Warszawa centrum globalnych innowacji. 23 marca rusza MIT Universal AI Summit

Konferencja, której patronem medialnym jest „Rzeczpospolita”, jest częścią cyklu „Shaping Tomorrow”, realizowanego wspólnie przez jedną z najlepszych uczelni technicznych świata – Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz organizację StartSmart CEE. Przez dwa dni Warszawa będzie operacyjnym centrum wymiany wiedzy, łącząc bostońską precyzję naukową z dynamicznie rozwijającym się rynkiem technologicznym Europy Środkowo-Wschodniej.

Ulam Awards: Polska kropka nad „i” w historii AI

Szczególnym punktem programu, podkreślającym polski wkład w globalny rozwój technologii, będzie uroczysta gala wręczenia Stanisław Ulam Awards. Nagrody te, przyznawane przez StartSmart CEE we współpracy z Vistula Valley oraz Warsaw.AI, mają na celu uhonorowanie rodaków, których osiągnięcia w nauce i biznesie technologicznym kształtują dzisiejszy rynek sztucznej inteligencji.

Patronem wyróżnień jest Stanisław Ulam – genialny polski matematyk z lwowskiej szkoły matematycznej, współtwórca metody Monte Carlo. To właśnie jego prace położyły fundamenty pod algorytmy, bez których dzisiejszy rozwój AI nie byłby możliwy.

– Poprzez Ulam Awards chcemy połączyć dziedzictwo jednego z najwybitniejszych polskich umysłów z sukcesami współczesnych liderów innowacji – podkreśla Bogusława Cimoszko-Skowroński z StartSmart CEE. – Polska ma ogromny, często niedoceniany wkład w fundamenty dzisiejszej rewolucji AI. Chcemy pokazać, że nasi wizjonerzy budują globalną technologię, a ich sukcesy zasługują na głośne wyróżnienie – dodaje.

Laureaci zostaną wyłonieni w sześciu kategoriach: Breakthrough Research (przełomowe badania), Technical Excellence (doskonałość techniczna), Product Impact (wpływ produktu na rynek), Startup Success/Economic Impact (sukces rynkowy i wpływ ekonomiczny), Social and Community Impact (wpływ społeczny), Visionary Leadership (wizjonerskie przywództwo).