Pozew złożyła do sądu w Waszyngtonie Federalna Komisja Handlu wraz z ponadpartyjną grupą 22 prokuratorów generalnych stanów. To pierwszy tak szeroki federalny pozew przeciwko Amazonowi, który koncentruje się bezpośrednio na jego działalności reklamowej. Firma odrzuca zarzuty.

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FTC i 22 stany pozywają Amazona za opłaty reklamowe

Zgodnie z pozwem złożonym w Zachodnim Dystrykcie Waszyngtonu Amazon miał naliczać zbyt wysokie opłaty ponad 1,2 mln reklamodawców poprzez dodawanie ukrytych dopłat i zawyżanie stawek podczas aukcji reklam. W pozwie wskazano, że praktyki te przyniosły Amazonowi ponad 20 mld dol. przychodu.

Prokuratorzy argumentują, że Amazon zmieniał ceny ustalone w aukcjach i zastępował je wyższymi stawkami, aby zwiększać własne przychody. Miał to robić w sposób niezauważalny dla reklamodawców licytujących miejsca w kilku produktach reklamowych. Zgodnie z wewnętrznymi dokumentami, na które powołuje się pozew, Amazon zaczął podwyższać stawki w 2018 r., sześć lat po uruchomieniu aukcji reklam.

Federalna Komisja Handlu i prokuratorzy generalni 22 stanów wnioskują do sądu o nakazanie Amazonowi zaprzestania domniemanych oszukańczych praktyk oraz wypłatę odszkodowania za wyrządzone szkody. W pozwie nie wskazano jednak, jaka mogłaby być jego wysokość. Regulatorzy zwrócili się również do sądu o nałożenie kar cywilnych tam, gdzie jest to dopuszczalne, oraz o przyznanie „innych stosownych zadośćuczynień”.

Według prokuratorów Amazon samodzielnie i w sposób ukryty znacząco podnosił ceny, które ponad milion firm i sprzedawców musiało płacić za reklamę na jego platformie. – Kiedy jeden z największych sprzedawców internetowych na świecie dopuszcza się nieuczciwych i oszukańczych działań, skutki mogą być oszałamiające – twierdzi w komunikacie Andrew N. Ferguson, prezes Federalnej Komisji Handlu. – Amazon ma miliony klientów, którzy zostali wprowadzeni w błąd i zapłacili znacznie wyższe ceny. Te wyższe koszty zostały w dużej mierze przerzucone na amerykańskich konsumentów – dodał.

To kolejny duży pozew w USA przeciwko gigantowi technologicznemu. Niedawno podobna grupa stanów wystąpiła przeciwko firmie Meta, ale w tamtej sprawie już kilka dni po rozpoczęciu procesu doszło do ugody.

Biznes reklamowy Amazona pod presją regulatorów

Pozew dotyczy działalności reklamowej Amazona, która szybko stała się jednym z najszybciej rosnących biznesów technologicznego giganta. W 2025 r. przyniosła firmie 68,6 mld dol. przychodów. Federalni regulatorzy pozywali już wcześniej Amazona w sprawach antymonopolowych związanych z działalnością e-commerce oraz praktykami dotyczącymi rejestracji w programie Prime. Po raz pierwszy jednak oskarżyli firmę o praktyki związane bezpośrednio z jej działem reklamowym.

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Inne firmy technologiczne, zwłaszcza Google, wcześniej znalazły się pod znacznie większą publiczną kontrolą z powodu praktyk reklamowych. Departament Sprawiedliwości wygrał w ubiegłym roku sprawę antymonopolową przeciwko Google, zarzucając firmie nielegalną monopolizację części rynku technologii reklam cyfrowych. Federalna Komisja Handlu USA oskarżyła też kilka lat temu Amazona o dodawanie milionów konsumentów do płatnej subskrypcji Amazon Prime bez ich zgody oraz utrudnianie im rezygnacji z usługi.

Również w Polsce Amazon znalazł się na celowniku regulatora. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył 31 mln zł kary na platformę za praktyki wprowadzające konsumentów w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw oraz uprawnień związanych z usługą „Gwarancja Dostawy”.