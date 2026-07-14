Z tego artykułu dowiesz się: Jak rządowe wsparcie o wartości ponad 400 mln zł ma przyciągnąć do Polski jedną z gigafabryk AI?

Jaki model współpracy państwa z biznesem ma zapewnić realizację inwestycji wartej ponad 10 mld zł?

Jakie korzyści dla polskiej gospodarki, firm i nauki przyniesie budowa tej kluczowej infrastruktury?

Jak wygląda harmonogram projektu i kiedy nowa infrastruktura obliczeniowa może zostać uruchomiona?

Gigafabryki AI będą projektowane, finansowane, budowane i eksploatowane przez prywatne konsorcja wyłonione w europejskim postępowaniu prowadzonym przez EuroHPC JU – unijną inicjatywę odpowiedzialną za rozwój infrastruktury superkomputerowej HPC, sztucznej inteligencji (AI) oraz kwantowej. Polska ma ambicję, by taka kluczowa infrastruktura powstała nad Wisłą. Wyłonionych będzie tylko kilka lokalizacji. Rolą państw członkowskich i UE jest zagwarantowanie zakupu usług AI w początkowym okresie funkcjonowania gigafabryk. Kluczowe jest jednak zaangażowanie firm.

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Czas na zaangażowanie polskich firm

Uchwała Rady Ministrów to ważny krok, który otwiera drogę do starania się o lokalizację jednej z gigafabryk AI w naszym kraju. Zadeklarowane zaangażowanie Polski obejmuje zakup usług AI o wartości 100 mln euro (w latach 2028-2033), przy analogicznym wkładzie UE. To ma zwiększać przewidywalność przedsięwzięcia i ułatwić jego komercyjną realizację. Gigafabryka AI zapewni firmom, naukowcom i administracji dostęp do bardzo dużej mocy obliczeniowej i zaawansowanych usług z zakresu sztucznej inteligencji. Jednocześnie będzie istotnym impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki i krajowego ekosystemu AI.

– Polska zagwarantowała wkład na ponad 400 mln zł w największe centrum obliczeniowe w naszej dotychczasowej historii. Teraz czas na zaangażowanie polskich firm, które będą mogły uczestniczyć w przetargu na budowę – komentuje Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Gigafabryki AI to inicjatywa Komisji Europejskiej i EuroHPC JU, której celem jest budowa nowej generacji wielkoskalowej infrastruktury obliczeniowej przeznaczonej do trenowania, rozwijania i wdrażania najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Będzie to największa infrastruktura AI budowana dotychczas w Europie. Program ma wzmocnić europejską suwerenność technologiczną oraz zapewnić przedsiębiorstwom, nauce i sektorowi publicznemu dostęp do infrastruktury działającej zgodnie z europejskimi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

Lokalizacja Gigafabryki AI w Polsce oznaczałaby powstanie jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych dla sztucznej inteligencji w Europie. Wartość przedsięwzięcia może przekroczyć 10 mld zł, przy czym całość nakładów inwestycyjnych poniesie prywatne konsorcjum realizujące projekt.

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Polska chce jeden z czterech projektów średniej skali

W pierwszym europejskim postępowaniu EuroHPC JU planuje wybór siedmiu gigafabryk – czterech projektów średniej skali (Lot 1) oraz trzech projektów dużej skali (Lot 2). Polska ubiega się o realizację projektu w ramach Lot 1. Gigafabryka będzie rozwijana etapowo – od infrastruktury odpowiadającej co najmniej 25 tys. akceleratorów AI (ekwiwalent NVIDIA H100) do docelowej skali co najmniej 75 tys. GPU. Nowa infrastruktura umożliwi rozwój i wdrażanie zaawansowanych modeli AI oraz ich wykorzystanie m.in. w ochronie zdrowia, przemyśle, cyberbezpieczeństwie, administracji publicznej i badaniach naukowych. Gigafabryka AI stworzy warunki do realizacji najbardziej wymagających projektów AI przez duże przedsiębiorstwa, w tym trenowania dużych modeli oraz prowadzenia analiz danych na skalę przemysłową. Jednocześnie zapewni start-upom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do infrastruktury obliczeniowej, której samodzielna budowa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

Gigafabryka AI będzie również istotnym uzupełnieniem rozwijanego w Polsce ekosystemu sztucznej inteligencji, obejmującego m.in. fabryki AI, polskie modele AI oraz inicjatywy wspierające rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji. W resorcie cyfryzacji podkreślają, że projekt będzie także impulsem dla rozwoju nowoczesnej gospodarki – przyczyni się do napływu inwestycji, tworzenia wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy, rozwoju kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji oraz zwiększenia atrakcyjności Polski jako miejsca realizacji zaawansowanych przedsięwzięć technologicznych.

Jaki jest harmonogram dla gigafabryk AI?

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi obecnie uzgodnienia z EuroHPC JU dotyczące dokumentacji programu oraz rozmowy z państwami członkowskimi zainteresowanymi współpracą przy projektach gigafabryk AI. Rozmowy dotyczą m.in. wzajemnych deklaracji zakupu usług AI, które mają zwiększyć szanse na lokalizację tej infrastruktury AI w Polsce oraz zapewnić dostęp do europejskiej infrastruktury również w przypadku realizacji projektu w innym państwie członkowskim.

Zgodnie z harmonogramem EuroHPC JU ogłoszenie europejskiego postępowania planowane jest jeszcze w tym miesiącu. Potem konsorcja będą miały 15 tygodni na przygotowanie ofert, a podpisanie umów ze zwycięskimi konsorcjami planowane jest na początku przyszłego roku. Wiele wskazuje na to, że uruchomienie gigafabryk AI nastąpi najwcześniej w 2028 r.