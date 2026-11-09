Skąd wzięła się ta zmiana? Jeszcze niedawno korzystanie z nowoczesnego oprogramowania w pracy polegało na wpisaniu pytania w oknie przeglądarki – całą pracę wykonywały potężne serwery na drugim końcu świata, a komputer pracownika wyświetlał tylko gotowy wynik. Taki model szybko ujawnił jednak swoje ograniczenia: wymaga stałego połączenia z siecią, generuje comiesięczne koszty abonamentów, a przede wszystkim budzi opór działów prawnych, które nie chcą wysyłać poufnych umów czy raportów finansowych na zewnętrzne serwery. Właśnie dlatego sztuczna inteligencja w komputerach osobistych przechodzi transformację w kierunku lokalnego przetwarzania – czyli sytuacji, w której programy AI działają bezpośrednio na dysku naszego laptopa. Aby było to możliwe bez zawieszania systemu, sztuczna inteligencja stała się fundamentem architektury sprzętowej i systemowej komputerów osobistych, dzieląc rynek na dwa odmienne typy urządzeń.

Komputery AI PC i architektura sztucznej inteligencji – jak współpraca CPU, GPU i NPU zwiększa komfort pracy?

Współczesne komputery AI PC wyróżniają się tym, że mają wbudowane jednostki przetwarzania neuronowego (NPU), czyli miniaturowe akceleratory sztucznej inteligencji zaszyte bezpośrednio w procesorze. W rezultacie w środowisku z systemem Windows rozwija się koncepcja inteligencji hybrydowej łączącej CPU, GPU i NPU. Najłatwiej wyobrazić to sobie jako podział obowiązków w dobrze zorganizowanym zespole:

główny procesor (CPU) zarządza całym systemem operacyjnym i otwieraniem codziennych programów,

karta graficzna (GPU) wkracza do akcji, gdy trzeba obrobić wideo, wyświetlić trójwymiarowy projekt lub uruchomić bardzo ciężkie obliczenia,

nowy układ NPU działa jak cichy, energooszczędny asystent w tle – przejmuje na siebie ciągłe, powtarzalne zadania związane ze sztuczną inteligencją, zużywając przy tym ułamek prądu.

Moc takiego układu mierzy się w jednostce TOPS (bilionach operacji na sekundę), którą można porównać do „koni mechanicznych” sztucznej inteligencji. Standardem dla codziennej pracy stały się układy oferujące od 40 do 50 TOPS – taka wartość wystarcza, ponieważ NPU pozwala na lokalne uruchamianie modeli językowych bez obciążania CPU czy GPU.

Kierunek ten dobrze pokazuje nowoczesny laptop Samsung z biznesowych serii Galaxy Book4 Edge oraz Galaxy Book5 Pro. Zastosowane w nich procesory Intel (gdzie układ NPU osiąga moc do 47 TOPS) oraz układy Snapdragon zapewniają głęboką integrację AI z codziennymi obowiązkami. Ponieważ NPU w laptopach AI PC przyspiesza workflow i zwiększa wydajność bez drenowania akumulatora, komputer może podczas wideokonferencji w czasie rzeczywistym wycinać hałas ulicy z mikrofonu, poprawiać oświetlenie twarzy w kamerze i jednocześnie spisywać ze słuchu notatkę ze spotkania, nie skracając czasu pracy na baterii.

Dla użytkownika przekłada się to na codzienny komfort pracy oraz wyższą produktywność:

koniec żmudnej pracy z dokumentami i tabelami:

agenci AI zamiast prostych podpowiedzi:

pełna kontrola i praca w pociągu lub samolocie:

Mobilne stacje robocze kontra komputery stacjonarne – dlaczego biznes stawia na układy GeForce RTX oraz pojemny dysk SSD?

Skoro lekki ultrabook z układem NPU radzi sobie z tekstami, tabelami i telekonferencjami, to dlaczego firmy kupują również cięższe maszyny? Odpowiedź kryje się w skali trudności zadań. Układ NPU o mocy 45 TOPS jest stworzony do oszczędzania baterii, ale okaże się za słaby, gdy w grę wchodzi analiza dużych zbiorów danych, projektowanie architektoniczne 3D czy praca z zaawansowanym uczeniem maszynowym. Do niedawna w takich zastosowaniach profesjonalnych jedynym wyjściem były wielkie komputery stacjonarne oraz kosztowne stacje robocze przywiązane na stałe do biurka (w najbardziej rozbudowanych jednostkach stacjonarnych stosuje się procesory AMD Threadripper Pro oferujące aż 128 linii PCIe – czyli wewnętrznych „autostrad” do przesyłu danych między podzespołami – oraz konfiguracje obsługujące od 128 GB do nawet 256 GB pamięci RAM).

Dziś jednak inżynierowie, architekci czy właściciele małych firm nie chcą być uwiązani do jednego pomieszczenia. Zamiast stacjonarnych skrzyń wybierają zaawansowane laptopy gamingowe, które pełnią funkcję przenośnych stacji roboczych.

Ich tajemnicą jest obecność wydajnych kart graficznych z rodziny GeForce RTX (w tym najnowszych układów NVIDIA RTX Blackwell, które są projektowane z myślą o profesjonalistach). Różnica w mocy jest tu kolosalna: o ile energooszczędny układ NPU w cienkim laptopie oferuje około 45–50 TOPS, o tyle wyspecjalizowane rdzenie Tensor zaszyte wewnątrz karty graficznej dostarczają od kilkuset do ponad 1000 TOPS mocy obliczeniowej. Aby tak potężny sprzęt nie przegrzewał się i utrzymywał maksymalną wydajność przez wiele godzin, laptopy te posiadają rozbudowane chłodzenie z wieloma wentylatorami, które staje się gwarancją stabilności zarówno w grach zapewniających wieczorną rozrywkę, jak i podczas całonocnych obliczeń inżynieryjnych.

Żeby karta graficzna mogła tak szybko pracować, potrzebuje jednak równie szybkiego magazynu na pliki. Pojedynczy model sztucznej inteligencji uruchamiany na własnym komputerze potrafi zajmować na dysku tyle miejsca, co kilka filmów w jakości 4K. Dlatego ogromne znaczenie ma szybki dysk SSD – w projektach AI zalecany jest nośnik SSD o pojemności od 1 TB do 4 TB (wspierany w biurze przez szybką kartę sieciową LAN 10 Gbps do sprawnego kopiowania plików). To właśnie szybkość, z jaką dysk SSD przesyła dane do pamięci karty graficznej, decyduje o tym, czy zaawansowany program uruchomi się w trzy sekundy, czy w dwie minuty.

Od DaVinci Resolve po trenowanie niestandardowych modeli – co daje układom GPU RTX środowisko NVIDIA Studio?

Przewaga laptopów wyposażonych w mocną kartę graficzną staje się najbardziej widoczna w konkretnych aplikacjach używanych na co dzień przez twórców, działy marketingu i programistów. W środowisku programistycznym NVIDIA Studio procesy projektowe stają się wielokrotnie szybsze dzięki narzędziom NVIDIA, które przenoszą ciężar obliczeń z głównego procesora bezpośrednio na kartę graficzną. W rezultacie aplikacje AI potrafią generować obrazy i wideo lokalnie, bez konieczności wykupywania dostępu do zewnętrznych generatorów:

Szybki montaż wideo i profesjonalny streaming: Stworzenie własnego, bezpiecznego chatbota w firmie:

Bezpieczeństwo danych, lokalne przetwarzanie i przyszłość inwestycji sprzętowych w firmach

Przeprowadzane w firmach testy pokazują wyraźnie, że przyszłość zakupów IT nie polega na szukaniu jednego komputera do wszystkiego, lecz na dobraniu narzędzia do konkretnego stanowiska. Zarządzanie budżetem sprzętowym staje się przez to znacznie bardziej przejrzyste.

Dla osób, których praca opiera się na spotkaniach, pisaniu dokumentów, analizie tabel i częstych podróżach, najlepszym wyborem pozostają lekkie laptopy biznesowe z układami NPU (40–50+ TOPS), które są gwarancją niezawodności, długiej pracy na baterii i natychmiastowego wsparcia asystentów AI w systemie Windows bez dostępu do internetu. Natomiast wszędzie tam, gdzie pracownik montuje wideo, tworzy grafikę 3D lub buduje zaawansowane rozwiązania oparte na dużych zbiorach danych, sięgnięcie po wydajny laptop gamingowy z kartą GeForce RTX oraz pojemnym dyskiem SSD pozwala zastąpić duży komputer stacjonarny maszyną, którą w każdej chwili można zamknąć i zabrać ze sobą w podróż.

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