Odpowiedzią jest serial „Wydział” – nowoczesna forma szkolenia, które łączy edukację z kinem i dynamiczną akcją.

Firmy coraz częściej padają ofiarą ataków takich jak phishing, ransomware czy ataki socjotechniczne. Cyberprzestępcy doskonalą swoje metody, celując w najsłabsze ogniwo – człowieka. Niska świadomość zagrożeń wśród pracowników oznacza większe ryzyko utraty danych, przestojów operacyjnych czy strat finansowych. Jeszcze bardziej bolesne mogą być konsekwencje długofalowe, takie jak utrata reputacji czy zaufania klientów.

„Wiele organizacji wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak kosztowny może być brak edukacji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa” – mówi Justyna Puchała z DAGMA Szkolenia IT. „Jedna nieświadoma decyzja pracownika może kosztować firmę miliony złotych.”

Innowacyjna edukacja w formie serialu

Odpowiedzią na te wyzwania jest „Wydział” – unikalne szkolenie w formie serialu, które edukuje, jednocześnie angażując uczestników. Każdy odcinek przedstawia nowe cyberzagrożenie, które bohaterowie – zespół śledczych – muszą rozwiązać. W ten sposób pracownicy nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale uczą się praktycznych umiejętności, takich jak:

• rozpoznawanie phishingu,

• tworzenie bezpiecznych haseł,

• ochrona urządzeń mobilnych,

• szybkie reagowanie na podejrzane aktywności.

Tworząc serial, postawiliśmy na emocje i zaangażowanie. Fabularna forma skutecznie przyciąga uwagę uczestników, a przy okazji zwiększa efektywność nauki – tłumaczy Grzegorz Primus z PowerGam.

Skuteczność potwierdzona nagrodami

„Wydział” już zyskał uznanie ekspertów, zdobywając główną nagrodę w prestiżowym konkursie „Let’s be more Cyber 2024” organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Innowacyjność i skuteczność tej metody zostały docenione także przez firmy, które wdrożyły szkolenie.

Badania wykazują, że pracownicy, którzy uczestniczą w angażujących formach edukacyjnych, lepiej zapamiętują przekazywaną wiedzę. Dodatkowo szkolenie „Wydział” wyróżnia się łatwością wdrożenia. Jest dostępny online oraz może być realizowany w dowolnym czasie i miejscu, co jest szczególnie istotne w dobie pracy hybrydowej.

Walka o bezpieczniejszy biznes

„Wydział” to więcej niż szkolenie w formie serialu – to strategia na budowanie świadomego zespołu, który potrafi działać w obliczu realnych zagrożeń. Dla menedżerów i właścicieli firm oznacza to nie tylko mniejsze ryzyko, ale także większą pewność, że ich biznes jest gotowy stawić czoła współczesnym wyzwaniom.

