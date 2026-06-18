Chase także użyczyła głosu Chihiro w anglojęzycznej wersji „Spirited Away: W krainie bogów” i zagrała w serialu telewizyjnym „Big Love”, zmarła na sepsę po zapaleniu opon mózgowych w szpitalu w Los Angeles, co potwierdził jej menedżer John Ryan Jr. Aktorka przed śmiercią trafiła do szpitala z powodu niedożywienia.

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Jej śmierć poruszyła widzów na całym świecie. W Polsce według Google Trends to obecnie trzecie pod względem zyskiwania popularności hasło w polskim internecie, a w USA pierwsze. Wzrost widać od kilkunastu godzin, co przekłada się na dziesiątki tysięcy wyszukiwań.

Aktorka, która uwielbiała koty

Daveigh Chase rozpoczęła karierę aktorską w wieku 4 lat, a swoją pierwszą rolę w Hollywood dostała w wieku 7 lat. Niemniej w 2015 r. przeszła na aktorską emeryturę. – Była najlepsza. Uwielbiała koty. Pracowała z nami w schroniskach dla kotów. Była bardzo zamknięta w sobie – powiedział Ryan, jej przyjaciel i menedżer od 15 lat, zauważając, że Chase często latami wracała do swojego domu w Las Vegas i odrzucała propozycje dużych produkcji studyjnych, by grać w niezależnych projektach.

Chase, która mieszkała w Nevadzie i centrum Los Angeles, zaczęła grać w Las Vegas około 4. roku życia, pracując jako lektorka i w teatrze.

Swoją pierwszą rolę telewizyjną w Hollywood zdobyła w wieku 7 lat, grając niewielką rolę w popularnym amerykańskim sitcomie „Sabrina: nastoletnia czarownica” z Melissą Joan Hart w roli głównej.

Jej hollywoodzki przełom nastąpił w 2001 r., kiedy zagrała Samanthę Darko w serialu „Donnie Darko”, a później wcieliła się w siostrę tytułowej postaci w filmie „S. Darko” z 2009 r.

Chase została uwieczniona w filmie w 2002 r. jako Samara Morgan, długowłosy duch wyłaniający się z telewizora – w horrorze „The Ring” – amerykańskim remake'u japońskiego klasyka o taśmie wideo, która sprawia, że ludzie umierają po jej obejrzeniu.

W 2003 r. zdobyła nagrodę MTV Movie Award dla najlepszego czarnego charakteru za rolę upiornej, demonicznej postaci, która czołga się, wychodząc z telewizora, zanim zabije ofiary.

Obfity dorobek i problemy z prawem

Chase powiedziała, że że świetnie się bawiła, grając tak złowrogą postać. – To nie jest typowa postać. Zazwyczaj szukają beztroskiego dziecka, ale Samara była całkiem interesującą postacią. Po prostu wzięłam swój głos i dodałam do niego ten dziwaczny akcent – powiedziała w 2002 r. dziennikowi „Los Angeles Times”.

W tym samym roku użyczyła głosu uwielbiającej Elvisa hawajskiej dziewczynce Lilo w animowanym hicie „Lilo i Stich”. Rola ta przyniosła jej nagrodę Annie Award za najlepszą rolę głosową w animowanej produkcji fabularnej, a następnie użyczała głosu tej postaci w późniejszych spin-offach.

Jej dorobek obejmuje również pojedyncze role w serialach telewizyjnych „Czarodziejki”, „Ostry dyżur” i „Dotyk anioła”. Chase zagrała również w 32-odcinkowym serialu HBO o poligamii „Big Love”, wcielając się w młodą pannę młodą Rhondę Volmer.

Według „Hollywood Reporter”, Chase miała później wiele problemów z prawem, między innymi została oskarżona o posiadanie narkotyków i jazdę bez prawa jazdy skradzionym samochodem.

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