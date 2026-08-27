Jak przekazał, cytowany przez lokalne media, prokurator generalny Jorge Messias, rząd Brazylii pozwał Discord za spowodowanie „zbiorowych szkód moralnych”. Przypomniał, że po śmierci 13-latki brazylijski Krajowy Urząd ds. Ochrony Danych (ANPD) ogłosił 13 sierpnia, że tymczasowo zawiesza na terenie kraju możliwość prowadzenia transmisji na żywo za pośrednictwem tej platformy.

Reklama Reklama

Wyjaśnił, że brazylijskie władze do końca szukały wraz z kierownictwem Discorda polubownego rozwiązania, ale – jak podkreślił – spółka „nie chciała pójść na ustępstwa służące zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników w sieci”.

Władze Brazylii domagały się m.in. stworzenia przez Discord systemu weryfikacji wieku, wprowadzenia obowiązku łączenia konta użytkownika poniżej 16. roku życia z kontem jego rodzica lub opiekuna, a także natychmiastowego blokowania treści o charakterze przestępczym lub niebezpiecznych dla internautów.

Czytaj więcej AI „Agent chaosu”. Eksperyment pokazał niebezpieczne zachowania AI Najnowsze doświadczenia naukowców z USA pokazują, czym kończy się autonomia agentów AI. Ci, gdy otrzymują dostęp do poczty, serwerów, czy komunikat...

– W efekcie nie pozostało nam nic innego, jak przekazanie sprawy wymiarowi sprawiedliwości – powiedział Messias i dodał, że kierownictwo platformy „odmówiło dostosowania swojej działalności do brazylijskiego prawa, które chroni dzieci i młodzież korzystającą z internetu”.

Brazylia oskarża Discord o brak ochrony dzieci

W toku śledztwa o kryptonimie „Livia” ustalono, że jeszcze zanim 13-letnia Brazylijka popełniła transmitowane na żywo samobójstwo, kilkakrotnie dokonywała samookaleczeń podczas podobnych transmisji. Dochodzenie wykazało ponadto, że podczas trwającej 45 minut transmisji, w trakcie której dziecko odebrało sobie życie, jej uczestnicy wywierali na dziewczynkę presję i nakłaniali ją do samookaleczenia oraz samobójstwa. W efekcie aresztowano kilkoro nastolatków.