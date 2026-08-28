Smartfon może być czymś znacznie więcej niż narzędziem do komunikacji i źródłem rozrywki. Dzięki wbudowanym mechanizmom i łatwo dostępnym aplikacjom oferuje wiele innych zaskakujących i przydatnych funkcji. Jedną z nich jest wykrywanie metalu.

Reklama Reklama

Tajemnica tkwi w magnetometrze. Na czym polega jego działanie?

Jak podaje portal android.com.pl, współczesne smartfony z systemem Android, a także iPhone’y są wyposażone w magnetometr. To miniaturowy czujnik, który mierzy siłę oraz kierunek pola magnetycznego. Na co dzień komponent ten odpowiada za działanie cyfrowego kompasu i wspiera nawigację GPS, pomagając precyzyjnie określić kierunek, w którym się poruszamy.

Gdy w pobliżu telefonu pojawia się obiekt metalowy, zakłóca on pomiar pola magnetycznego. Czujnik w urządzeniu natychmiast to rejestruje. Zjawisko to wykorzystują darmowe aplikacje dostępne w internetowych sklepach z oprogramowaniem, które zamieniają telefon w prowizoryczny wykrywacz metali. Służy do tego na przykład aplikacja „Wykrywacz metali”.

Jak smartfon radzi sobie w praktyce?

Jak sprawdził portal, testy za pomocą prostych aplikacji pokazują, że po zbliżeniu telefonu bezpośrednio do metalowego przedmiotu wskaźnik na ekranie gwałtownie rośnie – osiągając nawet 900 mikrotesli (μT), co oznacza bardzo wysokie natężenie pola magnetycznego.

Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach technologii. Zasięg działania nie jest imponujący. Smartfon wykrywa metal niemal wyłącznie w bezpośrednim kontakcie. Okazuje się, że gdy odsuniemy urządzenie nawet na niewielką odległość, pomiar szybko wraca do normy. Profesjonalny sprzęt do wykrywania metali radzi sobie znacznie lepiej. Czujnik w smartfonie może więc posłużyć głównie do zabawy i amatorskich testów, na przykład podczas wyjścia z dziećmi na spacer lub na plażę.

Czytaj więcej Lotniska Coraz częstszy widok na lotniskach. Kółka walizek oklejane taśmą Pakowanie się przed podróżą często wiąże się z poszukiwaniem sprytnych rozwiązań ułatwiających życie. Coraz większą popularnością cieszy się prosty...

Smartfon może pełnić wiele przydatnych funkcji. Oto inne przykłady

Wykrywanie metalu to tylko jedna z wielu zaskakujących funkcji, jakie kryją w sobie nowoczesne urządzenia. Jak zauważa dziennik „The Guardian”, smartfony mogą służyć nie tylko do wykonywania połączeń, obsługi wiadomości, przeglądania mediów społecznościowych i robienia zdjęć. Wbudowane czujniki i odpowiednie aplikacje pozwalają mu pełnić rolę m.in.: