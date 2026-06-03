Z tego artykułu dowiesz się: Jakich utrudnień w płatnościach kartą i wypłatach z bankomatów mogą spodziewać się klienci największego polskiego banku.

Dlaczego informacja o planowanej przerwie technicznej stała się internetowym hitem i wzbudziła niepokój.

W jakim dokładnie terminie wystąpią problemy i które operacje bankowe warto wykonać z wyprzedzeniem.

Zgodnie z danymi z Google Trends obecnie komunikat PKO BP z zapowiedzią prac serwisowych w nocy z 3 na 4 czerwca stał się prawdziwym internetowym przebojem. To najszybciej zyskujące na popularności hasło w polskim internecie z ponad 1 tys. proc. skoku zainteresowania internautów.

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Jakie utrudnienia czekają klientów PKO BP

Zapowiedziane przez PKO BP prace techniczne rozpoczną się 4 czerwca 2026 r. o godzinie 00:30 i według zapowiedzi mają zakończyć się o godzinie 4:00. Z tego powodu można przypuszczać, że potencjalnie mogą dotknąć niewielkiej grupy klientów, ale samo hasło o problemach z kartami wystarczyło, by zainteresowanie ogromnej grupy internautów wzrosło.

PKO Bank Polski informuje, że przez 3,5 godziny klienci mogą mieć problem również z wypłatą gotówki z bankomatów innych niż własnych oraz wpłatą i wypłatą gotówki kartą i Blikiem w bankomatach i wpłatomatach PKO BP.

Możliwe są również utrudnienia z nadawaniem PIN-u i aktywacją karty w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej oraz autoryzacją PIN-em do karty w ramach 3D-Secure przy płatnościach kartą w internecie, a także dodawaniem kart, wydanych przez PKO Bank Polski, do Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY, Xiaomi Pay, Samsung Pay.

W związku z tym bank apeluje do klientów, aby wykonali zaplanowane operacje wcześniej. Równocześnie podkreśla, że utrudnienia nie dotyczą pozostałych funkcji serwisu internetowego i aplikacji mobilnej oraz serwisu telefonicznego.

Bank PKO BP korzysta z boomu na kredyty

PKO BP w 2025 r. zwiększył liczbę klientów o 327 tys. do ponad 12,5 mln. W tym roku tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o wyniki, utrzymuje się. Największy bank w Polsce korzysta jednocześnie z boomu na kredyty hipoteczne i wygaszania problemu kredytów frankowych. Choć cięcia stóp procentowych i podwyżka CIT zaczynają ciążyć wynikom, PKO BP nadal pokazuje bardzo wysoką rentowność i tempo wzrostu wyższe od konkurencji.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends