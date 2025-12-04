Aktualizacja: 04.12.2025 16:33 Publikacja: 04.12.2025 16:11
Wydarzenie będzie nadawane online. Możesz dołączyć i uczestniczyć tak, jak Ci wygodnie – z domu, biura, w trasie lub skąd tylko chcesz.
PARP4digital to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która wspiera polskie firmy w cyfrowej transformacji. Pokazuje małym i średnim przedsiębiorstwom możliwości związane z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań – od sztucznej inteligencji, przez Internet Rzeczy, po robotykę i Big Data. Oprócz wiedzy teoretycznej możesz odkryć konkretne wsparcie oraz networking z czołowymi ekspertami i organizacjami.
Już 10 grudnia 2025 roku w ramach PARP4digital odbędzie się Forum Przedsiębiorczości – wydarzenie zdecydowanie wykraczające poza klasyczne konferencje biznesowe.
Całość wydarzenia poprowadzi Jarosław Kuźniar, znany i ceniony dziennikarz radiowy i telewizyjny.
Głównym punktem programu będzie wystąpienie Marii Parysz z Elephant.AI, jednej z najbardziej rozpoznawalnych liderek w obszarze sztucznej inteligencji. Opowie o tym, jak AI zmienia biznes już dziś oraz jak MŚP mogą wykorzystać sztuczną inteligencję do zbudowania przewagi konkurencyjnej.
Następnie odbędzie się rozmowa „1 na 1” z Krzysztofem Guldą, p.o. prezesa PARP, którą poprowadzi Jarosław Kuźniar.
W programie znajdą się także wystąpienia:
• Rafała Brzoski – założyciela i prezesa Grupy Kapitałowej Integer.pl, do której należy InPost,
• Kamila Sołdackiego – Audio Directora w ElevenLabs, jednej z najbardziej innowacyjnych firm w obszarze technologii głosowych opartych na AI.
1. „Cyfrowa suwerenność vs. globalne rozwiązania: Jak MŚP wybierają chmurę, cyberbezpieczeństwo i narzędzia digitalizacji?”
Panel skupi się na dylematach MŚP dotyczących wyboru chmury, rozwiązań cyberbezpieczeństwa oraz narzędzi digitalizacji. Wezmą w nim udział: Artur Kurasiński, przedsiębiorca, Sebastian Kondracki, współtwórca polskiego modelu językowego Bielik.AI oraz Sylwia Czubkowska, dziennikarka ekonomiczna i technologiczna.
2. „Quo Vadis, Polski Startupie? Wyzwania i perspektywy w 2025 roku” Panel poświęcony będzie inwestycjom venture capital oraz wyzwaniom związanym z rundami finansowania A i B w 2025 r. Dyskutować będą: Michał Ratajczak, prezes i współzałożyciel startupu Gridaly, Monika Borowiecka, partner zarządzająca Tangent Line Ventures oraz Marcin Lenkiewicz, współzałożyciel i wiceprezes Qpony-Blix.
3. „Kryzys kompetencji cyfrowych: Jak zrekrutować i utrzymać specjalistów w erze AI?” Panel odpowie na jedno z najbardziej palących pytań współczesnego biznesu. Uczestnikami będą: Tomasz Cergowski z Google Polska, prof. Anita Ciesielska z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Lech Kaniuk, przedsiębiorca, założyciel SunRoof i współtwórca Online Pizza Norden.
Uzupełnieniem całości będą trzy wejścia w ramach studia ExtraPARP.talks. Startupy, które wzięły udział w naborze Startup Booster Poland w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki opowiedzą o tym, jak udział w programach akceleracyjnych pomaga im osiągać sukces.
Forum Przedsiębiorczości PARP4digital to wydarzenie dla wszystkich, którzy tworzą ekosystem innowacji w Polsce, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem, czy działają w nim od lat.
PARP tworzy przestrzeń dla środowisk chcących rozwijać się i wykorzystywać pełen potencjał nowoczesnych technologii. Szczególne miejsce na Forum mają startupy oraz przedstawiciele świata nauki i edukacji. Udział w wydarzeniu będzie także doskonałą okazją dla studentów. Zapraszamy również przedstawicieli biznesu (zwłaszcza sektora MŚP) oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość, takich jak agencje rozwoju, parki naukowo-technologiczne, izby gospodarcze i wiele innych.
Udział w konferencji to doskonały krok, od którego warto zacząć. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego wyjątkowego wydarzenia – koniecznie zajrzyj na stronę poświęconą PARP4digital. Znajdziesz tam nie tylko aktualności i informacje o realizowanych przedsięwzięciach, lecz także narzędzia, szkolenia, publikacje i wiele więcej.
Sprawdź na stronie PARP4digital.
Szczegóły dotyczące Forum Przedsiębiorczości (w tym agenda, sylwetki gości i dodatkowe informacje) znajdziesz na stronie wydarzenia.
Zapamiętaj: 10 grudnia 2025 roku. Start o 11:00, zakończenie o 15:00.
Patronem medialnym jest Rzeczpospolita i rp.pl
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
