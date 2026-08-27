Jak przekazał, cytowany przez lokalne media, prokurator generalny Jorge Messias, rząd Brazylii pozwał Discord za spowodowanie „zbiorowych szkód moralnych”. Przypomniał, że po śmierci 13-latki brazylijski Krajowy Urząd ds. Ochrony Danych (ANPD) ogłosił 13 sierpnia, że tymczasowo zawiesza na terenie kraju możliwość prowadzenia transmisji na żywo za pośrednictwem tej platformy.

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Wyjaśnił, że brazylijskie władze do końca szukały wraz z kierownictwem Discorda polubownego rozwiązania, ale – jak podkreślił – spółka „nie chciała pójść na ustępstwa służące zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników w sieci”.

Władze Brazylii domagały się m.in. stworzenia przez Discord systemu weryfikacji wieku, wprowadzenia obowiązku łączenia konta użytkownika poniżej 16. roku życia z kontem jego rodzica lub opiekuna, a także natychmiastowego blokowania treści o charakterze przestępczym lub niebezpiecznych dla internautów.

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– W efekcie nie pozostało nam nic innego, jak przekazanie sprawy wymiarowi sprawiedliwości – powiedział Messias i dodał, że kierownictwo platformy „odmówiło dostosowania swojej działalności do brazylijskiego prawa, które chroni dzieci i młodzież korzystającą z internetu”.

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W toku śledztwa o kryptonimie „Livia” ustalono, że jeszcze zanim 13-letnia Brazylijka popełniła transmitowane na żywo samobójstwo, kilkakrotnie dokonywała samookaleczeń podczas podobnych transmisji. Dochodzenie wykazało ponadto, że podczas trwającej 45 minut transmisji, w trakcie której dziecko odebrało sobie życie, jej uczestnicy wywierali na dziewczynkę presję i nakłaniali ją do samookaleczenia oraz samobójstwa. W efekcie aresztowano kilkoro nastolatków.