Jak poinformowali politycy, Huang dobrowolnie zgodził się wystąpić przed komisjami 1 grudnia, zaś Teter zrobi to samo dzień później. Spotkania odbędą się za zamkniętymi drzwiami, lecz z obydwu powstanie stenogram.

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Jensen Huang przed Kongresem USA. W tle bezpieczeństwo narodowe

„Z niecierpliwością oczekujemy na informacje od Jensena Huanga i Tima Tetera na temat ich roli w potencjalnym naruszeniu naszego bezpieczeństwa narodowego” – powiedzieli Mast, Moolenaar i Crawford w oświadczeniu. „Naród amerykański potrzebuje odpowiedzi na temat roli pana Huanga i firmy NVIDIA w umożliwianiu niebezpiecznym podmiotom z ChRL dostępu do naszych najnowocześniejszych układów, a także roli potencjalnej chińskiej agentki wywiadu w tym skandalu” – dodali.

Choć Huang zgodził się wystąpić dobrowolnie, stało się to po tym, jak parlamentarzyści zagrozili wysłaniem mu formalnego wezwania do złożenia zeznań.

Śledztwo w sprawie przemytu chipów Nvidii do Chin

W nocy z poniedziałku na wtorek ministerstwa sprawiedliwości i handlu oznajmiły we wspólnym oświadczeniu, że od 2024 r. prowadzą śledztwo w sprawie firmy Megaspeed, singapurskiej spółki prowadzonej przez Alice Huang, byłą kochankę szefa Nvidii, podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin i udział w przemycie zaawansowanych chipów AI do Chin.

Nvidia miała umieścić Megaspeed na liście podmiotów, którym odmawiała sprzedaży swoich zaawansowanych układów AI. Od czerwca 2025 trwa śledztwo karne amerykańskiej prokuratury przeciwko singapurskiej spółce.

Mimo to Bloomberg odkrył – na podstawie oficjalnych dokumentów z Malezji – że Megaspeed zaimportował ponad 17 tys. jednych z najbardziej zaawansowanych chipów Nvidii – GB300 – kilka miesięcy po nałożeniu restrykcji.

Bloomberg odkrył też, że deklarowana przez Nvidię liczba układów sprzedanych spółce Megaspeed za pośrednictwem partnerów sprzętowych była niższa od rzeczywistej.