Z tego artykułu dowiesz się: Jak CD Projekt ocenia premierę GTA 6.

Jakie cztery wnioski wymienia.

Czy GTA pomoże Wiedźminowi.

Jakie rekordy bije najnowsza premiera.

Szósta odsłona serii GTA zebrała fantastyczne recenzje, a przedsprzedaż ponad dwukrotnie przebiła dotychczasowy rekord, ustanowiony przez „Cyberpunka 2077” CD Projektu. To właśnie na to studio eksperci wskazują najczęściej jako na beneficjenta udanej premiery „GTA VI”. Poprawiła ona nastroje w branży i zwróciła uwagę graczy na największe studia i znane tytuły.

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To woda na młyn dla CD Projektu, który właśnie pracuje nad dodatkiem do trzeciej części „Wiedźmina” (2027 r.) oraz czwartą częścią gry (2028 r.). „Rzeczpospolita” poprosiła CD Projekt o komentarz do premiery „GTA 6”. Studio w odpowiedzi wskazało na cztery główne wnioski.

Jak CD Projekt ocenia premierę „GTA VI”

Polskie studio potwierdza, że premiera „GTA VI” to najważniejsze wydarzenie w branży ostatnich lat. – Skala zainteresowania tą produkcją jest fenomenem. Jako twórcy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromnym wyzwaniem jest sprostanie oczekiwaniom towarzyszącym tak nośnej premierze. Tym bardziej doceniamy skalę tego sukcesu. To, co obserwujemy, jest inspirujące dla nas i dla całej branży – mówi Karolina Gnaś, wiceszefowa ds. strategii i relacji inwestorskich CD Projektu.

Zwraca uwagę, że biorąc pod uwagę dotychczasowe szacunki liczby preorderów oraz najwyższe noty od recenzentów i graczy (99/100 w serwisie Metacritic, 4.88/5 w PlayStation Store), można już mówić o globalnym sukcesie premiery „GTA VI”, pomimo bardzo wysokich oczekiwań i debiutu wyłącznie na konsolach. – Widzimy kilka kluczowych wniosków wynikających z tej premiery – mówi przedstawicielka polskiego studia. Wskazuje w szczególności na cztery kwestie.

Pierwsza dotyczy tego, że sukces „GTA VI” pokazuje, jak bardzo istotna jest szeroko rozpoznawalna, mocna marka. Największe IP budują swoją pozycję przez lata, zdobywając zaufanie i przywiązanie graczy.

– Taki kapitał jest niesamowicie cenny, ale to też ogromna odpowiedzialność. Każda kolejna odsłona gry musi zmierzyć się z oczekiwaniami zbudowanymi przez poprzednie części i zaoferować graczom coś nowego. Sukces „GTA VI” pokazuje, że połączenie rozpoznawalnej marki, najwyższej jakości produkcji z i konsekwentnie realizowaną wizją twórczą jest przepisem na sukces. Taka kombinacja nie jest jednak w zasięgu wszystkich studiów deweloperskich – mówi Gnaś. Jako drugi wniosek wskazuje na fakt, że w świecie, w którym coraz więcej jest gier-usług, „GTA VI”, która jest grą single player w otwartym świecie na dziesiątki lub nawet setki godzin, pokazuje, jak ogromny jest popyt na ambitne produkcje z rozbudowaną warstwą fabularną.

– Dla nas to szczególnie ważne, bo właśnie tego typu doświadczenia oferowaliśmy dotąd w naszych grach i za nie byliśmy doceniani zarówno przez graczy, jak i krytyków – podkreśla przedstawicielka CD Projektu.

Trzeci wniosek dotyczy wpływu premiery na rynek. Zdaniem CD Projektu „GTA VI” może być katalizatorem wzrostu dla całej branży gamingowej. – To wydarzenie przyciągające uwagę daleko poza tradycyjną społecznością graczy. Może zachęcać do zakupu nowego sprzętu, powrotu do grania lub nawet do pierwszego kontaktu ze światem gier wideo. Wierzymy, że część tych osób zostanie na dłużej z tą formą rozrywki. To byłaby wygrana całego ekosystemu branży gier – mówi przedstawicielka polskiej spółki.

Czwarty wniosek, na jaki wskazuje CD Projekt, dotyczy tego, że najlepsze produkcje podnoszą oczekiwania wobec całej branży. – Premierą GTA VI Rockstar wysoko zawiesił poprzeczkę, jeśli chodzi o oczekiwania co do jakości, skali oraz głębi doświadczeń w kolejnych produkcjach AAA. Dla nas działa to mobilizująco. Ambicją CD Projekt RED jest bycie punktem odniesienia dla całej branży – podsumowuje Gnaś.

Jakie są recenzje i sprzedaż „GTA 6”

Premiera GTA VI odbyła się 19 listopada. Na portalu Metacritic obecnie wyświetla się 158 zweryfikowanych recenzji na PlayStation5. Ich średnia to 99 punktów na 100 możliwych. Również średnia z 14 recenzji na Xbox wynosi 99/100. To oznacza, że szósta odsłona tej kultowej serii uzyskała najwyższe oceny z wszystkich dotychczasowych części. Również na portalu OpenCritic „GTA VI” zbiera świetne opinie (średnia 99/100 z 90 recenzji).

Tylko raz w historii zdarzyło się, że gra dostała tak wysokie noty. Było to niemal trzy dekady temu. Chodzi o tytuł „The Legend of Zelda: Ocarina of Time” z 1998 r.

„GTA VI” ustanowiło też rekord przedsprzedaży – dzień przed premierą szacowana była na około 17 mln sztuk, co już dało przychody przekraczające miliard dolarów. Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities, ocenia, że pęknięcie bariery 50 mln sprzedanych kopii do końca roku jest całkowicie realne.

Według szacunków budżet GTA VI mógł pochłonąć około 1,5 mld dol., co wymagałoby sprzedaży 25 mln kopii, żeby pokryć poniesione nakłady. Niewykluczone, że to już się stało. Popyt w zamówieniach przedpremierowych oraz pierwszym dniu sprzedaży przekroczył 24,5 mln egzemplarzy, co oznacza 2,36 mld dol przychodów, informuje BBC, powołując się na dane firmy analitycznej Sensor Tower. W tym kontekście wskazywany przez ekspertów pułap 50 mln sztuk wydaje się jak najbardziej w zasięgu ręki.