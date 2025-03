Rosja wprowadza „zabójcę” WhatsAppa. Max należy do syna wiernego dworzanina Putina

Usługa Max w pierwszym etapie będzie integrować komunikator, miniaplikacje, chatbota i system płatności. Plany zakładają wprowadzenie do platformy usług rządowych i samorządowych, które miałyby rozwiązywać codzienne problemy Rosjan. Oprócz wiadomości w komunikatorze dostępne mają być połączenia telefoniczne.

W tym celu, jak informowali rozmówcy gazety „Wiedomosti", najpotężniejszy w Rosji serwis społecznościowy VK, kontrolowany przez Władimira Kirienkę, który tworzy nową usługę, miał umieścić dodatkowe serwery „w całym kraju”, ale nikt dotąd ich nie widział i nie wiadomo, gdzie się znajdują. Na Max będą też wiadomości głosowe i transfery plików do 4 GB. Źródło zbliżone do VK podkreśliło, że jeśli uda się pomyślnie zintegrować usługi rządowe z Max, platforma stanie się odpowiednikiem chińskiego WeChat.

Max odcięty od innych platform, łatwy do kontroli

Sama spółka nie ujawniła wielkości inwestycji w nową platformę. Według Michaiła Burmistrowa, dyrektora generalnego Infoline Analytics, koszty firmy w samej fazie testowej mogą wynieść 1 mld rubli (50 mln zł). Około 500-900 milionów rubli zostało już wydanych na etapie początkowym, biorąc pod uwagę istniejący zespół i infrastrukturę VK, powiedział Alexander Górny, założyciel United Investors i momeditation.app. Całkowitą wartość inwestycji w projekt oszacował na 1–2 miliardy rubli (50 - 100 mln zł).

Największym wyznaniem dla twórców Max są wszelkiego rodzaju ataki hakerskie. W 2024 roku specjaliści odnotowali w Rosji ponad 500 ataków z wykorzystaniem ransomware (oprogramowanie blokuje dostęp do komputera i odblokowuje go po wpłaceniu okupu), co stanowi półtora raza więcej niż w 2023 roku. Początkowy okup za odszyfrowanie danych wahał się od 100 tys. rubli do 5 mln rubli dla małych firm. A w przypadku dużych i średnich firm, na które przypada co piąty atak, żądania zaczynały się od 5 mln rubli (227 tys zł). Analitycy są przekonani, że ransomware pozostanie jednym z głównych cybernetycznych zagrożeń dla firm rosyjskich w 2025 roku.