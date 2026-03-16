Warszawa centrum globalnych innowacji. 23 marca rusza MIT Universal AI Summit

23 i 24 marca Muzeum Historii Polski w Warszawie zamieni się w europejskie centrum debaty o sztucznej inteligencji. Podczas MIT Universal AI Summit wybitni eksperci z Massachusetts Institute of Technology oraz liderzy regionalnego biznesu nakreślą strategiczne kierunki rozwoju technologii jutra.

Publikacja: 16.03.2026 15:35

Program konferencji został zbudowany wokół trzech filarów: strategii biznesowej, edukacji oraz etyki

Foto: Marcin Zieliński & Anna Rejman || Tutek Media

Konferencja, której patronem medialnym jest „Rzeczpospolita”, jest częścią cyklu „Shaping Tomorrow”, realizowanego wspólnie przez jedną z najlepszych uczelni technicznych świata – Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz organizację StartSmart CEE. Przez dwa dni Warszawa będzie operacyjnym centrum wymiany wiedzy, łącząc bostońską precyzję naukową z dynamicznie rozwijającym się rynkiem technologicznym Europy Środkowo-Wschodniej.

Ulam Awards: Polska kropka nad „i” w historii AI

Szczególnym punktem programu, podkreślającym polski wkład w globalny rozwój technologii, będzie uroczysta gala wręczenia Stanisław Ulam Awards. Nagrody te, przyznawane przez StartSmart CEE we współpracy z Vistula Valley oraz Warsaw.AI, mają na celu uhonorowanie rodaków, których osiągnięcia w nauce i biznesie technologicznym kształtują dzisiejszy rynek sztucznej inteligencji.

Patronem wyróżnień jest Stanisław Ulam – genialny polski matematyk z lwowskiej szkoły matematycznej, współtwórca metody Monte Carlo. To właśnie jego prace położyły fundamenty pod algorytmy, bez których dzisiejszy rozwój AI nie byłby możliwy.

– Poprzez Ulam Awards chcemy połączyć dziedzictwo jednego z najwybitniejszych polskich umysłów z sukcesami współczesnych liderów innowacji – podkreśla Bogusława Cimoszko-Skowroński z StartSmart CEE. – Polska ma ogromny, często niedoceniany wkład w fundamenty dzisiejszej rewolucji AI. Chcemy pokazać, że nasi wizjonerzy budują globalną technologię, a ich sukcesy zasługują na głośne wyróżnienie – dodaje.

Laureaci zostaną wyłonieni w sześciu kategoriach: Breakthrough Research (przełomowe badania), Technical Excellence (doskonałość techniczna), Product Impact (wpływ produktu na rynek), Startup Success/Economic Impact (sukces rynkowy i wpływ ekonomiczny), Social and Community Impact (wpływ społeczny), Visionary Leadership (wizjonerskie przywództwo).

Światowa elita nauki i biznesu w Warszawie

Program konferencji został zbudowany wokół trzech filarów: strategii biznesowej, edukacji oraz etyki. Organizatorzy stawiają na praktyczne zastosowania – zamiast czystej teorii, uczestnicy wezmą udział w warsztatach i analizach case studies, które mają pomóc wdrożyć rozwiązania AI w strukturach nowoczesnych przedsiębiorstw.

Na stołecznej scenie wystąpią m.in.: dr David Dixon (MIT Open Learning), Kathleen D. Kennedy (MIT Horizon), dr Sae Schatz (Knowledge Forge), prof. Piotr Sankowski (IDEAS NCBR), Maciej Łaska (Palantir Technologies) i Piotr Garstecki (Scope Fluidics).

Swoją obecność potwierdzili również przedstawiciele administracji publicznej, w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Dariusz Standerski, co podkreśla rangę wydarzenia dla polskiej gospodarki cyfrowej.

Inwestycja w kadry i ekosystem wiedzy

MIT Universal AI Summit to także inicjatywa prospołeczna. Dzięki wsparciu Partnera Społecznego, firmy Nationale-Nederlanden, w wydarzeniu weźmie udział 500 studentów, którzy otrzymają bezpłatne wejściówki. Ma to ułatwić młodym talentom wejście w świat zaawansowanych technologii i budowanie relacji z potencjalnymi pracodawcami.

Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Miasto Stołeczne Warszawa, a prestiż konferencji podkreśla Patronat Honorowy Ministra Cyfryzacji oraz NCBiR. Pełna agenda wydarzenia oraz ostatnie dostępne bilety znajdują się na oficjalnej stronie: https://uaisummit.mit.edu/

