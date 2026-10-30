Obecnie nie wiadomo, czy w tym samym terminie nastąpi wyłączenie usługi dla pozostałych użytkowników.

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Usługa Samsung News już wkrótce zostanie wyłączona dla użytkowników w dwóch krajach

Samsung News został uruchomiony w kwietniu 2023 r. jako następca usługi Samsung Free. Oferuje użytkownikom smartfonów i tabletów Samsung Galaxy m.in. najnowsze wiadomości, wyniki sportowe, wiadomości finansowe czy informacje giełdowe.

W związku z decyzją producenta zniknie nie tylko aplikacja Samsung News, lecz także widżet oraz specjalny panel znajdujący się po lewej stronie ekranu głównego telefonów i tabletów z serii Galaxy. Wspomniane elementy mają przestać działać od 21 grudnia 2026 r. na rynkach w Indiach i Korei Południowej.

„Jest wysoce prawdopodobne, że usługa ta zostanie wycofana również na innych rynkach, choć wciąż czekamy na potwierdzenie tej informacji w oficjalnych kanałach komunikacyjnych firmy Samsung na tych rynkach” – zaznaczył serwis SamMobile.

Dodał również, że w związku z wyłączeniem usługi Samsung News firma usunie dane użytkowników, ich profile i ustawienia personalizacji. Jedynym wyjątkiem będą sytuacje, w których lokalne przepisy wymagają od firmy przechowywania określonych informacji przez ustalony okres. Wówczas dane te zostaną trwale usunięte dopiero po upływie tego okresu.

Samsung News był kolejnym panelem informacyjnym oferowanym przez producenta

Przed zastąpieniem aplikacji Free aplikacją News Sasmung oferował użytkownikom kilka innych paneli informacyjnych.

Pierwszy z nich o nazwie Bixby Home pojawił się w 2017 r., jednak już w 2019 r. został zastąpiony przez Samsung Daily. Ten z kolei w 2020 r. ustąpił miejsca wspomnianemu już Samsung Free.

Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie są plany producenta po wyłączeniu usługi Samsung News. Być może, jak sugeruje SamMobile, zostanie ona zastąpiona przez Google Discover, który już teraz jest dostępny na telefonach i tabletach Galaxy.