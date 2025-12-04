Wydarzenie będzie nadawane online. Możesz dołączyć i uczestniczyć tak, jak Ci wygodnie – z domu, biura, w trasie lub skąd tylko chcesz.

Co to jest PARP4digital i czym zaskoczy w 2025 roku?

PARP4digital to inicjatywa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która wspiera polskie firmy w cyfrowej transformacji. Pokazuje małym i średnim przedsiębiorstwom możliwości związane z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań – od sztucznej inteligencji, przez Internet Rzeczy, po robotykę i Big Data. Oprócz wiedzy teoretycznej możesz odkryć konkretne wsparcie oraz networking z czołowymi ekspertami i organizacjami.

Już 10 grudnia 2025 roku w ramach PARP4digital odbędzie się Forum Przedsiębiorczości – wydarzenie zdecydowanie wykraczające poza klasyczne konferencje biznesowe.

Harmonogram i goście. Kto wystąpi i o czym będzie mówił?

Całość wydarzenia poprowadzi Jarosław Kuźniar, znany i ceniony dziennikarz radiowy i telewizyjny.

Głównym punktem programu będzie wystąpienie Marii Parysz z Elephant.AI, jednej z najbardziej rozpoznawalnych liderek w obszarze sztucznej inteligencji. Opowie o tym, jak AI zmienia biznes już dziś oraz jak MŚP mogą wykorzystać sztuczną inteligencję do zbudowania przewagi konkurencyjnej.

Następnie odbędzie się rozmowa „1 na 1” z Krzysztofem Guldą, p.o. prezesa PARP, którą poprowadzi Jarosław Kuźniar.

W programie znajdą się także wystąpienia:

• Rafała Brzoski – założyciela i prezesa Grupy Kapitałowej Integer.pl, do której należy InPost,

• Kamila Sołdackiego – Audio Directora w ElevenLabs, jednej z najbardziej innowacyjnych firm w obszarze technologii głosowych opartych na AI.

Trzy kluczowe panele – serce całego wydarzenia

1. „Cyfrowa suwerenność vs. globalne rozwiązania: Jak MŚP wybierają chmurę, cyberbezpieczeństwo i narzędzia digitalizacji?”

Panel skupi się na dylematach MŚP dotyczących wyboru chmury, rozwiązań cyberbezpieczeństwa oraz narzędzi digitalizacji. Wezmą w nim udział: Artur Kurasiński, przedsiębiorca, Sebastian Kondracki, współtwórca polskiego modelu językowego Bielik.AI oraz Sylwia Czubkowska, dziennikarka ekonomiczna i technologiczna.

2. „Quo Vadis, Polski Startupie? Wyzwania i perspektywy w 2025 roku” Panel poświęcony będzie inwestycjom venture capital oraz wyzwaniom związanym z rundami finansowania A i B w 2025 r. Dyskutować będą: Michał Ratajczak, prezes i współzałożyciel startupu Gridaly, Monika Borowiecka, partner zarządzająca Tangent Line Ventures oraz Marcin Lenkiewicz, współzałożyciel i wiceprezes Qpony-Blix.

3. „Kryzys kompetencji cyfrowych: Jak zrekrutować i utrzymać specjalistów w erze AI?” Panel odpowie na jedno z najbardziej palących pytań współczesnego biznesu. Uczestnikami będą: Tomasz Cergowski z Google Polska, prof. Anita Ciesielska z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Lech Kaniuk, przedsiębiorca, założyciel SunRoof i współtwórca Online Pizza Norden.

Uzupełnieniem całości będą trzy wejścia w ramach studia ExtraPARP.talks. Startupy, które wzięły udział w naborze Startup Booster Poland w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki opowiedzą o tym, jak udział w programach akceleracyjnych pomaga im osiągać sukces.

Miejsce dla ambitnych i innowacyjnych

Forum Przedsiębiorczości PARP4digital to wydarzenie dla wszystkich, którzy tworzą ekosystem innowacji w Polsce, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem, czy działają w nim od lat.

PARP tworzy przestrzeń dla środowisk chcących rozwijać się i wykorzystywać pełen potencjał nowoczesnych technologii. Szczególne miejsce na Forum mają startupy oraz przedstawiciele świata nauki i edukacji. Udział w wydarzeniu będzie także doskonałą okazją dla studentów. Zapraszamy również przedstawicieli biznesu (zwłaszcza sektora MŚP) oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość, takich jak agencje rozwoju, parki naukowo-technologiczne, izby gospodarcze i wiele innych.

Chcesz zdobyć przewagę dzięki cyfryzacji?

Udział w konferencji to doskonały krok, od którego warto zacząć. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego wyjątkowego wydarzenia – koniecznie zajrzyj na stronę poświęconą PARP4digital. Znajdziesz tam nie tylko aktualności i informacje o realizowanych przedsięwzięciach, lecz także narzędzia, szkolenia, publikacje i wiele więcej.

Sprawdź na stronie PARP4digital.

Szczegóły dotyczące Forum Przedsiębiorczości (w tym agenda, sylwetki gości i dodatkowe informacje) znajdziesz na stronie wydarzenia.

Zapamiętaj: 10 grudnia 2025 roku. Start o 11:00, zakończenie o 15:00.

Patronem medialnym jest Rzeczpospolita i rp.pl