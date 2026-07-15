Według szwedzkiej policji przestępcy korzystają m.in. z TikToka i Snapchata, a następnie przenoszą rozmowy do szyfrowanych komunikatorów, takich jak Signal. W niektórych przypadkach członkowie gangów przejmowali także fora internetowe poświęcone grom komputerowym lub piłce nożnej.

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Nowe przepisy nakładają na właścicieli platform społecznościowych i komunikatorów obowiązek usuwania, na żądanie policji, ogłoszeń służących rekrutacji do działalności przestępczej. Treści mają znikać „najszybciej jak to możliwe”, jednak nie później niż w ciągu godziny od zgłoszenia. Jeśli firma nie wykona polecenia w wymaganym terminie, może zostać ukarana grzywną w wysokości do 5 mln koron, czyli około 450 tys. euro.

Minister sprawiedliwości Szwecji Gunnar Strömmer podkreślił, że na wysokość kary wpłyną rodzaj i skala przewinienia, a także to, czy naruszenie zostanie uznane za wynik zaniedbania, czy za działanie świadome i systemowe. W skrajnych przypadkach grzywna może wynieść nawet 4 proc. globalnego obrotu firmy cyfrowej.

W ostatnim czasie szwedzka policja zwiększyła swoją obecność w internecie. Funkcjonariusze prowadzą tzw. cyfrowe patrole na stronach, platformach i forach, z których często korzystają dzieci i młodzież. Ich zadaniem jest m.in. wykrywanie prób nawiązywania kontaktu przez osoby powiązane ze środowiskami przestępczymi.

Gangi rekrutują dzieci przez internet

W związku z wakacjami szwedzka policja rozpoczęła kampanię informacyjną, w której ostrzega rodziców przed rekrutowaniem dzieci przez gangi za pośrednictwem kanałów internetowych. Przestępcy publikują anonsy przypominające zwykłe oferty pracy i obiecują szybki oraz łatwy zarobek. Pieniędzy często jednak ostatecznie nie wypłacają, a młodych zleceniobiorców wciągają w spiralę gróźb, zależności i szantażu.

Nieletni są zmuszani do przesyłania skanów dokumentów tożsamości, a ich aktywność bywa kontrolowana za pomocą aplikacji cyfrowych. Gangi wykorzystują również rachunki bankowe nastolatków do przeprowadzania podejrzanych transakcji i prania brudnych pieniędzy. Młode osoby mogą więc zostać uwikłane w działalność przestępczą, zanim w pełni zrozumieją konsekwencje podejmowanych działań.

Na początku lipca policja poinformowała, że liczba strzelanin w Szwecji w pierwszym półroczu 2026 r. spadła do najniższego poziomu od 2017 r., czyli od momentu rozpoczęcia publikowania tego rodzaju statystyk. Według cytowanej w komunikacie Hanny Paradis, przedstawicielki szwedzkiej policji, dane te wskazują, że funkcjonariusze zaczynają odnosić sukcesy w walce z gangami narkotykowymi.

Od stycznia do końca czerwca 2026 r. w Szwecji doszło do 39 strzelanin. Zginęło w nich osiem osób, a 15 zostało rannych. W analogicznym okresie 2025 r. odnotowano 86 strzelanin, w których zginęło 27 osób, a 20 zostało rannych.