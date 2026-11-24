Jak powiedział w rozmowie z WNP.pl Kondracki, najnowsza wersja Bielika obsługuje 56 języków. Dodano m.in. chiński, japoński, koreański, arabski i gruziński. Model zachował 11 mld parametrów, dzięki czemu można uruchamiać go na stosunkowo niewielkiej karcie graficznej.

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Bielik 11B v3.1 ma natywny tryb wnioskowania, przydatny przy trudniejszych zadaniach. Zespół rozwija również funkcje agentowe, pozwalające modelowi dobierać narzędzia, a dodatkowy model Bielik DFlash ma przyspieszać generowanie odpowiedzi bez pogorszenia ich jakości. Wprowadzono także adapter decyzyjny, dzięki któremu Bielik może klasyfikować informacje i podejmować proste decyzje. Jak wyjaśnił Kondracki, system mógłby rozpoznać pytanie wymagające aktualnych danych i uruchomić wyszukiwarkę, zamiast opierać się wyłącznie na wiedzy z treningu.

Twórcy planują większy model z własną architekturą

Najważniejszym celem zespołu jest model około dziesięć razy większy od obecnego, oparty na własnej architekturze. Dotychczasowy Bielik wykorzystywał wagi Mistrala jako punkt wyjścia, a następnie był trenowany na polskich tekstach. Według Kondrackiego własna architektura zwiększy możliwości rozwiązania i umożliwi udział w konkursach, w których jest ona warunkiem.

Trwają też zaawansowane prace nad modelem multimodalnym, przeznaczonym przede wszystkim do analizy i przetwarzania dokumentów. Ma to odpowiadać na potrzeby firm pracujących z rozbudowaną dokumentacją.

Kondracki poinformował WNP.pl, że w sierpniu Bielik osiągnął milion pobrań miesięcznie i jest drugim najczęściej pobieranym europejskim modelem z otwartymi wagami. W benchmarku EuroEval plasuje się wysoko, choć w światowym zestawieniu – jak zaznaczył rozmówca – oznacza to miejsca w okolicach dziewiątego lub dziesiątego.

Dane do treningu i problemy z wydawcami

Zespół poprawia jakość polskich danych i porządkuje materiały, do których ma licencje. Chodzi m.in. o treści z forów internetowych, gdzie użyteczna wiedza bywa zapisana potocznym, nieuporządkowanym językiem. Po opracowaniu mogą posłużyć do tworzenia baz pytań i odpowiedzi.

Trudna pozostaje współpraca z wydawcami. Jak mówił WNP.pl Kondracki, nawet wydawca zainteresowany udostępnieniem książek może nie mieć do tego praw, ponieważ starsze umowy z autorami nie przewidywały trenowania AI. Rozmówca postuluje tworzenie wspólnych zasobów i spółdzielni danych.

Gigafabryki AI i finansowanie potrzebne Polsce

Bielik ma pozostać bezpłatny, a jego rozwój ma być finansowany przez sponsorów, patronów i biznes. Kondracki krytykuje jednak tempo publicznego wsparcia. Jak ocenił w WNP.pl, oczekiwanie na środki nawet 11 miesięcy to w branży AI zbyt długo. Zwrócił też uwagę na fundusze, które interesują się projektami deeptechowymi, ale oczekują szybkiego zwrotu.

– Trzeba zaakceptować ryzyko, czasami również przy dużych kwotach – powiedział współtwórca Bielika. W przeciwnym razie zespoły mogą szukać warunków rozwoju za granicą. Barierą jest także niedostatek krajowej infrastruktury GPU. Gigafabryki AI pozwoliłyby trenować większe modele, rozwijać rozwiązania m.in. dla medycyny i prawa oraz ograniczyć zależność od zagranicznych dostawców.

Zdaniem Kondrackiego własna infrastruktura ma znaczenie gospodarcze: pozwoliłaby utrzymać w Polsce część usług, przychodów i podatków związanych z AI.

– Uważam to za rację stanu – podkreślił w rozmowie z WNP.pl.

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