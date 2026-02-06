Astronomiczna kara dla TikToka? UE oskarża aplikację o uzależnianie użytkowników

Aktualizacja: 06.02.2026 16:00 Publikacja: 06.02.2026 13:57
UE oczekuje, że TikTok zmieni sposób działania swojej usługi w Europie, aby chronić nieletnich
Chińska aplikacja społecznościowa TikTok została w piątek oskarżona o naruszenie przepisów dotyczących treści online poprzez stosowanie uzależniających mechanizmów. Komisja Europejska poinformowała, że platforma może zostać zmuszona do zmiany projektu aplikacji lub naraża się na karę finansową sięgającą nawet 6 proc. globalnych obrotów jej właściciela, spółki ByteDance. Przy przychodach ByteDance szacowanych na ok. 120 mld dol., kara ta mogłaby wynieść nawet 7,2 mld dol.
Komisja przedstawiła swoje zarzuty w formie wstępnych ustaleń po trwającym rok dochodzeniu prowadzonym na podstawie Aktu o usługach cyfrowych (DSA), który nakłada na największe platformy internetowe obowiązek skuteczniejszego przeciwdziałania nielegalnym i szkodliwym treściom.
TikTok skrytykował decyzję regulatora. – Wstępne ustalenia Komisji przedstawiają całkowicie fałszywy i pozbawiony podstaw obraz naszej platformy. Podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby zakwestionować te ustalenia wszystkimi dostępnymi środkami – przekazał agencji Reuters rzecznik TikToka.
Zarzuty UE koncentrują się na uzależniającym sposobie projektowania TikToka, obejmującym takie funkcje jak nieskończone przewijanie, automatyczne odtwarzanie filmów, powiadomienia push oraz silnie spersonalizowany system rekomendacji treści. Chodzi też o różne powiadomienia i gratyfikacje, które stymulują dopaminę.
Komisja, pełniąca rolę głównego egzekutora unijnych przepisów technologicznych, wskazała, że mechanizm ciągłego generowania nowych treści nagradza użytkowników i napędza potrzebę dalszego przewijania, wprowadzając ich mózg w tryb „autopilota”.
Bruksela uznała, że TikTok nie przeprowadził wystarczającej analizy wpływu tych funkcji na zdrowie fizyczne i psychiczne użytkowników, w tym dzieci i osób szczególnie wrażliwych. Komisja zarzuca firmie ignorowanie istotnych sygnałów kompulsywnego korzystania z aplikacji, takich jak czas spędzany przez nieletnich w aplikacji nocą czy częstotliwość jej uruchamiania. Zdaniem Komisji TikTok nie wdrożył także odpowiednich, proporcjonalnych i skutecznych środków ograniczających ryzyko, takich jak narzędzia zarządzania czasem ekranowym czy kontroli rodzicielskiej. W związku z tym firma może zostać zobowiązana do zmiany podstawowego projektu swojej usługi. Bruksela często podnosi, że systemy TikToka są zbyt łatwe do obejścia przez dzieci.
– Oczekujemy, że po publikacji tych wstępnych ustaleń TikTok podejmie działania i zmieni sposób działania swojej usługi w Europie, aby chronić nieletnich – powiedziała dziennikarzom unijna komisarz ds. technologii Henna Virkkunen. Dodała, że postępowania wobec innych platform internetowych również są zaawansowane, a decyzji można spodziewać się niebawem.
Co może zrobić Bruksela? Np. nakazać TikTokowi domyślne wyłączanie autoprzewijania dla nieletnich lub wprowadzenie twardych limitów czasowych. TikTok ma prawo zapoznać się z dokumentacją Komisji oraz przedstawić pisemne stanowisko, zanim regulator wyda ostateczną decyzję.
W ubiegłym roku firma zawarła ugodę w sprawie naruszenia jednego z wymogów DSA, dotyczącego publikowania repozytorium reklam, które umożliwia badaczom i użytkownikom wykrywanie oszukańczych reklam.
To może być dopiero początek problemów TikToka w Europie. Zamiast zmuszać do sprzedaży lokalnych aktywów jak to było w przypadku USA, Bruksela postawiła na rygorystyczne przestrzeganie aktu o usługach cyfrowych (DSA) oraz aktu o rynkach cyfrowych (DMA). TikTok musi moderować treści i chronić nieletnich pod groźbą gigantycznych kar finansowych. Aby uspokoić unijnych regulatorów (i uniknąć losu swoich aktywów w USA), TikTok uruchomił nawet „Project Clover". W jego ramach dane europejskich użytkowników są przechowywane w centrach danych w Irlandii i Norwegii, a nadzór nad dostępem do nich sprawuje zewnętrzna, europejska firma z branży cyberbezpieczeństwa (NCC Group).
Problem w tym, że w kwestii treści i uzależniających mechanizmów ByteDance trudniej będzie pójść na kompromis, bo działania Komisji Europejskiej uderzają w samo serce modelu biznesowego aplikacji.
Jeśli aplikacja przestanie uzależniać, spadnie czas spędzany w niej przez użytkowników, co drastycznie obniży przychody z reklam. Tu interesy Brukseli (zdrowie obywateli) i TikToka (maksymalizacja uwagi i przychodów) są całkowicie sprzeczne.
Działania Komisji Europejskiej wpisują się też w szerszy problem uzależniania się młodzieży od social mediów. Po sukcesie Australii liczne kraje europejskie rozważają wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dzieciom poniżej 15 roku życia.
Podczas gdy Europa walczy ze szkodliwością algorytmu, w Stanach Zjednoczonych TikTok mierzy się z zupełnie nową rzeczywistością. Po wymuszonej sprzedaży amerykańskich aktywów grupy, nadzór nad platformą przejęło konsorcjum powiązane z Larrym Ellisonem, miliarderem i współzałożycielem Oracle, znanym z bliskich relacji z Donaldem Trumpem.
Sytuacja ta wywołała w USA burzę o innym podłożu niż w Brukseli. Pod adresem nowych właścicieli padają dziś poważne zarzuty o cenzurę polityczną. Krytycy wskazują, że amerykański TikTok, pod pretekstem „oczyszczania platformy z obcych wpływów”, zaczął ograniczać zasięgi treści nieprzychylnych nowej administracji oraz promujących inne niż władza narracje społeczne (organizacje klimatyczne czy pro choice). Aktywiści zwrócili uwagę, że platformy zaczęły masowo znikać filmiki z nalotów służb imigracyjnych (ICE) czy poradniki dla migrantów o tym, jakie mają prawa podczas zatrzymania. Amerykański już TikTok tłumaczył te działania naruszeniem zasad dotyczących „promowania nielegalnych działań” oraz „narażania bezpieczeństwa funkcjonariuszy publicznych”.
To paradoks: aplikacja, która miała zostać „uwolniona” od chińskiej propagandy, stała się w oczach wielu narzędziem wewnątrzamerykańskiej walki ideologicznej. W ten sposób TikTok znalazł się w kleszczach dwóch potężnych sił: europejskich regulacji chroniących zdrowie psychiczne oraz amerykańskiego nadzoru politycznego, który coraz częściej definiuje „bezpieczeństwo narodowe” przez pryzmat partyjnych interesów.
