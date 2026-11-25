Polscy miłośniczy gier komputerowych wydają na nie przeciętnie 223 euro rocznie, czyli ok. 1000 zł. To o połowę mniej niż średnia dla całego świata (335 euro, tj. 1500 zł) oraz prawie dwa razy mniej niż miłośnicy tego typu rozrywki z USA (387 euro, tj. 1740 zł) – wynika z raportu przygotowanego przez G2A.COM i Newzoo.

Reklama Reklama

Badanie wskazuje, że polski rynek subskrypcji gamingowych w 2025 r. wart był 157 mln euro, czyli ok. 700 mln zł. Uwzględniając szeroki rynek – łącznie z aplikacjami – mamy już kwotę sięgającą 545 mln euro, czyli ok. 2,4 mld zł.

Polscy gracze liczą pieniądze. Na promocje czekają miesiącami

Polacy, nie dość, że wydają na gry mniej niż przeciętni użytkownicy gier na świecie, to mają jeszcze skłonność do odkładania zakupów na później. Badanie pokazuje, że 68 proc. pobrań gier w Polsce odbywa się ponad miesiąc po premierze.

„Niemal 80 proc. Polaków uważa ceny gier za zbyt wysokie. Na odpowiednią cenę czekamy nawet ponad pół roku, czyli najdłużej spośród wszystkich badanych krajów, gdzie średnia wynosi niecałe pięć miesięcy” – czytamy w komentarzu do raportu „Game purchasing behavior in an era of choice”. Badanie zrealizowano na sześciu rynkach: Polski, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA i Arabii Saudyjskiej.

Profil polskiego gracza znacząco różni się od rynku światowego jeszcze pod jednym kątem. Otóż okazuje się, że prawie 3-krotnie częściej do prowadzenia wirtualnej rozrywki korzystamy z komputerów PC – robi tak 27 proc. polskich graczy, wobec ledwie 11 proc. na świecie.

Maszynka do zarabiania miliardów dolarów

Autorzy raportu podkreślają też, że o przychodach w branży gamingowej coraz trudniej myśleć wyłącznie w kategoriach sprzedaży premierowej. Coraz większe znaczenie ma długi cykl życia gry, różnorodne kanały dotarcia do graczy i kolejne możliwości monetyzacji.

Nie znaczny to jednak, że niektóre tytuły nie generują olbrzymich przychodów już na starcie. Najjaśniejszym przykładem jest oczywiście szósta część serii Grand Theft Auto. Według szacunków Take-Two już na etapie przedsprzedaży i w samym dniu premiery tytuł sprzedał się w 32,5 mln kopii, co przyniosło twórcom ok. 3,8 mld dol. przychodu.

To i tak dopiero początek zarabiania na tej grze. Analitycy Bloomberga szacują bowiem, że w ciągu 12 miesięcy GTA VI sprzeda się w 60 mln kopii, co da 6,7 mld dol. przychodu.

Jak zauważa Bartosz Skwarczek, założyciel G2A, gaming już dawno przestał być jedynie formą rozrywki, a stał się jednym z największych globalnych biznesów. – Według Newzoo w 2026 r. wartość światowego rynku gier osiągnie 213,9 mld dolarów. Z kolei PwC wskazuje, że przychody z gamingu już w 2024 r. przewyższyły łączne przychody przemysłu filmowego i muzycznego – mówi Skwarczek.

Polska wyprzedza USA. Co dziesiąty zakup GTA VI na G2A jest z naszego kraju

Patrząc na szczegółowe dane sprzedaży najpopularniejszego tytułu 2026 r. widać jednak, że w tym przypadku Polacy chętnie otwierają swoje portfele. Co 10. kopia gry zakupiona na platformie G2A – będącej jednym z największych globalnych marketplace’ów gier komputerowych na świecie – trafiła właśnie do Polski.



Więcej od nas kupują jedynie Brytyjczycy (20,2 proc. pobrań), Niemcy (14,8 proc.) i Francuzi (10,9 proc.). Polacy, z 10,5-proc. udziałem, prześcignęli nawet Amerykanów (7,2 proc.). Dane te dotyczą sprzedaży od 25 czerwca do 22 listopada.



G2A to - jak sama wskazuje na stronie internetowej - „największa na świecie" platforma handlowa oferująca produkty z zakresu cyfrowej rozrywki. Firma ma polskie korzenie (powstała w 2010 r. w Rzeszowie), ale działa globalnie. Z danych na koniec 2025 r. wynika, że z platformy skorzystało już ponad 35 mln klientów ze 180 krajów i nabyło ponad 135 mln przedmiotów.