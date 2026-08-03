Z tego artykułu dowiesz się: Jak działa mechanizm oszustwa, który pozwolił hakerom przejąć konto wiceministra sprawiedliwości.

Dlaczego skala cyberataków w Polsce gwałtownie rośnie i kto, oprócz osób publicznych, staje się ich celem.

Jakie kroki należy podjąć, aby natychmiast odciąć przestępcom dostęp do przejętego konta w popularnej aplikacji.

– Jeśli ktoś na WhatsApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus! – napisał w mediach społecznościowych wiceminister Arkadiusz Myrcha.

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Konto zostało przejęte przez oszustów, którzy rozsyłali wiadomości, podszywając się pod polityka. Także CERT ostrzegł, że przestępcy wysyłają wiadomości o fikcyjnym konkursie i proszą o weryfikację konta, co umożliwia im przejęcie kont użytkowników.

Hakerzy atakują wiceministra

Podstawowa metoda ochrony przed takimi zagrożeniami to po prostu nieklikanie w podejrzane linki, nieudostępnianie danych logowania oraz szybkie odparowanie nieautoryzowanych urządzeń w razie podejrzenia przejęcia konta.

W sprawie tej ostrzeżenie wydał już CERT. – Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu – czytamy na koncie instytucji.

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– Cześć! Czy możesz zagłosować na Zofię? To córka moich przyjaciół, a główną nagrodą jest stypendium na bezpłatną naukę – brzmi jedna z wiadomości, jaką podano jako przykład. Poniżej wiadomości znajduje się podejrzany link.

– Oszuści uzyskują dostęp do naszego konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia – poprzez zeskanowanie aplikacją podstawionego kodu QR lub przepisanie kodu weryfikacyjnego – tłumaczy CERT.

Informację o tym, że przestępcy wysyłają podejrzane linki, potwierdziła następnie w mediach społecznościowych rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. – Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu – napisała.

Post CERT udostępniła także Kancelaria Premiera, ostrzegając przed zagrożeniem. Wpisy w mediach społecznościowych pokazują, że ofiarą przestępców padają nie tylko zwykli obywatele, ale również osoby publiczne. Hakerzy podszywają się pod dostawców zakupów internetowych, posiłków, jak i wiele innych firm, by wyłudzić cenne dane, zwłaszcza dostępy do kont bankowych.

CERT radzi, jak odzyskać dostęp do konta i uniknąć oszustwa

CERT Polska zamieścił na platformie X obszerny komunikat, aby uważać na prośby o głosowanie od znajomych. Jeśli ktoś padnie ofiarą oszustwa, jak najszybciej trzeba odłączyć wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji – tylko w ten sposób można odciąć przestępcom dostęp. Policjanci oraz eksperci w dziedzinie cyberbezpieczeństwa od dawna ostrzegają też, aby nie klikać w podejrzane linki. Nawet jeżeli wydaje nam się, że wiadomość mogła zostać wysłana od kogoś znajomego lub osoby zaufanej, należy zachować ostrożność.

W 2025 r. Polska odnotowała bezprecedensowy wzrost cyberzagrożeń – liczba incydentów zwiększyła się o ponad 144 proc. rok do roku, a niemal co drugi zgłoszony przypadek okazał się realnym atakiem. Najnowsze sprawozdanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa pokazuje skalę i charakter tej zmiany – od rosnącej roli sztucznej inteligencji w cyberatakach po narastające problemy kadrowe i finansowe systemu. W odpowiedzi rząd przygotowuje głęboką reformę cyberbezpieczeństwa, obejmującą m.in. wdrożenie NIS2 i centralizację zarządzania.