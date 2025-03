Facebook i WhatsApp z dużymi zmianami. Kluczowa usługa rusza w końcu w Polsce

Meta AI, odpowiedź koncernu Marka Zuckerberga na boty od OpenAI, platformy X, czy Google, debiutuje na Starym Kontynencie. Choć inteligentny asystent Meta AI nie jest nowością samą w sobie, to – z uwagi na spór z Brukselą – wdrożenie tego rozwiązania w Europie zostało zahamowane. Meta w ub. r. wstrzymała ekspansję AI na skutek skarg wpływających do organów ochrony danych w kilku krajach UE, w tym w Polsce. Chodziło o wykorzystywanie danych osobowych do szkolenia modeli sztucznej inteligencji bez konieczności uzyskania zgody użytkowników.

Dlaczego Meta AI nie była dostępna w Polsce?

Meta zrezygnowała na kilka miesięcy z europejskiego rynku, bo jak tłumaczyła, nie byłaby w stanie zaoferować użytkownikom doświadczeń na odpowiednim poziomie. Firma, do której należy Facebook, WhatsApp czy Instagram, teraz jednak jest gotowa do startu z Meta AI. W komunikacie napisała, że „oddanie technologii Meta AI w ręce Europejczyków zajęło zdecydowanie więcej czasu niż firma planowała, a powodem opóźnienia był skomplikowany system regulacji Unii Europejskiej”.

Jeszcze w tym tygodniu asystent zacznie być udostępniany w 41 krajach europejskich (to, jak dotąd, największe rozszerzenie dostępności Meta AI na świecie). Na liście jest Polska. Problem w tym, że funkcja inteligentnego czatu działać ma tylko w sześciu językach (angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim i niemieckim), ale nie polskim. Firma deklaruje jednak „stopniowe rozszerzanie oferty”. Co to oznacza? Meta tłumaczy, iż celem jest udostępnienie narzędzia na takich samych zasadach jak w USA. Na razie nie wiadomo, kiedy Meta AI przemówi w naszym języku.

Jak działa sztuczna inteligencja firmy Meta?

Wchodzenia w interakcje z inteligentnym asystentem ma być możliwe za darmo w ramach aplikacji Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger (aby skorzystać z nowej funkcjonalności należy odszukać ikonę niebieskiego okręgu, która pojawi się na każdej z platform). „Użytkownicy mogą korzystać z możliwości asystenta m.in. poprzez bezpośrednie wymienianie z nim wiadomości – zadając pytania, zgłębiając interesujące tematy lub szukając pomocy w rozwiązywaniu problemów. Łatwy dostęp sprawia, że jest to idealne narzędzie w podróży” – pisze Meta w komunikacie.