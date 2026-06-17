Europejski konkurent Facebooka, Threads czy X ma być wolny od fake newsów i kłaść nacisk na bezpieczeństwo, weryfikację każdego użytkownika oraz europejską infrastrukturę hostingową
W enigmatycznym zaproszeniu na prezentację serwis W Social określono jako oparty na zweryfikowanych interakcjach międzyludzkich, prywatności i otwartej infrastrukturze.
– Po miesiącach budowania, testowania i niezliczonych rozmowach publiczna beta W jest już dostępna – brzmi jeden z pierwszych wpisów w wersji beta platformy, którego autorem jest Hogir Aslan, współzałożyciel serwisu. – Jestem dumny z zespołu. Wdzięczny wszystkim, którzy uwierzyli w tę wizję. Z niecierpliwością czekam na to, co przyniesie przyszłość – dodał.
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Na platformie pojawiły się także wpisy Europejskiego Banku Centralnego. – Cyfryzacja zmienia sposób funkcjonowania rynków finansowych – napisała prezydent Christine Lagarde. – Dla Europy jest to przede wszystkim szansa na pogłębienie integracji, wzmocnienie autonomii i zakotwiczenie innowacji w zaufanych pieniądzach publicznych na rynkach i w płatnościach – dodała
Prezentacja platformy odbyła się w Brussels Press Club Europe. – Jednocześnie z premierą przedstawimy grupę potwierdzonych światowych liderów i szefów państw i rządów, najważniejszych instytucji międzynarodowych oraz organizacji medialnych, które dołączają do platformy – podają organizatorzy. – To flagowe wydarzenie prasowe naszego europejskiego wdrożenia i pierwsza okazja, aby osobiście przekonać się o doświadczeniu użytkownika i podstawowych funkcjach platformy W – dodają.
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W Social zaprezentuje również Trendy, nową funkcję, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i analizę w czasie rzeczywistym publicznych rozmów w internecie, aby pokazać, o czym aktualnie mówi świat.
– W czasach, gdy spersonalizowane algorytmy coraz bardziej fragmentują dyskurs publiczny, Trendy pomagają użytkownikom wyrwać się z bańki informacyjnej i odkryć tematy, wydarzenia i dyskusje przyciągające uwagę lokalnie i globalnie. Zapewniając wspólny obraz zainteresowania opinii publicznej, Trendy pomagają na nowo połączyć ludzi wokół dyskusji kształtujących społeczeństwo – zapowiada nowa platforma.
Pierwsza zapowiedź europejskiej konkurencji dla X Elona Muska czy Threads od Mety pojawiła się już podczas kongresu w Davos na początku roku. Zapowiedziano wówczas, że na czele projektu stanie szwajcarska profesor prawa Anna Zeiter, ekspertka od ochrony danych osobowych, wcześniej odpowiedzialna choćby za nadzór sfery prywatności i AI w marketplace eBay. We wpisach na serwisie LinkedIn określiła W jako serwis wolny od fake newsów, kładący nacisk na bezpieczeństwo, weryfikację każdego użytkownika oraz europejską infrastrukturę hostingową.
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Według zapowiedzi założycieli, platforma W zlikwiduje problem z botami dzięki systemowi weryfikacji opartemu na przesyłaniu zdjęcia użytkownika.
– W Europie i poza nią systemowa dezinformacja podważa zaufanie publiczne i osłabia demokrację. Wielu widzi problem. Znacznie mniej osób pomaga kształtować to, co nadejdzie później. Uważamy, że istnieje pilna potrzeba nowej platformy mediów społecznościowych zbudowanej, zarządzanej i hostowanej w Europie. Z weryfikacją osobową, wolnością słowa i prywatnością danych w centrum – napisała Anna Zeiter. W projekt zaangażowało się wielu doradców, głównie ze Szwecji, pracujących w administracji państwowej i sektorze prywatnym.
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