Komisja Europejska przedstawiła propozycję zaktualizowanego aktu o cyberbezpieczeństwie (CSA2). Regulacja ta nakłada obowiązek usunięcia sprzętu od wyznaczonych tzw. dostawców wysokiego ryzyka (HRV) z infrastruktury telekomunikacyjnej UE, w tym z sieci komórkowych (szkieletowych i radiowych RAN), stacjonarnych oraz transportowych – w rygorystycznym, trzyletnim horyzoncie czasowym. Chodzi głównie o firmy chińskie z największą Huawei na czele.
Czytaj więcej
Premiera pierwszego iPhone’a z elastycznym ekranem mocno zmieni układ sił w segmencie składanych smartfonów. Debiut sprzętu Apple'a ma otworzyć now...
W raporcie zwrócono uwagę na ogromne obciążenia finansowe związane z wymianą sprzętu. Całkowite usunięcie istniejącej infrastruktury HRV w całej UE wygenerowałoby bezpośrednie koszty dla operatorów telekomunikacyjnych na poziomie od 30 mld do 40 mld euro. Największy ciężar tych kosztów poniosłyby sieci komórkowe – jest szacowany na 16-22 mld euro.
Ponadto takie regulacje – zdaniem autorów raportu – przyniosłyby trwałą presję na wzrost cen. Wymuszenie wycofania chińskich dostawców z europejskiego łańcucha dostaw gwałtownie zwiększyłoby bowiem koncentrację rynku wokół zaledwie kilku pozostałych graczy (takich jak Nokia czy Ericsson). Skutek? Spadek konkurencji i wzrost cen sprzętu sieciowego o 24 proc. w sieciach mobilnych, 19 proc. w sieciach stacjonarnych oraz 10 proc. w infrastrukturze transportowej.
Czytaj więcej
Hiszpański wywiad (CNI) uznał ponad 70 produktów Huawei za bezpieczne, z czego 19 otrzymało najwyższy certyfikat „ALTA”. Decyzja ta otwiera chiński...
Spowodowałoby również dodatkowe długoterminowe obciążenie inwestycyjne operatorów na 8,5 mld euro w latach 2027–2030 i sięgnęłoby 24 mld euro do 2035 r..
Z powodu napiętych budżetów i braku możliwości łatwego przeniesienia tych kosztów na użytkowników końcowych, operatorzy będą zmuszeni do ograniczenia inwestycji w ujęciu realnym – ostrzegają autorzy raportu. Ich zdaniem opóźni to wdrożenie samodzielnych sieci 5G oraz sieci światłowodowych, co w konsekwencji powiększy istniejącą w Europie lukę inwestycyjną w infrastrukturze cyfrowej, wynoszącą obecnie 205 mld euro.
W raporcie zwraca się też uwagę na efekty środowiskowe i spadek efektywności energetycznej. Wymiana istniejącego sprzętu na rozwiązania alternatywne grozi wygenerowaniem ogromnej masy odpadów strukturalnych oraz zauważalnym spadkiem ogólnej efektywności energetycznej sieci.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas