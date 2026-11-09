Dotyczy to tylko transakcji przekraczających próg 10 tys. euro. Prawo określane jako „Anti-Money Laundering Regulation” ma ograniczyć pranie brudnych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu.

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Wzbudziło to ogromne zainteresowanie Polaków, obecnie to jedno z pięciu najszybciej zyskujących na popularności haseł w polskim internecie – wynika z danych Google Trends. Dzieje się tak, choć regulacja wejdzie w życie dopiero za kilka miesięcy i jej wpływ będzie dość ograniczony.

Drogie zakupy pod lupą. Kiedy sprzedawca sprawdzi tożsamość?

Sklepy będą musiały sprawdzić tożsamość klienta oraz zapisać jego numer PESEL. Regulacja ma wpłynąć na sprzedaż towarów o wysokiej wartości. Chodzi zwłaszcza o towary marek luksusowych, ale także domów aukcyjnych oraz dealerów aut. Prawo nakłada na sprzedawców wdrożenie mechanizmów należytej staranności wobec klienta (procedura Customer Due Dilligence). Oznacza to koniec anonimowości przy zakupach powyżej 10 tys. euro. Klient będzie musiał okazać dowód osobisty i PESEL. W przypadku zakupów na firmę trzeba będzie ustalić rzeczywistego beneficjenta. Konieczna będzie także weryfikacja środków, gdy wartość zakupów będzie szczególnie wysoka. W takim wypadku sprzedawca będzie mógł prosić o udowodnienie, że pieniądze pochodzą z legalnych źródeł.

Podzielenie zakupów na mniejsze transakcje i tak będzie wymagało weryfikacji. Sprzedawca musi bowiem potraktować takie zakupy jako transakcję powiązaną.

Gotówka pod szczególnym nadzorem. Co zmieni się od 2027 roku?

Wcześniej w związku z planami Brukseli odnośnie uregulowania tej kwestii spekulowano, że przepisy wprowadzą formalny zakaz płatności gotówkowych powyżej kwoty 10 tys. euro. Ostatecznie nie wprowadzają one restrykcji w samej formie płatności, a przede wszystkim w potwierdzeniu tożsamości osoby, która tej płatności dokonuje. W przypadku płatności gotówkowych wymogi mogą być jeszcze ostrzejsze.

Dla transakcji gotówkowych próg jest jeszcze niższy. Podawanie danych wymagane jest już od transakcji w kwocie 3 tys. euro. W praktyce oznacza to konieczność identyfikacji klienta, weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia, czy nie reprezentuje innego, ukrytego beneficjenta rzeczywistego.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends