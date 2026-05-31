Valentina Palmiotti – lepiej znana jako Chompie – była najbardziej utytułowaną indywidualną uczestniczką dorocznego konkursu hakerskiego Pwn2Own w Berlinie. W rozmowie z BBC News powiedziała, że na razie narzędzia AI pomagają jej wygrywać tzw. „bug bounty”, czyli nagrody pieniężne przyznawane hakerom za wykrywanie luk w systemach internetowych, zanim zostaną wykorzystane przez cyberprzestępców.

Dodała jednak, że systemy takie jak Mythos są tak potężne, iż nawet mistrzowie hakerstwa, tacy jak ona, wkrótce mogą mieć trudności z konkurowaniem z nimi.

Mythos budzi obawy ekspertów od cyberbezpieczeństwa

Sztuczna inteligencja mocno wstrząsnęła światem cyberbezpieczeństwa, a szczególne obawy budzi właśnie Mythos. Jego twórca, firma Anthropic, twierdzi, że model był w stanie znaleźć 1600 podatności na ataki hakerskie w setkach programów komputerowych.

Firma uważa, że Mythos jest potencjalnie na tyle niebezpieczny, iż dostęp do niego może zostać ograniczony wyłącznie do wybranych rządów i instytucji zajmujących się cyberbezpieczeństwem. W niewłaściwych rękach mógłby zostać wykorzystany do ataku praktycznie na dowolny podmiot.

Konkurs Pwn2Own organizowany jest przez Zero Day Initiative i zaprasza etycznych hakerów z całego świata do wyszukiwania luk w określonych produktach.

W tym roku przyznano hakerom niemal 1,3 mln dolarów nagród. Łącznie odkryli oni 47 zupełnie nowych metod włamań dotyczących różnych programów, stron internetowych i aplikacji. Wszystkie wykryte luki zostały zgłoszone firmom, które obecnie pracują nad ich usunięciem, zanim te same słabości odnajdą cyberprzestępcy.

Hakerzy wykorzystują AI do wyszukiwania luk w systemach

Pierwszego dnia konkursu Chompie z powodzeniem pokazała, jak włamać się do systemu powiązanego z Nvidią, zdobywając 20 tys. dolarów nagrody. Następnego dnia skutecznie włamała się do systemu opartego na Linuksie, zdobywając kolejne 50 tys. dolarów.

W tym roku wielu mistrzów hakerstwa, takich jak Chompie, korzystało z AI podczas pracy. Narzędzia takie jak Claude Code pozwalają jej pracować szybciej – zarówno podczas konkursów, jak i w codziennej pracy badaczki bezpieczeństwa w IBM X-Force.

Jej zdaniem hakerzy tacy jak ona znajdują się obecnie w „złotym momencie”, w którym AI jest jeszcze pomocą, a nie zagrożeniem.

Claude Mythos i GPT 5.5 Cyber zmienią świat hakerów

Przewiduje jednak, że sytuacja szybko się zmieni za sprawą nowych modeli, takich jak Claude Mythos oraz GPT 5.5 Cyber. Chompie uważa, że wkrótce dobrzy, a nawet bardzo dobrzy hakerzy nie będą już wystarczać – nowe błędy będą potrafili znajdować wyłącznie absolutnie najlepsi. Tacy jak Orange Tsai – haker z Tajwanu, którego zespół wygrał w tym roku łącznie 375 tys. dolarów, odnajdując niezwykle skomplikowane ścieżki włamań.

Tajwańczyk patrzy jednak na przyszłość bardziej optymistycznie. – Dla mnie AI jest raczej fantastycznym asystentem, który przyspiesza mój proces badawczy – powiedział BBC.

Orange Tsai przyznał jednak, że AI już teraz podnosi poprzeczkę, ale liczy na to, że ludzka kreatywność i intuicja zawsze będą w stanie odnaleźć podatności, które umkną narzędziom AI.

Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję

Coraz więcej badań wskazuje, że przestępcy również wykorzystują AI do przyspieszania ataków, a w niektórych przypadkach także do tworzenia nowych metod włamań prowadzących do wycieków danych czy ataków ransomware.

Jednak zdecydowana większość cyberataków nadal opiera się na dobrze znanych i prostszych metodach, które nie wymagają odkrywania nowych błędów. Mogą to być na przykład phishing lub socjotechnika – uzyskanie dostępu dzięki wysyłaniu fałszywych e-maili do pracowników, którzy klikają złośliwy link otwierający hakerom drogę do systemów firmy.

Nowe narzędzia AI mogą utrudniać działalność wszystkim hakerom, co będzie korzystne dla bezpieczeństwa internetu. Jednak korzyści z AI dla obrońców cyberbezpieczeństwa będą możliwe tylko wtedy, gdy takie technologie będą udostępniane w odpowiedzialny sposób – podkreśla BBC.