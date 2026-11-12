Według portalu Downdetector awaria rozpoczęła się około 18.30 polskiego czasu. Ponad 120 tys. użytkowników zgłosiło na portalu Downdetector problemy z dostępem do Outlooka. Wielu z nich informowało, że nie może wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail lub że występują znaczne opóźnienia w działaniu poczty.

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Tysiące użytkowników zgłaszało również problemy z komunikatorem Microsoft Teams, wykorzystywanym przede wszystkim w środowisku pracy, a także z asystentem sztucznej inteligencji Copilot oraz innymi usługami pakietu Microsoft 365.

Microsoft poinformował, że bada przyczyny awarii, która ma globalny zasięg.

Awaria usług Microsoftu w obu Amerykach

W komunikatach opublikowanych w mediach społecznościowych firma przyznała, że wie o problemach użytkowników z dostępem do skrzynek pocztowych Exchange Online za pośrednictwem różnych metod połączenia na terenie obu Ameryk.

Później Microsoft poinformował, że część jego infrastruktury jest nadmiernie obciążona, co prawdopodobnie przyczynia się do występowania błędów połączenia. Koncern zapowiedział rozpoczęcie przekierowywania ruchu sieciowego w celu bardziej równomiernego rozłożenia obciążenia.

Wcześniej tego samego dnia firma poinformowała, że udało jej się przywrócić prawidłowe działanie Microsoft Teams w Ameryce Północnej. Mimo to część użytkowników nadal zgłaszała problemy z połączeniem.

Awaria usług Microsoftu w Polsce

Także w Polsce zgłoszenia wskazują na poważne problemy z Microsoft Outlook.

Microsoft dotąd nie ustalił szczegółowych przyczyn awarii. Wiadomo, że nagle przestały być osiągalne serwery wykorzystywane przez spółkę do obsługi Microsoft 365. „Ustaliliśmy, że zwiększone obciążenie nie wynika ze wzrostu ruchu, lecz z nieoczekiwanej niedostępności pewnej liczby serwerów, co powoduje nadmierne obciążenie pozostałej infrastruktury” – poinformował koncern.