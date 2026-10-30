Durman uznał, że korzystanie z takich narzędzi jak ChatGPT czy Microsoft Copilot oznaczałoby powierzanie technologii własnego myślenia, co z kolei naruszałoby jego głęboko zakorzenione przekonania. W uzyskaniu zwolnienia pomogło mu Amerykańskie Stowarzyszenie Humanistyczne (AHA).

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Podstawą zwolnienia była ustawa o prawach obywatelskich

Portal Tom’s Hardware, powołując się na Religion News Service, wyjaśnia, że dla Durmana proces i wysiłek związany z samodzielnym analizowaniem sytuacji, zasad etycznych i relacji z innymi ludźmi stanowi podstawę rozwoju moralnego. Przekazanie tego wysiłku sztucznej inteligencji osłabia z kolei jego zdolność do działania jako osoba odpowiedzialna moralnie.

Uczelnia przyznała mu zwolnienie na podstawie VII amerykańskiej ustawy o prawach obywatelskich z 1964 roku, która zakazuje dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć i pochodzenie. Choć humanizm często ma charakter niereligijny, sądy federalne uznały, że również może podlegać takiej ochronie. Według przedstawicielki AHA jest to pierwsze tego rodzaju zwolnienie w historii organizacji i w środowisku humanistycznym.

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Zwolnienie ma swoje granice

Okazuje się jednak, że sama niechęć do AI nie wystarczy do uzyskania podobnej zgody. Aby zwolnienie zostało przyznane, wniosek musi wynikać z głębokich przekonań danej osoby, które można wręcz uznać za zasadę wiary. Co więcej, jego realizacja nie może nadmiernie obciążać działalności pracodawcy.

Durman nadal więc musi uczestniczyć w spotkaniach, współpracować z osobami korzystającymi z AI oraz w razie potrzeby przekazywać materiały do takich narzędzi. Nie musi jednak osobiście wykorzystywać ich do wykonywania swoich zadań.