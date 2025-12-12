Social media jak papierosy. Pierwszy pozew w sprawie zakazu korzystania przez dzieci

Reddit, platforma do zamieszczania linków i dyskusji na najróżniejsze, aktualnie popularne w internecie tematy, zalicza Australię do swoich największych rynków. Amerykańska firma stwierdziła w pozwie do Sądu Najwyższego, że zakaz powinien zostać uznany za nieważny, ponieważ ingeruje w swobodną komunikację polityczną, zapisaną w konstytucji kraju.

Reddit kontra Australia. Kto spełnia definicję?

Nawet jeśli sąd utrzyma w mocy obowiązujący od niedawna zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia, to zdaniem Reddita firma powinna być zwolniona z zakazu, ponieważ nie spełnia definicji mediów społecznościowych.

Pozew, złożony dwa dni po wprowadzeniu pierwszego na świecie ogólnokrajowego zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia, jest drugim tego typu wyzwaniem po tym, jak w zeszłym miesiącu pozew wniosło dwóch nastolatków reprezentujących australijską grupę libertariańską.

Jednak zaangażowanie przeciwko zakazowi giganta z Doliny Krzemowej o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 44 mld dol. znacząco zwiększa szanse i możliwości prowadzenia w tej sprawie długotrwałej batalii sądowej. Sukces Reddita może otworzyć drogę innym platformom do podjęcia podobnych kroków przeciwko rządowi Australii.