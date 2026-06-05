Departament Policji Los Angeles (LAPD) poinformował, że funkcjonariusze zostali wezwani około godziny 9:30 rano w środę, 3 czerwca, do zgłoszenia dotyczącego „nieznanego zdarzenia” w domu w dzielnicy Tarzana. Jak podaje agencja Associated Press, policjanci znaleźli Handy’ego nieprzytomnego na podwórku z raną kłutą klatki piersiowej. Został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon. Magazyn „Variety” poinformował, że przedstawiciel aktora potwierdził, iż to właśnie Handy był ofiarą śmiertelnego ataku.

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Zabójcą syn partnerki aktora

Policja wskazała jako podejrzanego 44-letniego Michaela Gledhilla, syna partnerki aktora. Według śledczych mężczyzna mieszkał pod tym samym adresem wraz ze swoją matką, która była związana z Handym.

LAPD przekazało, że osoba dzwoniąca pod numer alarmowy 911 powiedziała dyspozytorowi: „Jestem synem człowieka, właśnie zabiłem człowieka grzechu”. Po przybyciu na miejsce Gledhill miał sam podejść do funkcjonariuszy i oświadczyć, że jest osobą, której szukają.

Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem morderstwa. Kaucję ustalono na 2 mln dol. Jak podała AP, nie było od razu jasne, czy podejrzany ma adwokata.

Wielki dorobek aktora: w jakich filmach grał?

Choć James Handy nigdy nie należał do największych gwiazd Hollywood, jego twarz była dobrze znana widzom. W filmie „Top Gun: Maverick” wcielił się w Jimmy’ego, barmana w lokalu Penny. W „Jumanji” zagrał eksterminatora, a w „Loganie” lekarza opatrującego Wolverine’a granego przez Hugh Jackmana. W jego dorobku znalazły się także role w filmach „Arachnofobia”, „The Rocketeer”, „Werdykt”, „Brighton Beach Memoirs” i „K-9”.

Na małym ekranie występował w wielu popularnych serialach, m.in. „Alias”, „NYPD Blue”, „Melrose Place”, „Prawo i porządek”, „NCIS: Los Angeles”, „Zabójcze umysły”, „Cold Case” oraz „Prezydencki poker”.

Nic dziwnego, że śmierć posiadającego taki dorobek artystyczny aktora rozpaliła internet. „James Handy” było w piątek najszybciej zyskującym hasłem w wyszukiwarce Google w USA (pół miliona wyszukiwań i skok o 1000 proc.) i drugim w Polsce.

Pam Ellis-Evenas z Ellis Talent Group wspominała aktora w rozmowie z AP jako utalentowanego, skromnego i życzliwego człowieka oraz przyjaciela.

Handy urodził się w Nowym Jorku i przez niemal pięć dekad budował karierę obejmującą zarówno telewizję, jak i duże produkcje filmowe. Według „Variety” jego pierwszym ekranowym występem był film „Taps” z 1977 r., a jak podkreśla AP, przez kolejne dekady regularnie pojawiał się w filmach i serialach.

Jego ostatnią dużą rolą kinową był występ w filmie „Top Gun: Maverick” z 2022 r. – jednym z największych hitów kasowych tamtego roku.

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