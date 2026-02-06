Według założeń resortu kierowanego przez wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, stawka nowego podatku wynosiłaby 3 proc. od przychodów, istniałaby możliwość odliczenia podatku CIT zapłaconego w Polsce. Podano również zakres usług podlegających opodatkowaniu.

– I już tylko na tym etapie rodzi się wiele wątpliwości interpretacyjnych – co z usługami, które zostały już opodatkowane na przykład we Francji czy w Irlandii? Jak ten podatek miałby się do globalnego podatku wyrównawczego? Wprowadzanie dodatkowego, sektorowego obciążenia bez jasnego powiązania z istniejącymi rozwiązaniami międzynarodowymi może rodzić zarzuty konfliktu z regulacjami w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Może też negatywnie wpływać na decyzje inwestycyjne, zwłaszcza w kontekście inwestycji bezpośrednich w Polsce – komentuje Michał Kanownik.

Jak należy wdrażać przepisy AI Act?

Wśród wątków poruszonych w rozmowie znalazła się również kwestia wprowadzenia AI Act. – Branża myśli w tym zakresie, jak dziś polski rząd czy Komisja Europejska, choćby w projekcie cyfrowego Omnibusa. Coraz wyraźniej widać wspólne przekonanie, że część przepisów AI Act powinna być wdrażana etapowo lub z odpowiednim przesunięciem czasowym, aby umożliwić ich skuteczne i bezpieczne stosowanie w praktyce. Nie chodzi więc o zatrzymanie regulacji, lecz o lepsze przygotowanie do ich wdrożenia – mówi Kanownik.

