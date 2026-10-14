System polegający na wysyłaniu alertów z nadajników na masztach komórkowych bezpośrednio na telefony będące w ich zasięgu (tzw. one to all) miał powstać lata temu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosi w środę porozumienie z sieciami komórkowymi ws. budowy dodatkowego systemu powiadamiania alarmowego ludności, czyli tzw. cell broadcast. MSWiA i operatorzy komórkowi podpiszą dziś list intencyjny na temat jego budowy.
System polegający na wysyłaniu alertów z nadajników na masztach komórkowych bezpośrednio na telefony będące w ich zasięgu (tzw. one to all) miał powstać lata temu. Został wpisany do projektu ustawy o ochronie ludności, gdy szefem MSWiA był Maciej Wąsik (PiS). Na tym się jednak wówczas skończyło. Teraz ma być inaczej.
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System cell broadcast ma ruszyć w przyszłym roku, a jego koszty w przeważającej części poniesie państwo. Tym samym uwzględnione zostały głosy operatorów komórkowych, które od miesięcy powtarzały, że rozwiązanie potrzebne, by chronić obywateli powinno zostać sfinansowane ze środków publicznych.
Zgodnie z zapowiedziami szefa MSWiA, Marcina Kierwińskiego, cell broadcast miałby ruszyć w przyszłym roku. Według operatorów to dość napięty harmonogram i w związku z tym wdrożenie może kosztować odpowiednio więcej.
Łotwa, która liczy sobie 1,8 mln mieszkańców w 2025 r. podała, że taki system kosztował ją około 3 mln euro. Jednak z branży telekomunikacyjnej słyszymy, że koszt wdrożenia w Polsce nie będzie proporcjonalnie większy pod względem liczby mieszkańców.
Bogusław Kułakowski, b. szef jednej z sieci komórkowych w Polsce (wtedy Era, dziś T-Mobile) szacował, że może chodzić o 52-108 mln zł. Rządowa platforma alertowa CAP Gateway to koszt 2-5 mln euro, oprogramowanie w sieci każdego z czterech operatorów po 1,5-3 mln euro (6-12 mln euro ogółem), a aktualizacja oprogramowania infrastruktury stacji bazowych Cellneksu i zarządzanej przez Networks 3-8 mln euro.
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