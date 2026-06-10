„U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają” – podał w środę Bank Pekao na swoich stronach internetowych.

Reklama Reklama

Awaria wzbudziła duże zainteresowanie w internecie. „Pekao24” było jednym najszybciej zyskujących haseł w środę po południu w wyszukiwarce Google – wynika z danych narzędzia Google Trends.

Jak sobie radzić z awarią Pekao?

Bank radzi, aby osoby, które nie mogą się zalogować do serwisu Pekao24 przy użyciu logowania dwuskładnikowego w aplikacji PeoPay na urządzeniu z systemem Android (nie wyświetla się opcja potwierdzenia logowania kodem SMS), skorzystały z innej przeglądarki, w której nie są zapisane dane logowania lub otworzyły stronę w trybie incognito, ewentualnie żeby wyczyściły pamięć podręczną przeglądarki.

„Po wykonaniu jednej z tych czynności opcja potwierdzenia logowania kodem SMS powinna ponownie się pojawić” – czytamy w informacji banku.

Po godzinie 16 bank poinformował, że uporał się z problemem. „Aplikacja PeoPay działa już prawidłowo. Aby się do niej zalogować na urządzeniu z systemem Android, prosimy pobrać i zainstalować najnowszą wersję ze Sklepu Play. Przepraszamy za wszelkie niedogodności” – napisał Bank Pekao na platformie X.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends