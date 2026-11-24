Polska wyrasta na jednego z liderów Europy Środkowej w praktycznym wdrażaniu AI. Firmy coraz częściej przechodzą od pilotaży do zastosowań produkcyjnych i osiągania mierzalnych korzyści biznesowych – wynika z badania „AI Momentum” wywiadowni Dun & Bradstreet. „Rzeczpospolita” poznała wyniki jako pierwsza.

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Wskazują one jasno, że polskie firmy coraz częściej przechodzą od testowania sztucznej inteligencji do jej praktycznego wykorzystania w działalności operacyjnej. – Widać to zarówno w rosnącej skali wdrożeń, jak i w poziomie osiąganych korzyści biznesowych. Co istotne, Polska utrzymuje wyniki powyżej średniej światowej pod względem zwrotu z inwestycji w AI, a jednocześnie należy do grona krajów o relatywnie wysokiej gotowości danych do wykorzystania tej technologii – mówi Tomasz Starzyk z Dun & Bradstreet.

Co trzecia polska firma deklaruje wysoki zwrot z AI

Z badania wynika, że sukces projektów AI coraz rzadziej zależy od dostępu do samych modeli, a coraz częściej od jakości danych, które je zasilają. W Polsce już 46 proc. firm deklaruje, że ich dane są w większości lub w pełni gotowe do wspierania rozwiązań AI, co pomaga osiągać ponadprzeciętne rezultaty biznesowe. – Niemal siedem na dziesięć polskich przedsiębiorstw planuje zwiększyć inwestycje w sztuczną inteligencję w ciągu najbliższego roku – potwierdza Tomasz Starzyk. – Jednocześnie coraz więcej organizacji buduje kompetencje pracowników, rozwija zaplecze technologiczne oraz wzmacnia mechanizmy zarządzania ryzykiem związanym z AI. To pokazuje, że firmy nie traktują już sztucznej inteligencji jako eksperymentu, ale jako jeden z kluczowych elementów swojej strategii rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej – dodaje.

W Polsce udział firm znajdujących się na etapie skalowania AI wzrósł z 45 proc. do 46 proc., a organizacji wdrażających AI w kluczowych procesach biznesowych wyniósł 21 proc.

W sumie 67 proc. przedsiębiorstw znajduje się już na etapie skalowania lub produkcyjnego wykorzystania AI. W Czechach jest to 60 proc., na Węgrzech 64 proc., ale w Niemczech już 68 proc. Japonia jest jednym z najbardziej zaawansowanych rynków z wynikiem 74 proc., w USA odsetek ten jest natomiast niższy i wynosi 59 proc.

33 proc. badanych przedsiębiorstw w Polsce deklaruje szeroki lub silny zwrot z inwestycji w sztuczną inteligencję, w globalnych wynikach badania deklarację taką składa 28 proc. firm. – Część polskich firm, które już realnie wdrażają AI, potrafi osiągać z niego dobre rezultaty. Z drugiej strony aż 47 proc. dostrzega korzyści tylko punktowo, w pojedynczych projektach. To pokazuje, że wciąż jesteśmy daleko od sytuacji, w której efekty wdrożeń AI przekładają się na wyniki w skali całej organizacji – mówi Inga Apiecionek, dyrektor operacyjna w KODA.AI. – Warto przy tym odróżnić skuteczność wdrożeń od skali adopcji AI. Według Eurostatu w 2025 r. z tej technologii korzystało 8,4 proc. polskich firm zatrudniających co najmniej 10 osób, przy średniej unijnej na poziomie 20 proc. Polska ma więc stosunkowo niewielką grupę firm sięgających po AI, ale część z nich, szczególnie tych bardziej zaawansowanych i dojrzałych organizacji, potrafi już czerpać z takich wdrożeń wymierne korzyści – dodaje.

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Na rozbieżności między raportami wpływa również metodologia. W jednych badaniach pyta się menedżerów o deklarowany zwrot i korzyści, inne koncentrują się na skali wdrożeń, wpływie na przychody lub realnych oszczędnościach. PARP zwraca z kolei uwagę, że 66 proc. firm korzystających z AI nie potrafi precyzyjnie oszacować, jaka część zysku wynika z tej technologii.

Polska wygrywa na zwrocie z AI, ale przegrywa w skali jego stosowaniar

Paweł Osterreicher, general manager Poland w Wonderful zauważa, że ankieta D&B nie mierzy, ile firmy zarobiły na AI, tylko pyta je o ocenę zwrotu z inwestycji. – Szeroki lub silny zwrot deklaruje w Polsce 33 proc. firm, a w USA 30 proc. Tu nadal jest duże pole do poprawy. A deklarowany przez 69 proc. firm wzrost wydatków liczy się od niskiej bazy – podkreśla ekspert. – W praktyce zwrot pojawia się tam, gdzie AI przejmuje cały proces, na przykład obsługę klienta od pierwszego kontaktu do zamknięcia sprawy. Wtedy łatwo zmierzyć efekty. Trudniej jest to ocenić, gdy AI jest wdrażane czy testowane tylko punktowo, np. pomaga pracownikom pisać e-maile, a cały proces zostaje bez zmian – dodaje.

Według Eurostatu w 2025 r. z AI korzystało 8 proc. ogółu polskich firm, podczas gdy średnia dla całej UE wynosiła 20 proc. Gorzej wypadła tylko Rumunia. AI wdrażają głównie duże firmy – 46 proc. wg Eurostatu, podczas gdy mniejsze jeszcze nie mają tego w agendzie, wynik to 6 proc.

– Pozorna sprzeczność między badaniami wskazującymi na wysoki zwrot z inwestycji w sztuczną inteligencję w Polsce a badaniami przedstawiającymi mniej optymistyczny obraz odzwierciedla fundamentalny problem: wciąż mierzymy technologię jutra za pomocą wczorajszych metod rachunkowości. Większość firm ocenia AI przede wszystkim przez pryzmat efektywności operacyjnej, redukcji kosztów i wzrostu produktywności – ocenia Emiliano Caradonna, prezes mPay. – To ważne wskaźniki, ale pokazują jedynie część potencjału ekonomicznego tej technologii. Prawdziwy przełom następuje wtedy, gdy AI pozwala firmie zwiększać przychody i wolumen transakcji bez proporcjonalnego wzrostu kosztów operacyjnych – dodaje.

Zdaniem Tomasza Snażyka, prezesa AI Chamber, raport D&B pokazuje przede wszystkim liderów, czyli przedsiębiorstwa zaawansowane we wdrażaniu AI, a nie obraz całego rynku. – Według danych GUS technologię tę wciąż wykorzystuje mniej niż co piąta firma w Polsce. Naszym zdaniem ostrożność w tym przypadku się opłaca. Spółki, które wdrażają AI, sięgają głównie po rozwiązania sprawdzone i niedrogie, a takie projekty zwracają się szybko – wskazuje. – Wiele amerykańskich firm robi coś odwrotnego: wydaje ogromne pieniądze na eksperymenty, własne modele i infrastrukturę, płacąc tym samym swego rodzaju „podatek pioniera”. To może dać im przewagę w przyszłości, ale dziś obniża średni zwrot. W Japonii z kolei AI wdraża się w dużej mierze z konieczności, żeby łatać braki kadrowe. Celem jest tam przede wszystkim ciągłość działania, a nie szybki zysk – dodaje.