Na „Grand Theft Auto VI” gracze czekali ponad 13 lat. Jeszcze przed premierą sprzedano 32,5 mln egzemplarzy gry – poinformowało w piątek, dzień po debiucie, studio Rockstar Games. Nowa odsłona serii przenosi graczy do wzorowanego na Miami Vice City, gdzie rozgrywa się historia Lucii i Jasona.

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Dotychczasowy rekord sprzedaży w pierwszej dobie należał do poprzedniej części serii. GTA V w dniu premiery w 2013 r. przyniosło według szacunków 800 mln dolarów. GTA VI osiągnęło w tym samym czasie niemal pięciokrotnie wyższy wynik.

Przychody ze sprzedaży GTA VI w pierwszej dobie przewyższyły także łączne wpływy z kinowej dystrybucji filmu „Avengers: Koniec gry”. Według firmy analitycznej Rentrak film zarobił w kinach na całym świecie około 2,94 mld dolarów.

– Jesteśmy głęboko poruszeni reakcją graczy z całego świata – powiedział Sam Houser, prezes i założyciel Rockstar Games. Premierę GTA VI nazwał początkiem „nowego rozdziału” dla studia.

Według szacunków produkcja GTA VI kosztowała co najmniej miliard dolarów

Koszty produkcji gry szacuje się na co najmniej miliard dolarów, co plasuje GTA VI wśród najdroższych projektów w branży rozrywkowej. Take-Two Interactive, spółka macierzysta Rockstar Games, rozpoczęła przedsprzedaż w czerwcu. W sierpniu Netflix udostępnił rozszerzony zwiastun gry, który według szacunków firmy Sensor Tower przyczynił się do sześciokrotnego wzrostu liczby zamówień w przedsprzedaży.

Jeszcze przed premierą Strauss Zelnick, dyrektor generalny Take-Two, ostrożnie oceniał szanse na sukces. – Gra jest powszechnie wyczekiwana, konsumenci wydają się bardzo podekscytowani, a wszystkie dotychczasowe publikacje prasowe były pozytywne, ale wciąż nie jesteśmy gotowi ogłosić zwycięstwa – mówił.

Premierę promowała również drużyna NBA z Miami, która w środę rozegrała mecz z oprawą nawiązującą do Vice City. Na weekend zaplanowano zaś wydarzenie muzyczne „GTA VI: The Festival” z udziałem Cardi B, Metro Boomina i Travisa Scotta.

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GTA VI na PC i tryb online. Analitycy wskazują na 2027 r.

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