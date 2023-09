Analitycy z Picodi Polska zestawili lokalne ceny iPhone`ów 15 Pro (w najtańszej wersji 128 GB) z wynagrodzeniami w poszczególnych krajach. Na tej podstawie obliczyli wartość smartfona wyrażoną w roboczodniach. Nad Wisłą podstawowy model flagowca, został wyceniony na 5999 zł, a to o 500 zł taniej niż zeszłoroczny odpowiednik iPhona 15 Pro 128 GB. W efekcie – biorąc pod uwagę fakt, iż średnie wynagrodzenie w naszym kraju (według danych GUS) wynosi 7481 zł brutto (5249 zł netto) – statystyczny Polak potrzebuje 23,2 dnia roboczego, aby móc uzbierać pieniądze na zakup wymarzonego urządzenia Apple. I to pod warunkiem że odkłada na niego wszystkie pieniądze, które zarobi w tym czasie. To sporo, a nawet bardzo dużo, jednak – w porównaniu ze wskaźnikiem sprzed roku – liczba wymaganych dni zmniejszyła się o 4,4.

Jeszcze lepiej prezentują się obecne dane, gdy porównamy je z tymi z lat 2018-2020. Jak wskazuje „indeks iPhona” w 2018 r. na flagowca Polacy pracowali 32,5 dnia, rok później – 31,8, zaś w 2020 r. – 28,3 dnia. Choć wynik za 2023 r. jest zdecydowanie lepszy niż w przypadku ostatniej w rankingu Turcji, gdzie wartość nowego iPhone’a to 123,7 dnia roboczego, czy Filipin lub Brazylii (odpowiednio 79,5 i 66,6), to i tak nie mamy się z czego cieszyć. Polska plasuje się bowiem w ogonie zestawienia. Wyprzedzają nas choćby Litwini (21,1), Słoweńcy (18,3), Czesi (18,2), czy Francuzi (10,2) i Niemcy (9,5). Liderem indeksu jest Szwajcaria – statystyczny mieszkaniec tego kraju potrzebuje zaledwie 4,2 dnia roboczego, aby kupić nowego iPhone’a. Z kolei statystyczny Amerykanin – 5,3 dnia, a Australijczyk – 6,3 dnia.

Ile kosztuje iPhone 15?

Najtańszy model w polskim cenniku to „zwykły” iPhone 15 (128 GB) – kosztuje 4699 zł (wersja 256 GB dostępna jest za 5299 zł, zaś 512 GB – za 6499 zł). Model iPhone 15 Plus jest droższy: 128 GB to wydatek 5299 zł, 256 GB – 5899 zł, a 512 GB – aż 7099 zł. Za flagowy model Pro 128 GB zapłacić trzeba 5999 zł (wersja 256 GB kosztuje 6599 zł, a 512 GB - 7799 zł). Topowy iPhone Pro Max nie jest oferowany w wersji 128 GB – tu najniższy model w ofercie to 256 GB (7199 zł), natomiast wersja 512 GB to wydatek 8399 zł. Apple wprowadził też propozycję dla najbardziej wymagających klientów – chodzi o iPhona 15 Pro 1TB i iPhona 15 Pro Max 1 TB. Pierwszy został wyceniony na niebotyczne 8999 zł, zaś drugi jest o jeszcze 600 zł droższy.