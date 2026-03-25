Wydarzenie, które odbyło się w dniach 23-24 marca, zostało zorganizowane przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz StartSmart CEE. Konferencja zgromadziła blisko 1400 uczestników i odbywała się równolegle na trzech scenach, oferując intensywny program obejmujący łącznie 49 wystąpień – paneli, przemówień i warsztatów.

AI jako przełom cywilizacyjny

Już od pierwszych wystąpień wyraźnie wybrzmiało, że nie mamy do czynienia z kolejną falą technologicznej innowacji, lecz z momentem o charakterze cywilizacyjnym. Prelegenci podkreślali, że sztuczna inteligencja nie jest jedynie narzędziem zwiększającym produktywność, ale siłą, która redefiniuje sposób podejmowania decyzji, organizowania pracy i budowania przewagi konkurencyjnej. W centrum uwagi znalazła się nie sama technologia, lecz luka pomiędzy jej możliwościami a realnym wdrożeniem w organizacjach – luka, która dziś decyduje o tym, kto faktycznie zyska na rewolucji AI.

Jednym z istotnych i szeroko dyskutowanych wątków była infrastruktura. Prelegenci zwracali uwagę na różnice w dostępie do mocy obliczeniowej pomiędzy różnymi regionami świata oraz na znaczenie budowania własnych kompetencji i zasobów technologicznych w tym obszarze. Podkreślali, że rozwój sztucznej inteligencji w coraz większym stopniu zależy nie tylko od modeli i algorytmów, ale również od dostępnej infrastruktury obliczeniowej i jej lokalizacji.

Wątek infrastrukturalny łączył się z tematami środowiskowymi i energetycznymi. Wskazywano, że rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową wiąże się z dużym zużyciem energii i zasobów, w tym wody wykorzystywanej w centrach danych. Dyskutowano w tym obszarze o potencjalnej roli komputerów kwantowych jako technologii, która może pomóc w rozwiązaniu części ograniczeń związanych z wydajnością i efektywnością energetyczną systemów AI.

Infrastruktura, bariery, bezpieczeństwo

Równie istotnym obszarem dyskusji był sektor finansowy i jego gotowość do adopcji sztucznej inteligencji. Zwracano uwagę, że 2026 r. będzie momentem weryfikacji – odejścia od fazy pilotaży i proof-of-concept na rzecz rozwiązań generujących mierzalne efekty biznesowe. W Polsce sektor bankowy uchodzi za relatywnie zaawansowany w implementacji asystentów AI i automatyzacji procesów. Jednocześnie wskazywano na istotne bariery, takie jak jakość i dostępność danych oraz rosnące wymagania regulacyjne związane z AI Act, które wpływają na tempo wdrożeń i skalowanie rozwiązań.

Ważnym tematem była także współpraca między nauką a biznesem. W trakcie paneli podnoszono wyzwania związane ze stabilnością finansowania badań oraz mechanizmami komercjalizacji wyników prac naukowych. Wskazywano na przypadki ograniczające ciągłość rozwoju instytucji badawczych oraz na złożoność procesów transferu własności intelektualnej z uczelni do sektora prywatnego. Prelegenci zwrócili uwagę na konieczność stworzenia silnego, międzynarodowo rozpoznawalnego ośrodka badawczego, który mógłby pełnić rolę centrum kompetencji i przyciągać talenty oraz kapitał.

Kompetencje przyszłości

Dużo uwagi poświęcono również przyszłości rynku pracy. Wbrew narracjom o całkowitej automatyzacji tego sektora, eksperci wskazywali, że AI przede wszystkim zmienia charakter wykonywanych zadań. Pracownik przyszłości coraz częściej współpracuje z agentami AI, zarządza procesami i podejmuje decyzje na wyższym poziomie abstrakcji. Jednocześnie zwracano uwagę na niepokojące trendy, takie jak spadek liczby ofert dla juniorów, co wymusza redefinicję podejścia do edukacji – od nauki faktów w kierunku rozwijania umiejętności analitycznych, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Nie zabrakło także tematów związanych z bezpieczeństwem i etyką. Eksperci ostrzegali przed rosnącym zagrożeniem dezinformacją.. Zwracano uwagę na rozwój technik deepfake, w tym realistycznych manipulacji głosem oraz na ryzyko związane z nadmierną autonomią systemów AI bez odpowiedniego nadzoru człowieka w procesie decyzyjnym. W tym kontekście szczególnie podkreślano znaczenie mechanizmów „human-in-the-loop” jako elementu zapewniającego kontrolę.

Od pomysłów do realnych wdrożeń

Istotnym elementem programu był także Demo Day, który stanowił kulminację pracy startupów uczestniczących w programie akceleracyjnym StartSmart CEE. Jury przyznało nagrodę główną SAI Robotics za rozwiązania w obszarze automatyzacji przemysłowej, doceniając ich dojrzałość technologiczną i potencjał skalowania. Nagrodę publiczności zdobył RelineAI, którego podejście do infrastruktury AI zostało wyróżnione przez uczestników wydarzenia jako szczególnie perspektywiczne.

ULAM Awards. Nagrody dla liderów nauki, biznesu i technologii

Wydarzenie zwieńczyła pierwsza gala ULAM Awards, podczas której wyróżniono liderów i projekty w sześciu kategoriach obejmujących badania, produkt, startupy oraz wpływ społeczny. Wśród laureatów znaleźli się m.in. ElevenLabs (Product Impact), Michał Bortkiewicz i Tomasz Trzciński (Breakthrough Research), Przemysław Dębiak (Technical Excellence), NEPTUNE.AI (Startup Success), Ryszard Szubartowski (Social Impact) oraz prof. Piotr Sankowski (Visionary Leadership).

MIT Universal AI Summit 2026 pokazał, że rozwój sztucznej inteligencji w coraz większym stopniu zależy nie tylko od przełomów technologicznych, ale także od zdolności organizacji i instytucji do ich odpowiedzialnego wdrażania. Wnioski płynące z konferencji wskazują, że kluczową rolę w najbliższych latach odegra umiejętność łączenia technologii z ludźmi, procesami i regulacjami w sposób, który pozwoli przekuć potencjał AI w trwałą wartość gospodarczą i społeczną.