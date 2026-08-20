Z tego artykułu dowiesz się:

  • Z jakich powodów Apple rezygnuje z kontrowersyjnej opłaty Core Technology Fee i jak wpłynie to na przyszłość dystrybucji aplikacji w UE?
  • W jaki sposób presja regulacyjna odbija się na wynikach finansowych giganta z Cupertino?
  • Na czym polegają kluczowe modyfikacje w systemie App Tracking Transparency?

Koncern z logo nadgryzionego jabłka ogłosił głęboką przebudowę swojego modelu biznesowego na terenie UE. Od 1 października wejdzie w życie nowy taryfikator, który ma definitywnie zakończyć spory z Komisją Europejską na tle aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Kluczową modyfikacją jest wprowadzenie jednolitej, 5-proc. tzw. podstawowej prowizji technologicznej (Core Technology Commission) od transakcji cyfrowych w aplikacjach dystrybuowanych poza oficjalnym sklepem App Store (bezpośrednio ze stron internetowych lub z alternatywnych platform z oprogramowaniem).

Prowizje pod presją

Tym samym do lamusa odchodzi kontrowersyjna opłata Core Technology Fee (CTF), wynosząca 0,50 euro za każdą instalację po przekroczeniu miliona pobrań, a także dodatkowe opłaty za pozyskanie użytkownika i usługi sklepu. Dotychczasowa struktura była powszechnie krytykowana przez programistów oraz unijnych komisarzy za faktyczne blokowanie rozwoju niezależnych repozytoriów. W ramach nowych zasad wewnątrz App Store podstawowa prowizja wyniesie 26 proc. przy korzystaniu z autorskiego systemu transakcyjnego Apple (spadając do 15 proc. dla małych deweloperów oraz odnowień subskrypcji). Podmioty wdrażające alternatywne metody płatności w sklepie zapłacą 20 proc., a twórcy przekierowujący klientów do zakupów na zewnętrznych stronach – 15 proc.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła te deklaracje, zapowiadając szczegółowy monitoring ich wdrożenia. Ustępstwa Apple to efekt narastającej presji regulacyjnej i finansowej. Warunki wdrażane w UE stanowią odzwierciedlenie mechanizmów, które producent iPhone’ów musiał zaakceptować w Japonii i Brazylii. Równolegle gigant zmaga się z procedurami sądowymi w Stanach Zjednoczonych po wyroku w procesie z Epic Games. Wpływ tych zawirowań zaczyna być widoczny w bilansach firmy. Według danych Appfigures przychody koncernu z prowizji w USA stopniały od początku br. aż o 18 proc., a globalne wydatki konsumentów w App Store obniżyły się w II kwartale o 6 proc. (dane Sensor Tower). Choć segment usług Apple przyniósł w minionym kwartale 30,7 mld dol. przychodu, wynik ten rozminął się z konsensusem rynkowym (31,4 mld dol.). Zresztą, analitycy przyznają: „otoczenie prawne spowalnia dynamikę wzrostu”.

Czytaj więcej

Drożejące pamięci to jednak problem nie tylko Apple. Czy weźmie na siebie rosnące koszty, czy przerz
Globalne Interesy
iPhone 18 Pro będzie dużo droższy. Nowy szef Apple musi zmierzyć się z kryzysem

Niemiecki kompromis. Co z Polską?

Drugi filar zmian dotyczy modyfikacji mechanizmu App Tracking Transparency (ATT), który od lat stanowił kość niezgody między producentem a branżą reklamową i regulatorami konkurencji. W wyniku porozumienia z niemieckim Federalnym Urzędem Karteli (Bundeskartellamt, FCO) Apple wdroży osiem zmian w wyświetlanych powiadomieniach na terenie niemal całej Unii.

Niemiecki urząd zarzucał firmie, że dotychczasowe komunikaty faworyzowały jej własne usługi i brzmiały dla użytkowników „straszniej, niż jest w rzeczywistości”. W nowej wersji usunięte zostanie słowo „śledzenie”, a przyciski wyboru zmienią się z „Poproś aplikację o nieśledzenie” i „Pozwól” na neutralne „Zezwól” oraz „Odrzuć”. Zmieni się też oprawa wizualna: ostrzegawczy pomarańczowy element graficzny zastąpi błękit, powiadomienie zyska format pełnoekranowy z bogatszym formatowaniem tekstu, a deweloperzy zyskają możliwość ponownego zapytania użytkownika o zgodę po upływie roku. W oficjalnym stanowisku Apple podkreśla: „Wprowadziliśmy ATT, aby dać użytkownikom proste narzędzie kontroli nad tym, czy aplikacje mają zgodę na śledzenie ich aktywności w programach i witrynach innych firm. Choć uważamy, że obecny komunikat ATT zapewnia jasny i skuteczny sposób sprawowania kontroli – co podzielają niemieckie organy ochrony danych – zgodziliśmy się na modyfikację jego treści i formatowania na wniosek FCO. Te zobowiązania gwarantują, że możemy nadal oferować to ważne narzędzie w Europie i pozostawić kontrolę w rękach użytkowników, a nie firm ad-tech i brokerów danych”.

Czytaj więcej

Kyle Andeer, wiceprezes Apple ds. produktów i regulacji.
Biznes
Wiceprezes Apple dla „Rz”: Przez unijne prawo iPhone jest mniej bezpieczny

Co ciekawe, postępowanie antymonopolowe toczące się w Polsce (przed prezesem UOKiK) przebiega według innego harmonogramu, choć firma deklaruje pełną współpracę z polskim urzędem. Warto jednak odnotować, że niemieckie organy ochrony danych (BfDI i BayLDA) w toku procedury nie dopatrzyły się manipulacji w architekturze ATT, uznając narzędzie za pożądaną konfigurację techniczną przewyższającą standardowe wymogi prawne.