„Nadchodzi superinteligencja. To, jak ludzkość zachowa się w ciągu najbliższego roku, będzie miało ogromny wpływ na to, w jakim świecie będziemy żyć w przyszłości” – napisał Alexandr Wang w obszernym wpisie opublikowanym na platformie X.

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Wang jest współzałożycielem Scale AI, firmy specjalizującej się w przygotowywaniu danych wykorzystywanych do trenowania sztucznej inteligencji. W 2025 r., po wielomiliardowej inwestycji Mety w Scale AI, przeszedł do koncernu Marka Zuckerberga. Objął tam stanowisko dyrektora ds. sztucznej inteligencji i jednocześnie Meta Superintelligence Labs, zespołu zajmującego się rozwojem zaawansowanych systemów AI.

W swoim wpisie przekonuje, że sztuczna inteligencja zbliża się do momentu, w którym będzie mogła przewyższyć człowieka w niemal każdej dziedzinie. Wskazuje na postępy w rozwiązywaniu problemów matematycznych, programowaniu i autonomicznym wykonywaniu zadań. Jego zdaniem dalszy rozwój AI może doprowadzić również do automatyzacji badań nad samą sztuczną inteligencją.

AI rozwiązuje problemy, z którymi ludzie zmagali się przez pokolenia

Wang rozpoczyna swoje rozważania od doniesień o dowodzie hipotezy Riemanna, jednego z najważniejszych nierozwiązanych problemów matematycznych, sformułowanego w 1859 r. Przedstawia jej udowodnienie z pomocą AI jako przełomowe osiągnięcie. Nie oznacza to jednak, że poprawność takiego dowodu została już powszechnie uznana przez środowisko matematyczne.

Hipoteza Riemanna należy do najtrudniejszych problemów intelektualnych, przed jakimi stanęła ludzkość. Przez ponad 150 lat próbowali ją rozwiązać najwybitniejsi matematycy.

Wang, który dorastał w Los Alamos w stanie Nowy Meksyk, nawiązuje do prac nad bombą atomową. Twierdzi, że wielu fizyków uznałoby jej opracowanie za zadanie domowe w zestawieniu z udowodnieniem hipotezy Riemanna. „Trudno przecenić skalę odkrycia, którego właśnie byliśmy świadkami – dokonanego z pomocą obcego umysłu, którego nie rozumiemy” – pisze.

Przypomina również grudzień 2024 r., kiedy modele AI, w tym o3 firmy OpenAI, zaczęły osiągać bardzo dobre wyniki w amerykańskim konkursie matematycznym AIME (American Invitational Mathematics Examination), przeznaczonym dla uczniów szkół średnich. Najtrudniejsze zadania tego konkursu są pod względem intelektualnym bardziej wymagające niż większość problemów, które nawet najbardziej zaawansowani inżynierowie i menedżerowie muszą rozwiązywać w codziennej pracy.

W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił ogromny postęp w programowaniu, cyberbezpieczeństwie i autonomicznym wykonywaniu złożonych zadań. Sztuczna inteligencja niemal całkowicie opanowała już programowanie, rozwinęła zaawansowane zdolności związane z cyberoperacjami i stała się uniwersalnym narzędziem wspomagającym pracę ludzi.

Zdaniem Wanga bariery, które wciąż uniemożliwiają modelom zdecydowane przewyższenie człowieka we wszystkich dziedzinach, nie wynikają już z ograniczeń ich inteligencji. Są związane przede wszystkim ze specjalistyczną wiedzą praktyczną, infrastrukturą techniczną oraz możliwościami prowadzenia eksperymentów.

Wang przewiduje, że sztuczna inteligencja stanie się najważniejszym motorem postępu w niemal każdej dziedzinie, osiągając wyniki znacznie lepsze niż najwybitniejsi ludzie. Dotyczy to także badań nad samą AI. Modele będą dysponowały wystarczającymi zdolnościami, by zautomatyzować cały proces badawczy i samodzielnie doskonalić własne możliwości, osiągając pod tym względem poziom znacznie przewyższający człowieka.

Rozwój AI może radykalnie przyspieszyć badania biologiczne, ekonomiczne i prace nad uzbrojeniem, a postęp w wielu dziedzinach może osiągnąć tempo przekraczające ludzkie możliwości rozumienia i monitorowania kolejnych odkryć.

Tysiąc razy inteligentniejsza od człowieka. Kto zachowa kontrolę?

Wang koncentruje się na problemie zachowania kontroli nad zaawansowaną sztuczną inteligencją. Przyznaje, że trudno mu wyobrazić sobie świat, w którym ludzkość skutecznie nadzoruje całkowicie nieograniczony proces samodoskonalenia się modeli AI.

„Równie trudno wyobrazić sobie świat, w którym ludzie utrzymują kontrolę nad superinteligencją tysiąc razy inteligentniejszą i bardziej kompetentną od człowieka w każdej dziedzinie” – pisze.

Jego zdaniem naukowe i techniczne problemy związane z dalszym zwiększaniem możliwości sztucznej inteligencji zostały prawdopodobnie w dużej mierze rozwiązane. Dlatego za pilne uznaje rozwijanie metod zapewniających bezpieczeństwo systemów AI, ich zgodność z ludzkimi wartościami i celami oraz odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

Podkreśla jednak, że branża powinna zastanowić się nie tylko nad tym, jak bezpiecznie rozwijać superinteligencję, ale także nad tym, jaką przyszłość chce dzięki niej stworzyć.

Wang krytykuje przekonanie, że powstanie sztucznej superinteligencji jest nieuniknione, a jedynym zadaniem pozostaje zapewnienie jej bezpiecznego działania. „Dostrzegam w branży AI pewną formę intelektualnego lenistwa” – stwierdza, odnosząc się do takiego sposobu myślenia.

Stawka jest przy tym znacznie większa niż samo ograniczanie zagrożeń związanych z technologią. „Nie powinniśmy godzić się na przekazanie społeczeństwa w ręce sztucznej inteligencji” – ostrzega.

Wang przekonuje, że celem powinno być stworzenie technologii, która zapewni ludzkości dobrą przyszłość, a wszystkim ludziom większą sprawczość i możliwość samodzielnego decydowania o własnym losie. To możliwe, ale prawdopodobnie będzie to wymagało od całej branży AI zmiany kierunku rozwoju.