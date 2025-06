Jakie to metody? Była o tym mowa podczas debaty „Psychologiczne aspekty manipulacji w sieci”, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Paneliści zgodzili się, że poziom manipulacji w internecie, w tym w mediach społecznościowych, osiągnął gigantyczne rozmiary. W tym procederze są stosowane wyrafinowane techniki psychologiczne, z których nawet świadomi użytkownicy sieci nie zdają sobie sprawy. Manipulatorzy oddziałują na psychikę odbiorcy sięgając np. do głębokich, ukrytych emocji. W jaki sposób to robią? Jakie są najnowsze psychologiczne metody manipulacji? W jaki sposób użytkownik sieci może je rozpoznać? Jak się przed nimi bronić?

Na te pytania odpowiadali uczestnicy debaty. Monika Auch-Szkoda, koordynatorka programowa projektów edukacyjnych z Fundacji PZU skupiła się przede wszystkim na mechanizmach stosowanych przez przestępców wobec psychiki najmłodszych użytkowników internetu. Jak można się przed nimi bronić? Między innymi ograniczając dostęp do sieci, kontolując to, co dziecko robi w wirtualnej rzeczywistości i wreszcie – zapewniając najmłodszym realny, a nie wirtualny kontakt z rówieśnikami.

Płk dr inż. Rafał Kasprzyk, zastępca Dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej skupił się na technikach manipulacji psychologicznej w warunkach cyberwojny. Jego zdaniem jedną z podstaw działania przeciwnika jest to, aby zaatakowani nie zdawali sobie sprawy, że ich działania obronne są efektem manipulacji, a nie własnych decyzji.

O roli sztucznej inteligencji i deep fake’ów w manipulacji psychologicznej mówił Paweł Zegarow, kierownik Działu Strategii i Rozwoju Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni NASK. Zauważył, że w stosunkowo prostym deep fake’u może być użytych kilkanaście technik manipulacji psychologicznej, a celem jego autora jest wywołanie odpowiednich emocji u odbiorcy, a także skłonienie go do „akcji”, czyli np. przelania przestępcom pieniędzy.

Ryzyka związane ze sztuczną inteligencją dostrzegał też dr Mariusz Rafało, kierownik Zakładu Technologii Informatycznych SGH. Wskazał, że AI przeglądając strony internetowe nie odróżnia prawdziwych od tych spreparowanych, zdarza się więc, że informacje przekazywane użytkownikowi są nieprawdziwe i sprzyjają wywołaniu skrajnych emocji u internauty, a także po prostu wyłudzeniom.

Debata „Psychologiczne aspekty manipulacji w sieci” to pierwsza dyskusja z cyklu „Władcy neuronów – krytyczne myślenie w epoce cyfrowej”. Organizatorem spotkania była Fundacja Ars Republica, partnerami Fundacja PZU oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Materiał Promocyjny