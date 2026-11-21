Na „Grand Theft Auto VI” gracze czekali ponad 13 lat. Jeszcze przed premierą sprzedano 32,5 mln egzemplarzy gry – poinformowało w piątek, dzień po debiucie, studio Rockstar Games. Nowa odsłona serii przenosi graczy do wzorowanego na Miami Vice City, gdzie rozgrywa się historia Lucii i Jasona.
Dotychczasowy rekord sprzedaży w pierwszej dobie należał do poprzedniej części serii. GTA V w dniu premiery w 2013 r. przyniosło według szacunków 800 mln dolarów. GTA VI osiągnęło w tym samym czasie niemal pięciokrotnie wyższy wynik.
Przychody ze sprzedaży GTA VI w pierwszej dobie przewyższyły także łączne wpływy z kinowej dystrybucji filmu „Avengers: Koniec gry”. Według firmy analitycznej Rentrak film zarobił w kinach na całym świecie około 2,94 mld dolarów.
– Jesteśmy głęboko poruszeni reakcją graczy z całego świata – powiedział Sam Houser, prezes i założyciel Rockstar Games. Premierę GTA VI nazwał początkiem „nowego rozdziału” dla studia.
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Koszty produkcji gry szacuje się na co najmniej miliard dolarów, co plasuje GTA VI wśród najdroższych projektów w branży rozrywkowej. Take-Two Interactive, spółka macierzysta Rockstar Games, rozpoczęła przedsprzedaż w czerwcu. W sierpniu Netflix udostępnił rozszerzony zwiastun gry, który według szacunków firmy Sensor Tower przyczynił się do sześciokrotnego wzrostu liczby zamówień w przedsprzedaży.
Jeszcze przed premierą Strauss Zelnick, dyrektor generalny Take-Two, ostrożnie oceniał szanse na sukces. – Gra jest powszechnie wyczekiwana, konsumenci wydają się bardzo podekscytowani, a wszystkie dotychczasowe publikacje prasowe były pozytywne, ale wciąż nie jesteśmy gotowi ogłosić zwycięstwa – mówił.
Premierę promowała również drużyna NBA z Miami, która w środę rozegrała mecz z oprawą nawiązującą do Vice City. Na weekend zaplanowano zaś wydarzenie muzyczne „GTA VI: The Festival” z udziałem Cardi B, Metro Boomina i Travisa Scotta.
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Premiera GTA VI ma poprawić wyniki finansowe Take-Two Interactive. Akcje spółki zakończyły piątkową sesję niewielkim wzrostem. Inwestorzy czekają na informacje o premierze wersji na komputery osobiste i uruchomieniu trybu wieloosobowego online. Część analityków branżowych spodziewa się, że obie premiery nastąpią w 2027 r.
Biuro maklerskie TD Cowen zaliczyło Take-Two do swoich najciekawszych propozycji inwestycyjnych na 2027 r. Jego analityk Doug Creutz ocenił, że tryb online może przez długi czas przynosić spółce wpływy z regularnych wydatków graczy. – Najważniejsze pytanie dla kursu akcji dotyczy tego, kiedy zadebiutuje kolejne GTA Online i jaką skalę osiągnie. To ważniejsze niż liczba sprzedanych egzemplarzy GTA VI – powiedział Creutz.
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