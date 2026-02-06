Aktualizacja: 06.02.2026 10:51 Publikacja: 06.02.2026 10:12
Zdaniem Michała Kanownika, prezesa Zwiazku Cyfrowa Polska, wprowadzenie podatku cyfrowego może zniechęcić firmy do inwestowania w Polsce
Foto: YouTube
Według założeń resortu kierowanego przez wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, stawka nowego podatku wynosiłaby 3 proc. od przychodów, istniałaby możliwość odliczenia podatku CIT zapłaconego w Polsce. Podano również zakres usług podlegających opodatkowaniu.
– I już tylko na tym etapie rodzi się wiele wątpliwości interpretacyjnych – co z usługami, które zostały już opodatkowane na przykład we Francji czy w Irlandii? Jak ten podatek miałby się do globalnego podatku wyrównawczego? Wprowadzanie dodatkowego, sektorowego obciążenia bez jasnego powiązania z istniejącymi rozwiązaniami międzynarodowymi może rodzić zarzuty konfliktu z regulacjami w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Może też negatywnie wpływać na decyzje inwestycyjne, zwłaszcza w kontekście inwestycji bezpośrednich w Polsce – komentuje Michał Kanownik.
Czytaj więcej
Ministerstwo Cyfryzacji wypowiada wojnę nierównościom na rynku technologicznym. Do wykazu prac le...
Wśród wątków poruszonych w rozmowie znalazła się również kwestia wprowadzenia AI Act. – Branża myśli w tym zakresie, jak dziś polski rząd czy Komisja Europejska, choćby w projekcie cyfrowego Omnibusa. Coraz wyraźniej widać wspólne przekonanie, że część przepisów AI Act powinna być wdrażana etapowo lub z odpowiednim przesunięciem czasowym, aby umożliwić ich skuteczne i bezpieczne stosowanie w praktyce. Nie chodzi więc o zatrzymanie regulacji, lecz o lepsze przygotowanie do ich wdrożenia – mówi Kanownik.
Czytaj więcej: Podatek cyfrowy zaszkodzi Polsce? "Obniża atrakcyjność inwestycyjną kraju"
Sektor sztucznej inteligencji ma nowego, globalnego giganta z polskimi korzeniami. ElevenLabs, firma założona pr...
Geopolityka i technologia zmieniają globalną gospodarkę, a panująca na rynkach niepewność pogarsza nastroje prez...
Cztery godziny pełne wiedzy, inspiracji i realnych rozwiązań dotyczących zastosowania technologii w codziennym b...
Huawei ponownie zaprasza studentki i studentów z całej Polski do udziału w prestiżowym programie edukacyjnym „Se...
Cyfryzacja to dziś nie tylko technologia – to strategiczny proces, który obejmuje ludzi, kompetencje i innowacyj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas