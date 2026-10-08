Google Trends pokazuje wzrost o ponad 100 tys. wyszukiwań, co przekłada się na dynamikę ponad 1 tys. proc. Wyszukiwane są też powiązane, jak nazwisko Michaela Della, prezesa i właściciela firmy.

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6,25 mld dol. dla amerykańskich dzieci

Powodem jest wizyta małżeństwa Dell w Białym Domu u Donalda Trumpa w ramach prezentacji programu Trump Accounts, inwestycyjnych kont dla amerykańskich dzieci. Michael Dell, założyciel Dell Technologies, i jego żona Susan zobowiązali się wcześniej przeznaczyć 6,25 mld dol., aby zasilić konta kwalifikujących się dzieci kwotą nawet po 1 tys. dol. Uprawnione do świadczenia są dzieci urodzone w latach 2025–2028, a teraz pieniądze zaczynają trafiać na konta. Jak mówił Donald Trump, ma to zapewnić, że „każde amerykańskie dziecko otrzyma uczciwą szansę na realizację amerykańskiego snu”.

Wyszukiwania „Susan Dell” wystrzeliły w Google nie tylko z powodu wysokiej kwoty donacji małżonków.

Gdy Susan Dell przemawiała w Gabinecie Owalnym, Trump zażartował, że gdyby zdecydowała się kandydować na urząd, dostałaby od niego „całkowite i pełne poparcie”. To wywołało zainteresowanie nią samą.

Nagranie ze spotkania zaczęło krążyć po sieci. Internauci zaczęli wnikliwie analizować także mimikę, gestykulację i zachowanie Susan.

Susan i Michael Dell są małżeństwem od 1989 r. Według magazynu „Time” ich majątek szacowany jest na 150 mld dol., a małżonkowie zamierzają rozdać większość tej fortuny jeszcze za życia.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends