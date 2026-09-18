Warren Buffett szefem rady nadzorczej Berkshire Hathaway był od 1970 r. Teraz ogłosił, że zostanie w niej jako honorowy przewodniczący (chairman emeritus). Funkcję przewodniczącego przejmie jego syn Howard, zasiadający w radzie od 1993 r.

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Buffett, znany jako „Wyrocznia z Omaha”, zbudował potęgę Berkshire, czyniąc z niej jedną z najcenniejszych firm na świecie dzięki strategii inwestowania w wartość i osiągając wyniki znacznie przewyższające średnią rynkową. Stał się również dziesiątym najbogatszym człowiekiem na świecie i jednym z największych filantropów. Według indeksu miliarderów Bloomberga jego majątek netto wynosi obecnie 145 mld dol.

Kurs akcji Berkshire zareagował na te wieści niewielkimi zmianami. Zareagowały za to na to wskaźniki Google Trends. Nazwisko miliardera weszło do grona haseł najszybciej zyskujących na popularności na dziesiątą pozycję. Od ogłoszenia decyzji miliardera nadal rośnie liczba wyszukiwań na jego temat – obecnie o 900 proc.

W liście do akcjonariuszy Buffett wyjaśnił, że ustępuje częściowo dlatego, iż dyrektor generalny Greg Abel przerósł jego oczekiwania. Wspomniał również o swoim wieku, zauważając, że jego prawnuk, który właśnie skończył rok, porusza się ostatnio nieco szybciej niż on sam. – Czas zawsze wygrywa, ale był jednak dla mnie łaskawy. Dał mi szansę zobaczyć, jak Berkshire osiąga punkt, w którym z większą niż kiedykolwiek pewnością patrzę w przyszłość – napisał.

Fortuna, której nie zostawi spadkobiercom

W ciągu swojego życia Buffett przekazał znaczne kwoty na cele charytatywne. W 2010 r. wraz ze współzałożycielem Microsoftu Billem Gatesem oraz jego ówczesną żoną Melindą French Gates zainicjował akcję „The Giving Pledge”. Jej celem było zachęcenie najbogatszych ludzi świata do zobowiązania się do przekazania co najmniej połowy swojego majątku na cele dobroczynne – za życia lub po śmierci.

Jednak na początku tego roku Buffett ogłosił, że przestał przekazywać akcje Berkshire Fundacji Gatesów i zerwał kontakty ze swoim dawnym bliskim przyjacielem Billem Gatesem w następstwie doniesień o jego powiązaniach ze skazanym za przestępstwa seksualne Jeffreyem Epsteinem. W liście do akcjonariuszy z 2025 r. Buffett napisał, że zgodnie z jego testamentem ponad 99 proc. zgromadzonego przez niego majątku ma zostać po jego śmierci przekazane na cele charytatywne. Do tego czasu wartość przekazanych darowizn wyniosła łącznie 60 mld dol.

Buffett słynął ze skromnego stylu życia, mimo posiadanego majątku. Przez większość życia mieszkał w tym samym domu w Omaha w stanie Nebraska, który kupił w 1958 r. za 31,5 tys. dol.

W kwietniu 2012 r. Buffett ujawnił, że choruje na raka prostaty, ale jest to najmniej zaawansowane stadium choroby. We wrześniu tego samego roku zakończył radioterapię i stał na czele Berkshire Hathaway przez kolejne 13 lat.

Mimo ogromnego majątku był zwolennikiem wyższego opodatkowania najbogatszych Amerykanów, argumentując, że niesprawiedliwe jest, iż płaci on niższy procent dochodu w formie podatków niż jego sekretarka czy inni podatnicy z klasy średniej. Tak zwana „reguła Buffetta” – zakładająca nałożenie minimalnej efektywnej stawki podatkowej w wysokości 30 proc. na osoby zarabiające powyżej miliona dolarów rocznie – stała się jednym z tematów kampanii prezydenta Baracka Obamy przed wyborami w 2012 r., choć ostatecznie została odrzucona przez Republikanów w Senacie.

Od sprzedawcy do „Wyroczni z Omaha”

Buffett rozpoczął karierę w 1951 r. jako sprzedawca w firmie inwestycyjnej swojego ojca, Buffett, Falk & Co. Po krótkim okresie pracy na stanowisku analityka papierów wartościowych w Graham-Newman Corp. w Nowym Jorku, wrócił do Omaha i w 1956 r. założył własną firmę inwestycyjną. W 1962 r. zaczął skupować akcje Berkshire Hathaway – borykającego się wówczas z trudnościami producenta tekstyliów z New Bedford w stanie Massachusetts.

W 1965 r. przejął pakiet kontrolny tej spółki, a cztery lata później zlikwidował własną firmę inwestycyjną i uczynił z Berkshire swój główny wehikuł inwestycyjny. Berkshire przekształciło się w niezwykle dochodowe i zdywersyfikowane przedsiębiorstwo, będące właścicielem m.in. towarzystwa ubezpieczeniowego GEICO, towarowej spółki kolejowej Burlington Northern Santa Fe, producenta odzieży Fruit of the Loom oraz sieci lodziarni Dairy Queen. W okresie kierowania firmą przez Buffetta jej wartość rynkowa rosła w średnim rocznym tempie 19 proc., znacznie przewyższając wyniki szerokiego rynku.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends