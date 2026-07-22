Komisja Europejska przedstawiła propozycję zaktualizowanego aktu o cyberbezpieczeństwie (CSA2). Regulacja ta nakłada obowiązek usunięcia sprzętu od wyznaczonych tzw. dostawców wysokiego ryzyka (HRV) z infrastruktury telekomunikacyjnej UE, w tym z sieci komórkowych (szkieletowych i radiowych RAN), stacjonarnych oraz transportowych – w rygorystycznym, trzyletnim horyzoncie czasowym. Chodzi głównie o firmy chińskie z największą Huawei na czele.

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W raporcie zwrócono uwagę na ogromne obciążenia finansowe związane z wymianą sprzętu. Całkowite usunięcie istniejącej infrastruktury HRV w całej UE wygenerowałoby bezpośrednie koszty dla operatorów telekomunikacyjnych na poziomie od 30 mld do 40 mld euro. Największy ciężar tych kosztów poniosłyby sieci komórkowe – jest szacowany na 16-22 mld euro.

Presja na inwestycje i ceny

Ponadto takie regulacje – zdaniem autorów raportu – przyniosłyby trwałą presję na wzrost cen. Wymuszenie wycofania chińskich dostawców z europejskiego łańcucha dostaw gwałtownie zwiększyłoby bowiem koncentrację rynku wokół zaledwie kilku pozostałych graczy (takich jak Nokia czy Ericsson). Skutek? Spadek konkurencji i wzrost cen sprzętu sieciowego o 24 proc. w sieciach mobilnych, 19 proc. w sieciach stacjonarnych oraz 10 proc. w infrastrukturze transportowej.

Spowodowałoby również dodatkowe długoterminowe obciążenie inwestycyjne operatorów na 8,5 mld euro w latach 2027–2030 i sięgnęłoby 24 mld euro do 2035 r..

Z powodu napiętych budżetów i braku możliwości łatwego przeniesienia tych kosztów na użytkowników końcowych, operatorzy będą zmuszeni do ograniczenia inwestycji w ujęciu realnym – ostrzegają autorzy raportu. Ich zdaniem opóźni to wdrożenie samodzielnych sieci 5G oraz sieci światłowodowych, co w konsekwencji powiększy istniejącą w Europie lukę inwestycyjną w infrastrukturze cyfrowej, wynoszącą obecnie 205 mld euro.

W raporcie zwraca się też uwagę na efekty środowiskowe i spadek efektywności energetycznej. Wymiana istniejącego sprzętu na rozwiązania alternatywne grozi wygenerowaniem ogromnej masy odpadów strukturalnych oraz zauważalnym spadkiem ogólnej efektywności energetycznej sieci.