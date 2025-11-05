Urząd Patentowy rozwija PORTOS, czyli Platformę orzecznictwa oraz e-usługi, które ułatwiają prowadzenie spraw zgłoszeniowych, rejestrowych i spornych, bez stosów papierowych dokumentów i bez wielokrotnych wizyt w urzędzie. Przejście na usługi cyfrowe wynika z obowiązku cyfryzacji administracji publicznej zgodnie z unijnymi regulacjami. Digitalizację wspierają unijne środki z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. To znaczące ułatwienie dla firm, naukowców i twórców oraz kolejny krok w kierunku nowoczesnej, cyfrowej administracji.

Patent na on-line

Zgłaszający znak towarowy, wynalazek czy wzór często potrzebują wiedzieć, jakie decyzje Urząd Patentowy podejmował w podobnych sprawach, co pozwala im przewidzieć, jak może zostać ocenione ich własne zgłoszenie. Do tej pory takie informacje były rozproszone – trzeba było szukać ich w różnych bazach, publikacjach czy dokumentach, co zajmowało dużo czasu. PORTOS zbiera cały ten dorobek orzeczniczy w jednym miejscu, czyli umożliwia szybkie wyszukanie wcześniejszych decyzji, interpretacji i orzeczeń. Dodatkowo system umożliwia zdalną obsługę spraw: składanie dokumentów oraz śledzenie postępowań. Dzięki temu użytkownicy mogą lepiej planować strategię ochrony własności przemysłowej, oceniać ryzyko sprzeciwu (czyli to, czy ktoś może zakwestionować ich zgłoszenie) i lepiej przygotować materiały do rejestracji.

Korzyści dla użytkowników i urzędu

Zmiany obejmują trzy główne obszary. Pierwszy to sprawy zgłoszeniowe, czyli składanie wniosków o ochronę. Drugi to sprawy rejestrowe, obejmujące prowadzenie postępowań aż do wydania decyzji i obsługę opłat. Trzeci to sprawy sporne, w których kluczowa jest szybka informacja o sprzeciwach czy wnioskach oraz sprawna wymiana dokumentów. Cyfryzacja przyspiesza komunikację, porządkuje obieg dokumentów i ogranicza błędy formalne. Użytkownicy korzystają na krótszej drodze od pomysłu do rejestracji – mniej wizyt, mniej papieru oraz łatwiejszej kontroli statusów spraw. Dostęp do linii orzeczniczej pozwala im wcześniej ocenić szanse powodzenia i dobrać odpowiednią argumentację. Dla Urzędu cyfryzacja oznacza staranniej przygotowane wnioski, szybszy przepływ informacji i spójniejsze orzekanie.

Fot. iana_kolesnikova – Adobe Stock

Jakie funkcje będą dostępne online?

Po pierwsze, system umożliwi przeszukiwanie orzeczeń z możliwością szybkiego dotarcia do podobnych spraw. Po drugie, dostępne będą elektroniczne powiadomienia o sprzeciwach wobec zgłoszeń znaków towarowych oraz o wnioskach w trybie spornym. Po trzecie, będzie można rozbudować katalog spraw, które można inicjować i prowadzić zdalnie. Celem jest to, aby jak największą część procedur załatwiać w panelu użytkownika z czytelnymi statusami i terminami. W PORTOS użytkownik znajdzie bazę rozstrzygnięć z uzasadnieniami i metadanymi ułatwiającymi wyszukiwanie. Intuicyjna nawigacja pomoże filtrować wyniki według rodzaju prawa, przedmiotu ochrony czy typu postępowania. Trzeba podkreślić, że system to nie tylko archiwum, ale narzędzie pracy, które pomoże przedsiębiorcom, startupom, uczelniom i rzecznikom patentowym w podejmowaniu decyzji.

Więcej informacji na temat projektu znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Patentowego

Materiał Promocyjny