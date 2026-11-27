Włamanie do platformy Cloud One zostało odkryte miesiąc temu podczas aktualizacji systemu. Dwa źródła poinformowały, że tożsamość hakerów nie została ustalona i nie wiadomo, czy doszło do kradzieży danych.

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Reuters wskazuje, że hakerzy mogli dotrzeć do ogromnej ilości poufnych danych dotyczących operacji taktycznych, logistyki i personelu US Air Force.

Armia oświadczyła, że nie komentuje stanu bezpieczeństwa, luk ani statusu operacyjnego konkretnych sieci i systemów. „Stale podejmujemy rozsądne środki w celu ochrony informacji, systemów i możliwości operacyjnych Departamentu Sił Powietrznych” – przekazano w komunikacie dla agencji.

Co mogli wykraść hakerzy?

Według źródeł Reutersa, Cloud One to jedna z największych platform chmurowych w armii USA. – Włamania do takiego systemu to poważna sprawa – powiedziało jedno ze źródeł.

Trzy źródła w agencji poinformowały, że wykrycie włamania spowodowało zakłócenia w pracy systemu. W szczególności zawieszono prace nad migracją wewnętrznych aplikacji administracyjnych do Cloud One. Zablokowano również aktualizacje aplikacji, a niektórym użytkownikom odebrano uprawnienia administratora.

Jedno ze źródeł Reutersa podało, że hakerzy wykorzystali lukę w zabezpieczeniach oprogramowania, aby uzyskać dostęp do sterowania Cloud One. Teoretycznie, jak twierdzą, przestępcy mogli wykorzystać uzyskane dane do sprawdzenia statusu samolotów wojskowych lub transportu części zamiennych.

Jednocześnie agencja Reuters przypomina, że ​​w 2023 r. zarząd Cloud One chwalił się, że platforma osiągnęła „100-proc. skuteczność” w odpieraniu „oszałamiającej” liczby prób włamań. „Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie ma miejsca na błąd” – mówiło kierownictwo Cloud One w wywiadzie dla FedScoop.

Seria ataków hakerskich

Firma Axios poinformowała już wcześniej, powołując się na ponad 50 przedstawicieli rządu, sztucznej inteligencji, biznesu i cyberbezpieczeństwa, że ​​w ciągu najbliższych 18 miesięcy cyberataki na przedsiębiorstwa i infrastrukturę krytyczną staną się częstsze, bardziej wyrafinowane i spowodują poważne zakłócenia.

Poprzednie zakłócenia dotknęły różne sektory, od Microsoftu po Federalną Administrację Lotnictwa USA (FAA). Eksperci uważają, że to dopiero początek.

W zeszłym tygodniu „The Wall Street Journal” doniósł o ataku ransomware na organizacje powiązane z Visa, Mastercard i JPMorgan. Za atakiem stała grupa hakerska n0n, która twierdziła, że ​​uzyskała dane dotyczące aktywności posiadaczy kart, w tym „dziesiątki tysięcy adresów e-mail”. Visa, Mastercard i JPMorgan powiązały atak z incydentami u zewnętrznych dostawców usług, w tym z danymi dotyczącymi udziału w kampaniach marketingowych; dane dotyczące płatności nie zostały naruszone.