Chiny odnoszą coraz większe sukcesy w dziedzinie AI. Budzi to wielki niepokój w USA
Zespołowi z Uniwersytetu Pekińskiego, którym kieruje badacz Dong Bin, udało się dokonać niezwykłego przełomu. Ich system AI, oparty na współpracy dwóch wyspecjalizowanych agentów, samodzielnie rozwiązał i sformalizował dowód tzw. hipotezy Andersona. Problem ten, głęboko osadzony w algebrze przemiennej, został sformułowany w 2014 r. przez zmarłego przed kilkoma laty prof. Dana Andersona i przez lata stanowczo opierał się tradycyjnym wysiłkom badaczy. Chińskiej maszynie jego złamanie zajęło nieco ponad trzy dni.
Wystarczyło około 80 godzin pracy obliczeniowej do osiągnięcia naukowego sukcesu, a kluczem był innowacyjny moduł wnioskowania Rethlas, korzystający na bieżąco z potężnej wyszukiwarki twierdzeń matematycznych Matlas. Narzędzia te pozwoliły algorytmom płynnie i skutecznie przejść od rozumowania w języku naturalnym do bezbłędnej, formalnej weryfikacji. Ale zwycięskie starcie algorytmów z trudną algebrą to nie pojedynczy incydent. Niedawno zaawansowane modele takie jak GPT-5.4 od OpenAI czy sieci specjalistycznego startupu Axiom także uporały się z zadaniami uchodzącymi dotąd za niemal nierozwiązywalne.
Głośno było np. o FunSearch od Google DeepMind, które wsparło rozwiązanie klasycznych problemów kombinatorycznych, m.in. dotyczących zbiorów cap set. System nie zgaduje gotowych odpowiedzi, tylko generuje i testuje programy w przestrzeni możliwych rozwiązań. W przypadku problemu cap set – klasycznego zagadnienia z kombinatoryki ekstremalnej – znalazł on nowe konstrukcje dużych zbiorów punktów, w których żadne trzy nie leżą na jednej prostej, poprawiając wcześniej znane wyniki. W praktyce oznacza to, że AI nie tyle udowodniła jakieś twierdzenie, ile wsparła odkrycie lepszych przykładów i granic dla problemu, który od lat opierał się tradycyjnym metodom.
Z kolei w fizyce duże zainteresowanie wzbudził THOR AI, czyli system, który przyspieszył obliczanie tzw. całki konfiguracyjnej – jednego z najbardziej kłopotliwych rachunkowo problemów w fizyce materiałowej – nawet ponad 400-krotnie w porównaniu z wcześniejszymi metodami symulacyjnymi.
To pokazuje, że AI już nie tyle wspiera naukę, co zaczyna realnie przesuwać granice tego, co uchodziło za nierozwiązywalne.
Sukces badaczy Uniwersytetu Pekińskiego dowodzi jeszcze czegoś – technologia AI z Kraju Środka nie odstaje już od tego, co tworzone jest w Dolinie Krzemowej. Potwierdza to opublikowany właśnie raport AI Index 2026. Liczący ponad 400 stron dokument, opracowany przez Uniwersytet Stanforda, wydaje zaskakujący werdykt: przepaść między amerykańskimi i chińskimi modelami przestała istnieć. Zgodnie ze stanem na marzec, najlepszy model z USA wyprzedzał wiodący system z Chin o marginalne 2,7 punktu procentowego w rankingu Arena Leaderboard.
Eksperci zauważają, iż ekosystemy obu mocarstw działają jednak inaczej. USA wypuściły w 2025 r. 50 modeli granicznych (Chiny zaledwie 30) i deklasują rywala pod względem prywatnych inwestycji (285,9 mld dol. w stosunku do 12,4 mld dol.). Z drugiej strony Pekin, wspierając rynek dotacjami rzędu 184 mld dol. na przestrzeni dekad, wyraźnie przoduje globalnie w patentach, publikacjach oraz masowym wdrażaniu robotów przemysłowych.
Sundar Pichai, dyrektor generalny Google, w ostatnim wywiadzie dla programu „60 Minutes”, stanowczo stwierdził, że „Ameryka musi przewodzić” w dziedzinie sztucznej inteligencji. Wezwał do odpowiedzialnego, lecz „niezwykle odważnego rozwijania innowacji”.
Jeszcze w lutym 2026 r. Google wypuścił na rynek nowy flagowy model Gemini 3.1 Pro. Skok wydajnościowy jest imponujący – system osiągnął wynik 77,1 proc. w wymagającym teście rozumowania ARC-AGI-2, ustanawiając zupełnie nowe standardy rynkowe. Warto przy tym dodać, iż nakłady kapitałowe firmy Alphabet zaplanowane na ten rok wynoszą nawet 185 mld dol. (stanowi to niemal dwukrotność zeszłorocznych wydatków), a większość tej astronomicznej sumy zasili właśnie infrastrukturę wspierającą AI.
