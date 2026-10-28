– Elon Musk to genialny człowiek, naprawdę genialny. Ile on ma satelitów na orbicie? Ponad pięć tysięcy. A my dopiero stawiamy pierwsze kroki. Jesteśmy jednak dumni z tego, że rozpoczęliśmy takie działania i że robimy to samodzielnie – powiedział Putin podczas zwiedzania wystawy zorganizowanej w ramach szczytu Rosja–Afryka.

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Agencja Interfax informuje, że Kreml utrzymuje ścisłe kontakty z Amerykanami, w tym z Muskiem. Putin podkreślił, że „na orbicie niezwykle ważne jest, aby nie przeszkadzać sobie nawzajem oraz przestrzegać określonych zasad, dyscypliny i porządku”.

– Zarówno my, jak i nasi amerykańscy partnerzy przywiązujemy do tej współpracy dużą wagę. Dlatego mimo wszelkich problemów natury politycznej ściśle ze sobą współpracujemy. Dotyczy to zarówno naszego Roskosmosu, jak i innych przedsiębiorstw – zapewnił Putin.

Elon Musk manipuluje przy Starlinku dla Ukrainy

Tydzień temu Elon Musk osobiście polecił ograniczyć działanie Starshield, wojskowej wersji systemu Starlink, z którego korzysta ukraińskie wojsko – ujawnił dziennik „Wall Street Journal”.

Według „WSJ”, choć to Musk miał osobiście podjąć decyzję, rozmawiał na ten temat z Trumpem po tym, jak spowolnienie wyszło na jaw. Jedno ze źródeł twierdzi, że rozmawiali o tym także przed decyzją.

Po ujawnieniu sprawy Musk napisał na platformie X, że o ograniczeniach decyduje Pentagon i „ostatecznie prezydent”. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapewnił tymczasem, że resort niczego nie wycofał, ale dodał, że Starlink ma prawo decydować o warunkach świadczenia usług.

Przez wprowadzone ograniczenia część ukraińskich dronów uderzeniowych i przechwytujących stała się praktycznie bezużyteczna. Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że ograniczenia pozwoliły rosyjskim pociskom omijać obronę przeciwlotniczą.

Musk rzuca oskarżenia pod adresem Kijowa

Kilka dni później Musk oskarżył ukraińską armię o naruszenie warunków korzystania z systemu Starlink. Stało się to zaraz po tym, jak Kijów poinformował o przywróceniu dostępu do usługi.

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Na platformie X Musk stwierdził, że ukraińskie siły zbrojne „naruszyły warunki korzystania ze Starlinka, wykorzystując go do przeprowadzania ofensywnych ataków dronowych w celu zabijania ludzi”. – Ta luka została zamknięta w ubiegłym tygodniu – dodał, odnosząc się do wprowadzonych wówczas tymczasowych ograniczeń, które uniemożliwiały korzystanie z usługi przy prędkościach przekraczających 100 mil na godzinę (około 160 km/h). Musk podkreślił również, że Starshield jest odrębnym systemem kontrolowanym przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Musk zwrócił także uwagę na uzależnienie Ukrainy od Starlinka, podkreślając, że system ten „pozostaje kluczowy dla obrony Ukrainy”. Stwierdził również, że gdyby Starlink został wyłączony, „ukraińska linia frontu natychmiast by się załamała”.