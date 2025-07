Trump odcina Muska od gigantycznego biznesu. Postawi na innego miliardera?

Kto jeszcze może wziąć udział w projekcie Golden Dome?

Złożony, warstwowy system obronny wymaga rozległej sieci orbitujących satelitów pokrywających większy obszar raz firm, które mogą je wystrzeliwać. Jak poinformowali agencję Reuters urzędnicy, udział SpaceX w programie może się jednak zmniejszyć. Pentagon skontaktował się, oprócz Jeffa Bezosa, z nowymi podmiotami, takimi jak firmy rakietowe Stoke Space i Rocket Lab, które zyskują na znaczeniu.

Tradycyjni giganci obronni Northrop Grumman, Lockheed Martin i L3Harris również prowadzą rozmowy w celu wsparcia Golden Dome. Dyrektor finansowy L3Harris, Kenneth Bedingfield, powiedział, że firma odnotowała gwałtowny wzrost zainteresowania jej technologiami ostrzegania i śledzenia pocisków, które mają odegrać kluczową rolę w systemie.

Początkowo Pentagon zapraszał do stołu mniejsze firmy z Doliny Krzemowej, postrzegane jako bardziej zwinne, zaawansowane i potencjalnie tańsze alternatywy dla dużych firm obronnych – ale to było zanim spór Muska z Trumpem zmienił tę kalkulację. Musk niedawno uruchomił „America Party”, ruch polityczny skoncentrowany na technologii, dążący do pokonania Republikanów, którzy poparli program podatkowo-wydatkowy Trumpa.

Golden Dome oczkiem w głowie Trumpa

Trump uruchomił inicjatywę Golden Dome zaledwie tydzień po rozpoczęciu drugiej kadencji, naciskając na szybkie wdrożenie. Generał Sił Kosmicznych Michael Guetlein, zatwierdzony przez Senat 17 lipca, ma przewodzić programowi z szerokimi uprawnieniami.

Zgodnie z dyrektywą Sekretarza Obrony Pete'a Hegsetha, Guetlein ma 30 dni od potwierdzenia na zbudowanie zespołu, 60 dni na dostarczenie wstępnego projektu systemu i 120 dni na przedstawienie pełnego planu wdrożenia, w tym szczegółów dotyczących satelitów i stacji naziemnych.