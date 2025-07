Koniec kierowców? Uber ujawnia rewolucyjne zmiany i stawia na roboty już w 2026 r.

Uber Technologies sięga głęboko do kieszeni, by zdobyć know-how i technologie niezbędne do uniezależnienia swojego biznesu od kierowców i dostawców. Zrobotyzowane usługi kurierskie i taksówkowe to przyszłość, którą koncern chce wdrażać jak najszybciej.

Robotaksówki coraz bliżej – Uber łączy siły z Lucid i Nuro

Stąd planowana inwestycja rzędu 300 mln dol. w producenta pojazdów elektrycznych Lucid Motors oraz szykowana kolejna transakcja na podobnym pułapie, której celem jest zajmujący się autonomiczną jazdą start-up Nuro. Uber ma wizję, by uruchomić ekskluzywną usługę robotaxi z wykorzystaniem 20 tys. SUV-ów Lucid Gravity. Szczegóły projektu nie są znane, ale spekuluje się, iż pierwsze autonomiczne pojazdy pojawią się na ulicach już w przyszłym roku. Na pierwszy ogień ma iść jedna z amerykańskich metropolii.

Serwis Electrek podał, że pojazdy będą należały do Ubera lub jednego z jego zewnętrznych partnerów flotowych. Takie samojezdne auta będzie można zamawiać wprost z aplikacji. Po pilotażu w USA usługa ma być wdrażana stopniowo globalnie, by w ciągu sześciu lat objąć łącznie kilkadziesiąt rynków. Czy takie robotaksówki wyjadą też na ulice w naszym kraju? Dziś to mało realny scenariusz, bo nie ma przepisów, które umożliwiłyby poruszanie się po drogach samochodów bez kierowcy. Rewolucja jednak ruszyła – w USA choćby Waymo (spółka z grupy Alphabet) oferuje już w pełni autonomiczne taksówki. Z kolei TechCrunch donosi, że inżynierowie Lucid i Nuro rozpoczęli testowanie prototypu autonomicznego Gravity na zamkniętym torze testowym w Las Vegas.

Wielki powrót Ubera do autonomicznych aut

Warto zauważyć, że nie jest to pierwsze podejście Ubera do tej technologii. Firma miała już własny dział zajmujący się takimi technologiami – Advanced Technologies Group. Finalnie jednak w 2020 r. sprzedała go start-upowi Aurora (za ok. 400 mln dol.). Wówczas Uber wycofał się z prac nad autonomiczną jazdą, bo pojawiły się problemy z bezpieczeństwem. Teraz Uber przyjął inną taktykę i współpracuje z zewnętrznymi partnerami – deweloperami pojazdów autonomicznych. Szacuje się, że w tym zakresie kooperuje w sumie z 18 różnymi podmiotami na całym świecie. W niedawnym oświadczeniu prezes Ubera Dara Khosrowshahi powiedział wprost: Pojazdy autonomiczne mają ogromny potencjał, by zmieniać nasze miasta na lepsze.