etapie rozwoju posiadane zasoby serwerowe przestały wystarczać i uznano, że kontynuowanie tego modelu będzie nieefektywne. Podjęto wówczas decyzję o rezygnacji z własnej serwerowni na rzecz dzierżawy środowiska w zewnętrznym data center.

Argumentami za tą zmianą były nie tylko niższe koszty (abonament zamiast samodzielnego zakupu sprzętu), ale też takie kwestie jak przeniesienie odpowiedzialności (za serwisowanie sprzętu, tworzenie backupów, itd.) na dostawcę.

Zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa i regulacji

W branżach silnie regulowanych (takich jak finanse, medycyna, administracja publiczna) dobór odpowiedniej infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla spełnienia takich wymogów, jak audyty bezpieczeństwa danych, szyfrowanie czy fizyczne bezpieczeństwo środowiska. Błędy w tym obszarze mogą skutkować poważnymi sankcjami, a w skrajnym przypadku – utratą zaufania klientów i blokadą dalszego rozwoju.

W jaki sposób modele usług uwzględniają wymogi związane z ochroną danych oraz regulacjami branżowymi?

On-premise

Pełna swoboda w kształtowaniu polityk bezpieczeństwa umożliwia dostosowanie mechanizmów zabezpieczających do nietypowych wymagań branżowych.

Samodzielne zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem w modelu on-premise wymaga rozbudowanego zespołu, zdolnego do spełnienia surowych norm typu NIS2.

IaaS

Certyfikowane data center i swoboda wyboru regionu ułatwiają utrzymanie zgodności z lokalnymi wymaganiami prawnymi.

Mechanizmy Disaster Recovery bywają dostępne w formie gotowych rozwiązań, co ułatwia spełnianie wymogów regulacyjnych w zakresie ciągłości działania.

PaaS

Przekazanie utrzymania środowiska dostawcy pozwala skupić się na funkcjonalnościach, lecz nie zwalnia z odpowiedzialności za ochronę kodu i danych.

Cykliczne wdrożenia poprawek przez dostawcę usprawniają utrzymanie, jednak każda z nich wymaga weryfikacji pod kątem zgodności z branżowymi i firmowymi wytycznymi.

SaaS

Mniejsze obciążenie działów IT wynika z faktu, że dostawca przejmuje na siebie dużą część zadań związanych z utrzymaniem i ochroną aplikacji.

Integracje z innymi systemami (np. do wymiany wrażliwych danych) należy przeprowadzać z uwzględnieniem regulacji.

Case Turbine Analytics

Historia firmy Turbine Analytics pokazuje, jak złożone mogą być rygory w sektorze finansowym. Organizacja zajmowała się analizą danych inwestycyjnych dla instytucji, co wymagało nie tylko spełnienia surowych norm nadzoru, lecz także gotowości na ewentualną awarię.

Aby pogodzić elastyczność z wymogami regulacyjnymi, zespół wdrożeniowy zdecydował się na model usług IaaS w połączeniu z precyzyjnie zaprojektowanym rozwiązaniem Disaster Recovery. Kluczowa okazała się możliwość zdefiniowania geolokalizacji danych oraz automatycznej replikacji do zapasowego centrum. Dzięki temu Turbine Analytics zachowało pełną kontrolę nad newralgicznymi informacjami, a równocześnie zyskało swobodę szybkiego skalowania zasobów w chwilach zwiększonego zapotrzebowania.

Ograniczona elastyczność i długie wdrożenia

Ograniczona zdolność do szybkiego wdrażania nowych funkcji i zmian w systemach często bywa problemem równie istotnym co nieoczekiwany wzrost kosztów. Jeśli narzędzia uniemożliwiają sprawne modyfikacje konfiguracji lub dołączanie kolejnych komponentów, rozwój kluczowych inicjatyw ulega spowolnieniu. W rezultacie firma nie nadąża za popytem czy oczekiwaniami klientów.

Jak w tym kontekście sprawdzają się różne modele?

On-premise

Pełna kontrola nad sprzętem i oprogramowaniem ułatwia implementację niestandardowych rozwiązań, co sprawdza się w sytuacjach, gdy gotowe usługi chmurowe nie odpowiadają wyjątkowym wymaganiom firmy.

Dodanie nowych zasobów w serwerowni nierzadko wymaga zaangażowania działu infrastruktury, administratorów i zespołów wsparcia, co generuje wieloetapowe procedury i opóźnia gotowość produkcyjną.

IaaS

Możliwość swobodnego tworzenia i modyfikowania instancji oraz wybierania parametrów (np. vCPU, pamięć, dysk) pozwala efektywnie dopasować infrastrukturę do charakteru aplikacji.

Łączenie IaaS z lokalnymi systemami lub usługami innych dostawców wymaga odpowiedniego opracowania sieci, co wymaga odpowiedniej wiedzy z zakresu wirtualizacji.

PaaS

Domyślny zestaw baz danych, middleware czy narzędzi CI/CD może nie wystarczyć, jeśli aplikacja wymaga specyficznego oprogramowania spoza ekosystemu.

Kiedy aplikacja wymaga głębokich zmian w architekturze, ramy wyznaczone przez dostawcę PaaS mogą okazać się zbyt wąskie, zmuszając do poszukiwania innych rozwiązań.

SaaS

Największą zaletą jest tu błyskawiczne wdrożenie, choć ograniczona możliwość customizacji może wymagać kompromisów lub złożonych integracji.

Użytkownik nie ma kontroli nad cyklem wydawniczym – aktualizacje i nowe funkcje pojawiają się w tempie wybranym przez dostawcę.

Wszystkie te modele zapewniają inny poziom swobody we wprowadzaniu zmian – jedne umożliwiają pełne dostosowanie kosztem długich procedur, inne pozwalają działać błyskawicznie, ale narzucają gotową strukturę.

Wyzwania związane z integracją i ryzyko vendor lock-in

Sprawna integracja systemów e-commerce, CRM, ERP oraz narzędzi partnerów to fundament skalowalnego biznesu. Jeśli model usług chmurowych ogranicza elastyczność w tworzeniu interfejsów i utrudnia synchronizację danych, organizacja może zostać zmuszona do kosztownych obejść lub nawet całkowitej migracji. Zamknięte standardy, ograniczona interoperacyjność i trudności w eksporcie danych mogą sprawić, że początkowa wygoda przerodzi się w długoterminową zależność od jednego dostawcy.

Jak poszczególne modele radzą sobie z tematem integracji i ryzyka vendor lock-in?

On-premise

Samodzielne zestawianie narzędzi i protokołów sprzyja swobodzie w tworzeniu skomplikowanych interfejsów pomiędzy systemami różnych producentów minimalizując ryzyko vendor lock-in.

Brak gotowych konektorów oznacza, że większość integracji trzeba zbudować i utrzymywać we własnym zakresie, co angażuje dodatkowy czas i zasoby.

IaaS

Łączenie środowisk wirtualnych z istniejącymi systemami lokalnymi daje szansę tworzenia hybrydowych rozwiązań, łączących zalety chmury i własnej serwerowni.

Wprowadzenie standardu formatów i procedur eksportu danych (może to być elementem tzw. exit planu, już na etapie podpisania umowy) zmniejsza ryzyko vendor lock-in, sprawiając, że ewentualna migracja zasobów staje się prostsza.

PaaS

Dostarczone narzędzia w modelu PaaS często współpracują ze sobą bez potrzeby tworzenia dedykowanych łączników, co znacząco ogranicza ilość kodu integracyjnego do utrzymania.

PaaS jest optymalny dla typowych aplikacji chmurowych, jednak w przypadku nietypowych potrzeb (np. specjalistyczne biblioteki) należy zadbać o dokładną dokumentację, która pozwoli w przyszłości na swobodną zmianę technologii lub dostawcy.

SaaS

Uruchomienie systemu SaaS nie wymaga instalacji czy konfiguracji, lecz łączenie go z pozostałymi narzędziami nierzadko wymaga wykupienia gotowych modułów integracyjnych.

Przejście z jednego rozwiązania SaaS na inne nie zawsze oferuje płynny eksport/import rekordów, co może prowadzić do vendor lock-in, a firma może stracić historię lub ponieść dodatkowe koszty migracji.

Wybierając określony model usług chmurowych, warto wcześniej ustalić, jak będą wyglądać integracje z już istniejącymi systemami (lokalnymi i chmurowymi), czy dostawca stosuje otwarte standardy oraz czy istnieją plany ewentualnego wyjścia lub przeniesienia się do innej usługi w przyszłości.

On-premise, IaaS, PaaS, SaaS: jaki model wybrać?

Odpowiedź na pytanie, jaki model usług w chmurze wybrać, zależy od planowanych projektów, zasobów zespołu IT, wymagań prawnych i długofalowej wizji rozwoju. Żadna z opcji nie jest uniwersalnie „najlepsza” – to, co sprawdza się w przypadku jednej organizacji, może być prawdziwym obciążeniem dla innej.

Z tego względu konsultacje z ekspertami IT mogą okazać się najrozsądniejszym posunięciem. Specjaliści MAIN pomogą precyzyjnie ocenić, który model – albo ich połączenie – najlepiej współgra z wizją rozwoju organizacji. Dzięki temu inwestycja w infrastrukturę IT przyczyni się do realnych oszczędności, zamiast być źródłem stresu i niepotrzebnych wydatków.

