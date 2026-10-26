Spółka macierzysta Facebooka ogłosiła, że planuje przeprowadzić publiczne emisje papierów wartościowych o łącznej wartości około 35 mld dolarów. Obejmą one akcje zwykłe klasy A o wartości 22,5 mld dolarów oraz akcje depozytowe reprezentujące uprzywilejowane akcje podlegające obowiązkowej zamianie na akcje zwykłe, o wartości 12,5 mld dolarów.

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Meta zamierza również uruchomić program stopniowej sprzedaży akcji na rynku (at-the-market offering) o wartości do 60 mld dolarów. Jego realizacja mogłaby rozpocząć się w pierwszym kwartale 2027 r. Pozwoliłoby to spółce sprzedawać akcje w kolejnych transzach, w zależności od warunków rynkowych. Ostateczne szczegóły programu nie zostały jednak jeszcze ustalone.

Meta zwiększa inwestycje w AI

Plany pozyskania dodatkowego finansowania ogłoszono w czasie, gdy Meta gwałtownie zwiększa wydatki na rozwój sztucznej inteligencji. Według tegorocznych prognoz nakłady inwestycyjne koncernu mają wynieść od 135 do 145 mld dolarów – przypomina „WSJ”.

Spółka przeznacza coraz większe środki na budowę centrów danych, rozwój mocy obliczeniowych i produktów wykorzystujących AI, aby skuteczniej konkurować z największymi firmami w tej branży, takimi jak OpenAI i Anthropic.

Jak wynika z opublikowanego w ubiegłym tygodniu raportu kwartalnego, na 30 września Meta dysponowała gotówką, jej ekwiwalentami oraz zbywalnymi papierami wartościowymi o łącznej wartości 82,45 mld dolarów. Kwota ta nieznacznie przewyższała długoterminowe zadłużenie koncernu, wynoszące 80,92 mld dolarów. Meta ma również zobowiązania dotyczące przyszłych wydatków o łącznej wartości około 825 mld dolarów. Są one związane przede wszystkim z rozbudową centrów danych, infrastruktury sztucznej inteligencji oraz mocy obliczeniowych w chmurze.

Spółka poinformowała ponadto, że producenci układów scalonych – Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) i Broadcom – wyrazili zainteresowanie zakupem jej akcji zwykłych klasy A o łącznej wartości do 5 mld dolarów w ramach planowanej oferty.

Meta z ujemnymi przepływami pieniężnymi

W trzecim kwartale Meta odnotowała ujemne wolne przepływy pieniężne w wysokości 2,12 mld dolarów. To pierwszy taki przypadek od ponad dziesięciu lat. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku koncern wykazał dodatnie wolne przepływy pieniężne na poziomie 10,63 mld dolarów.

Przychody spółki w trzecim kwartale sięgnęły 64,60 mld dolarów, przekraczając oczekiwania analityków z Wall Street, którzy prognozowali 63,37 mld dolarów. Meta przedstawiła również prognozę na czwarty kwartał. Zakłada ona przychody w przedziale od 73 do 76 mld dolarów.

Przed poniedziałkowym otwarciem giełdy w Nowym Jorku akcje Mety drożały o 1,2 proc., osiągając cenę 650 dolarów za sztukę.

Meta przygotowuje kolejne emisje akcji

W poniedziałek koncern złożył również w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dokument rejestracyjny typu shelf registration, umożliwiający emisję papierów wartościowych w przyszłości, w zależności od potrzeb spółki i sytuacji rynkowej.

Dokument obejmuje akcje zwykłe i uprzywilejowane, akcje depozytowe, warranty, kontrakty zakupu papierów wartościowych oraz instrumenty finansowe oferowane w pakietach. Jak wynika ze zgłoszenia, o ile suplement do prospektu emisyjnego nie będzie stanowił inaczej, wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na ogólne cele działalności spółki.