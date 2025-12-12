Social media jak papierosy. Pierwszy pozew w sprawie zakazu korzystania przez dzieci

Aktualizacja: 12.12.2025 16:42 Publikacja: 12.12.2025 15:06
Australia wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia
Reddit, platforma do zamieszczania linków i dyskusji na najróżniejsze, aktualnie popularne w internecie tematy, zalicza Australię do swoich największych rynków. Amerykańska firma stwierdziła w pozwie do Sądu Najwyższego, że zakaz powinien zostać uznany za nieważny, ponieważ ingeruje w swobodną komunikację polityczną, zapisaną w konstytucji kraju.
Nawet jeśli sąd utrzyma w mocy obowiązujący od niedawna zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia, to zdaniem Reddita firma powinna być zwolniona z zakazu, ponieważ nie spełnia definicji mediów społecznościowych.
Pozew, złożony dwa dni po wprowadzeniu pierwszego na świecie ogólnokrajowego zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia, jest drugim tego typu wyzwaniem po tym, jak w zeszłym miesiącu pozew wniosło dwóch nastolatków reprezentujących australijską grupę libertariańską.
Jednak zaangażowanie przeciwko zakazowi giganta z Doliny Krzemowej o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 44 mld dol. znacząco zwiększa szanse i możliwości prowadzenia w tej sprawie długotrwałej batalii sądowej. Sukces Reddita może otworzyć drogę innym platformom do podjęcia podobnych kroków przeciwko rządowi Australii.
Rzecznik australijskiego resortu edukacji zapowiedział, że rząd stoi po stronie rodziców i dzieci, a nie platform i będzie stanowczo bronił młodych Australijczyków przed krzywdami doświadczanymi w mediach społecznościowych.
Minister zdrowia Mark Butler powiedział, że Reddit złożył pozew w celu ochrony zysków, a nie prawa młodych ludzi do wyrażania poglądów politycznych, jednocześnie podkreślając, że rząd będzie zwalczać to działanie na każdym kroku.
– To działania, które wielokrotnie obserwowaliśmy ze strony firm tytoniowych przeciwko kontroli rynku papierosów, a teraz widzimy je również w przypadku niektórych gigantów mediów społecznościowych lub dużych firm technologicznych – powiedział minister.
10 grudnia Australia wprowadziła pierwszy na świecie prawnie egzekwowany minimalny wiek uprawniający do dostępu do mediów społecznościowych. Reddit i dziewięć innych platform, w tym Meta, Alphabet, YouTube i TikTok prowadziły kampanię przeciwko tej ustawie przez ponad rok, zanim ostatecznie oświadczyły, że się do niej zastosują.
Platformy są zobowiązane do zablokowania dostępu użytkownikom niepełnoletnim lub nałożenia grzywny w wysokości do 49,5 mln dolarów australijskich (33 mln dol.), podczas gdy użytkownicy niepełnoletni i ich opiekunowie nie ponoszą kary. Platformy twierdzą, że stosują środki takie jak wnioskowanie o wieku na podstawie aktywności online danej osoby oraz szacowanie wieku na podstawie selfie, aby przestrzegać tej zasady.
Jednak ustawa „niesie ze sobą poważne problemy z prywatnością i wolnością wypowiedzi politycznych dla wszystkich użytkowników internetu” – poinformował Reddit w oświadczeniu opublikowanym wraz z dokumentami sądowymi. W 12-stronicowym wniosku firma stwierdziła, że zablokowanie dostępu osobom poniżej 16. roku życia utrudniłoby debatę polityczną.
– Obywatele Australii poniżej 16. roku życia w ciągu lat, jeśli nie miesięcy, staną się wyborcami. Decyzje, które będą musieli podejmować ci obywatele, będą oparte na komunikacji politycznej, w którą angażują się przed ukończeniem 18. roku życia – poinformowała firma w komunikacie.
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
