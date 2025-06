Jakie metody socjotechniczne stosują cyberprzestępcy? Była o tym mowa podczas debaty „Socjotechnika w sieci - phishing, pretexting, vishing, baiting, tailgating”, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Te metody stają się coraz bardziej wyrafinowane. Jednak prawie każda stosowana przez nich technika wymaga błędu i nieprzemyślanej akcji ze strony „przeciwnika”, czyli użytkownika internetu. Jakie metody socjotechniczne stosują przestępcy? Czy pojawiają się nowe techniki? Jak wyglądają próby włączenia do przestępczego procederu sztucznej inteligencji? I wreszcie – w jaki sposób użytkownik internetu może się skutecznie bronić?

Na te pytania odpowiadali uczestnicy debaty. Dr hab. Dorota Domalewska, dyrektor Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuki Wojennej, red. naczelna „Security & Defence Quarterly” zwróciła uwagę na wspólny mianownik socjotechnicznej manipulacji w sieci – to gra na emocjach użytkownika, żądanie natychmiastowego działania – czy to kliknięcia w fałszywy link, błyskawicznego podania danych i np. przelania pieniędzy czy „tylko” zalajkowania niesprawdzonych informacji. – Ochłońmy, nie działajmy pod presją i w pod wpływem emocji – apelowała dr Domalewska.

Julian Dobrowolski z Fundacji Info OPS Polska również przestrzegał przed różnego rodzaju „okazjami” w sieci, zwłaszcza, że cyberprzestępcy coraz bardziej skutecznie do swoich działań zaprzęgają sztuczną inteligencję. – Szeroko stosują deep fake, nie wiemy czy postać, która nas do czegoś namiawia, a którą z tych czy innych względów cenimy jest prawdziwa czy tylko stanowi wirtualny twór. Bardzo często to drugie – przestrzegał.

Z kolei Grzegorz Rzeczkowski z Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas mówił o technikach wpływu na postawy użytkowników sieci. – To także deep fake, fałszywe informacje, ich autorom często z wrogich Polsce państw zależy na tym, żeby pod wpływem emocji użytkowników były szeroko rozpowszechniane, miały jak największy zasięg – opisywał.

Debata „Socjotechnika w sieci - phishing, pretexting, vishing, baiting, tailgaiting” była drugą dyskusją z cyklu „Władcy neuronów – krytyczne myślenie w epoce cyfrowej”. Organizatorem spotkania była Fundacja Ars Republica, partnerami Fundacja PZU oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Materiał Promocyjny