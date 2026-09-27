Zalążki technologicznego giganta sięgają 1998 r., kiedy to dwaj doktoranci Uniwersytetu Stanforda, Larry Page i Sergey Brin, oficjalnie powołali do życia spółkę Google. Początkowo skromny projekt badawczy, rozwijany w wynajętym garażu Susan Wojcicki w Menlo Park, stawiał sobie za cel uporządkowanie rosnących w szybkim tempie zasobów sieci. Pierwotnie wyszukiwarka nosiła nazwę Backrub, jednak twórcy szybko zdecydowali się na zmianę. Nazwa Google to gra słów nawiązująca do pojęcia matematycznego „googol” – oznaczającego cyfrę 1 z setką zer – co miało symbolizować misję indeksowania nieprzebranych ilości danych. Dzisiaj Google jest globalną marką dostarczającą setki produktów, z których każdego dnia korzystają miliardy ludzi.

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Okolicznościowy akcent graficzny ma wyjątkowo tradycyjną formę. Zamiast rozbudowanych animacji czy gier, projektanci postawili na charakterystyczną czcionkę i barwy znane z pierwszych lat istnienia serwisu. Interaktywna funkcja tegorocznej grafiki umożliwia użytkownikom przeniesienie się do cyfrowego archiwum i sprawdzenie, jaki Doodle zdobił stronę główną w dniu ich własnych urodzin.

Co ciekawe, oficjalna data świętowania rocznicy przez samą korporację ulegała zmianom. Choć spółka została formalnie zarejestrowana 4 września 1998 r., to od 2006 r. tradycją stało się obchodzenie urodzin właśnie 27 września. Data ta wiąże się z momentem ogłoszenia rekordu liczby zindeksowanych stron internetowych.

Wydarzenie to po raz kolejny wywołało spore poruszenie w sieci. Temat szybko zdobył olbrzymią popularność w mediach społecznościowych oraz na rynku amerykańskim, gdzie w serwisie Google Trends fraza „Google birthday” odnotowała gwałtowny skok i trafiła do czołówki najczęściej wyszukiwanych haseł w USA.

Samo zjawisko Doodles – czyli artystycznych modyfikacji logo Google – ma równie długą historię co sama wyszukiwarka. Pierwsza tego typu grafika pojawiła się jeszcze w 1998 r.. Larry Page i Sergey Brin umieścili wówczas w logo prosty symbol festiwalu Burning Man, dając w ten sposób użytkownikom sygnał, że przebywają poza biurem. Z biegiem lat prosta wiadomość informacyjna przekształciła się w globalny fenomen kulturowy. Pierwszy międzynarodowy Doodle przygotowano w 2000 r. z okazji Dnia Zdobycia Bastylii we Francji, a niedługo potem pojawiły się wersje animowane, interaktywne gry, a obecnie – projekty wykorzystujące rzeczywistość wirtualną oraz generative AI.

Materiał jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends